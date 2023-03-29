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Семьям с паллиативными детьми положена компенсация за арендованное жилье - РИА Новости Крым, 29.03.2023
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Семьям с паллиативными детьми положена компенсация за арендованное жилье
Семьям с паллиативными детьми положена компенсация за арендованное жилье - РИА Новости Крым, 29.03.2023
Семьям с паллиативными детьми положена компенсация за арендованное жилье
Родители ребенка с инвалидностью могут получить компенсацию за арендованную квартиру или дом в размере 50%. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-29T08:47
2023-03-29T08:47
паллиативная помощь в крыму
дети
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
соцзащита
общество
жанна красникова
новости
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Родители ребенка с инвалидностью могут получить компенсацию за арендованную квартиру или дом в размере 50%. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала председатель регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов в Республике Крым Жанна Красникова.Она отметила, что сегодня "уже есть положительный опыт, когда родители воспользовались частичной компенсацией на погашение стоимости аренды жилья, о которой они прежде не слышали".Кроме того, по словам Красниковой, нередко возникают вопросы по индивидуальному плану реабилитации. Например, не приходят вовремя подгузники, такие вопросы "приходится решать частном порядке, взаимодействуя с органами исполнительной власти"."Также есть вопросы, на которые не могу ответить сразу, поскольку не являюсь специалистом, тогда мы собираем данные и обращаемся в органы исполнительной власти – минтруда, минобраз, минздрав", - рассказала она.Напомним, теперь в Крыму родители тяжело больных детей смогут круглосуточно в режиме онлайн получать помощь психологов, реаниматологов, соцработников и других специалистов. Проект Крымского детского хосписа "ПРОродителей" выиграл первый конкурс Фонда президентских грантов по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства. За помощью смогут обращаться не только крымчане, но и жители других регионов страны.В рамках проекта также планируется создать "дорожную карту", чтобы родители детей с инвалидностью знали, как им действовать в той или иной ситуации и куда обращаться с вопросами."Мы сделаем по каждому из направлений дорожную карту, составим карту маршрутизации, начиная с постановки диагноза в медицинском учреждении, до обращения в медико-социальную экспертизу, получения индивидуального плана реабилитации и обращения в Социальный фонд РФ. Помимо этого будут небольшие памятки", - отметила Красникова.Так, по ее словам, нередко родители не знают, что их паллиативные дети, лежачие или неговорящие, тоже имеют право на образование, не понимают, чем семейное обучение отличается от надомного.Ранее Крымский детский хоспис объявил старт очных и онлайн-занятий для родителей паллиативных детей со всей России. Читайте также на РИА Новости Крым:Шанс на жизнь: как выявить раннюю детскую онкологию и спасти ребенкаПаллиативная помощь помогает пациентам вернуться к жизни – онкологБлаготворительная акция "Белый цветок": истории тех, кого спасли крымчане
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паллиативная помощь в крыму, дети, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, соцзащита, общество, жанна красникова, новости, совет эксперта
Семьям с паллиативными детьми положена компенсация за арендованное жилье

Семьи с паллиативными детьми могут рассчитывать на 50% компенсации за арендованное жилье

08:47 29.03.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЦентр паллиативной помощи детям
Центр паллиативной помощи детям - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Родители ребенка с инвалидностью могут получить компенсацию за арендованную квартиру или дом в размере 50%. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала председатель регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов в Республике Крым Жанна Красникова.
"Проблем в законодательстве нет. Есть проблемы в понимании родителями тех или иных прав или мер социальной поддержки, о которых они просто не осведомлены. Основные вопросы – это обеспечение жильем: как встать на очередь для получения жилья по соцнайму, какие диагнозы входят в перечень для внеочередного получения жилья, как получить компенсацию за арендованную квартиру или дом. Многие родители не знают, что при соблюдении определенных условий они могут получать компенсацию в размере 50%, но не больше 10 тысяч рублей", - рассказала Красникова.
Она отметила, что сегодня "уже есть положительный опыт, когда родители воспользовались частичной компенсацией на погашение стоимости аренды жилья, о которой они прежде не слышали".
Кроме того, по словам Красниковой, нередко возникают вопросы по индивидуальному плану реабилитации. Например, не приходят вовремя подгузники, такие вопросы "приходится решать частном порядке, взаимодействуя с органами исполнительной власти".
"Также есть вопросы, на которые не могу ответить сразу, поскольку не являюсь специалистом, тогда мы собираем данные и обращаемся в органы исполнительной власти – минтруда, минобраз, минздрав", - рассказала она.
Напомним, теперь в Крыму родители тяжело больных детей смогут круглосуточно в режиме онлайн получать помощь психологов, реаниматологов, соцработников и других специалистов. Проект Крымского детского хосписа "ПРОродителей" выиграл первый конкурс Фонда президентских грантов по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства. За помощью смогут обращаться не только крымчане, но и жители других регионов страны.
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В рамках проекта также планируется создать "дорожную карту", чтобы родители детей с инвалидностью знали, как им действовать в той или иной ситуации и куда обращаться с вопросами.
"Мы сделаем по каждому из направлений дорожную карту, составим карту маршрутизации, начиная с постановки диагноза в медицинском учреждении, до обращения в медико-социальную экспертизу, получения индивидуального плана реабилитации и обращения в Социальный фонд РФ. Помимо этого будут небольшие памятки", - отметила Красникова.
Так, по ее словам, нередко родители не знают, что их паллиативные дети, лежачие или неговорящие, тоже имеют право на образование, не понимают, чем семейное обучение отличается от надомного.
Ранее Крымский детский хоспис объявил старт очных и онлайн-занятий для родителей паллиативных детей со всей России.
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