https://crimea.ria.ru/20220914/palliativnaya-pomosch-pomogaet-patsientam-vernutsya-k-zhizni--onkolog-1124506662.html

Паллиативная помощь помогает пациентам вернуться к жизни – онколог

Паллиативная помощь помогает пациентам вернуться к жизни – онколог - РИА Новости Крым, 14.09.2022

Паллиативная помощь помогает пациентам вернуться к жизни – онколог

Оказание квалифицированной паллиативной помощи больным с онкологическими заболеваниями позволяет увеличить процент выживаемости среди пациентов в России. Об... РИА Новости Крым, 14.09.2022

2022-09-14T20:31

2022-09-14T20:31

2022-09-14T20:31

здоровье

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Оказание квалифицированной паллиативной помощи больным с онкологическими заболеваниями позволяет увеличить процент выживаемости среди пациентов в России. Об этом рассказал главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Российской Федерации, президент Ассоциации онкологов России Андрей Каприн в ходе пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".По словам Каприна, помощь паллиативных отделений выходит за рамки обеспечения достойного завершения жизни пациентов, как принято думать. Благодаря российским специалистам пациенты с онкологией могут рассчитывать на восстановление, о чем свидетельствует врачебная практика."Паллиативные отделения как будто бы открыты для больных, которые должны там просто лежать и дожидаться физиологического завершения жизни. Нет. За последние годы мы добились выживаемости, по многим локализациям до пяти лет и более, у 37,8% больных, например, с метастатическим раком кишки", – рассказал он."Невозможно раньше представить себе такой круг ради жизни, когда человек попадает на носилках и может уйти на своих ногах, и со стабилизацией жить еще пять лет и более. Это в общем-то спасенная жизнь", – заметил Каприн.Ранее президент Благотворительного фонда "Сердце Крыма" Эльзара Абибуллаева рассказала, куда крымчанам обращаться за паллиативной помощью.

https://crimea.ria.ru/20220914/glavnyy-onkolog-nazval-usloviya-proryva-v-borbe-s-rakom-v-rossii-1124504158.html

https://crimea.ria.ru/20220713/v-krymu-otkryvayut-pervoe-detskoe-otdelenie-palliativnoy-pomoschi-1123824485.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, здравоохранение в россии