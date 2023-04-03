https://crimea.ria.ru/20230403/vrach-perechislil-osnovnye-prichiny-snizheniya-rozhdaemosti-v-krymu-1127892721.html

Врач перечислил основные причины снижения рождаемости в Крыму

Врач перечислил основные причины снижения рождаемости в Крыму - РИА Новости Крым, 03.04.2023

Врач перечислил основные причины снижения рождаемости в Крыму

В Крыму наблюдается некоторый демографический спад, за 2022 год количество родов сократилось почти на 2 тысячи по сравнению с 2021 годом. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 03.04.2023

2023-04-03T07:24

2023-04-03T07:24

2023-04-03T23:18

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Илья Глазков, главврач Симферопольского клинического роддма №2 о рождаемости Илья Глазков, главврач Симферопольского клинического роддма №2 о рождаемости audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В Крыму наблюдается некоторый демографический спад, за 2022 год количество родов сократилось почти на 2 тысячи по сравнению с 2021 годом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный врач Симферопольского клинического родильного дома № 2 Илья Глазков.Матерями становятся родженные в 90-е"Рождаемость снижается, по Крыму в 2021 году было 18 тысяч родов, то в 2022 году снизилось почти до 16 тысяч", - сказал Глазков, отметив, что, в частности, в роддоме №2 количество родов не снижается, а тем, кто приезжает рожать на полуостров из новых регионов РФ, следует знать, что в России, в отличие от Украины, роды бесплатные.Также Глазков напомнил, что существуют так называемые демографические кривые.По его словам, на рождаемость, безусловно, влияют и события в стране и мире, но это влияние не глобально."Наши бабушки и после войны тоже рожали, а сейчас молодежи хочется реализоваться, эра нарциссизма, когда все только для себя. Семья же это обязанности, это часть своей души нужно отдать кому-то. Брак - это не только секс, хотя это очень важно, но, прежде всего, это любовь, сочувствие и взаимопонимание. Когда растет маленький человек – понимаешь, для чего на этом свете живешь", - говорит Глазков.Что еще влияет на рождаемостьПо мнению Глазкова, на рождаемость, в том числе, влияет и культура населения, которое компактно проживает на какой-то территории."Так, после развала Союза рождаемость по России снизилась, а в Узбекистане увеличилась на 30 млн", - рассказал Глазков.Также он отметил, что важны культура, психология, традиции и религиозные установки, отношение к контрацепции и браку."Конечно, и здоровье играет роль. Знаю семью, в которой муж инвалид и они отказались от ребенка. Когда спросили, почему, ответ был такой: "Мне ухаживать надо за мужем". Это их выбор. Но я глубоко убежден, что если Бог даст ребенка, то он даст и деньги на пропитание и реализацию. Помню случай в моей практике, это было в 90-е, когда женщина родила троих детей, но забрала одного, потому что решила, что не прокормит всех. Этих двоих деток потом усыновила бесплодная женщина, которая потом смогла забеременеть и пришла ко мне уже с беременностью", - резюмировал собеседник.Читайте также на РИА Новости Крым:Лето, дети, отдых: каким будет летний сезон для несовершеннолетних?Семьям с паллиативными детьми положена компенсация за арендованное жильеКрым примет на оздоровление жителей новых регионов России

https://crimea.ria.ru/20220925/pozdnie-rody-detskaya-beremennost-i-eko---chto-s-rozhdaemostyu-v-krymu-1124608631.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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