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Паллиативная помощь помогает пациентам вернуться к жизни – онколог - РИА Новости Крым, 14.09.2022
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Паллиативная помощь помогает пациентам вернуться к жизни – онколог
Паллиативная помощь помогает пациентам вернуться к жизни – онколог - РИА Новости Крым, 14.09.2022
Паллиативная помощь помогает пациентам вернуться к жизни – онколог
Оказание квалифицированной паллиативной помощи больным с онкологическими заболеваниями позволяет увеличить процент выживаемости среди пациентов в России. Об... РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T20:31
2022-09-14T20:31
здоровье
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Оказание квалифицированной паллиативной помощи больным с онкологическими заболеваниями позволяет увеличить процент выживаемости среди пациентов в России. Об этом рассказал главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Российской Федерации, президент Ассоциации онкологов России Андрей Каприн в ходе пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".По словам Каприна, помощь паллиативных отделений выходит за рамки обеспечения достойного завершения жизни пациентов, как принято думать. Благодаря российским специалистам пациенты с онкологией могут рассчитывать на восстановление, о чем свидетельствует врачебная практика."Паллиативные отделения как будто бы открыты для больных, которые должны там просто лежать и дожидаться физиологического завершения жизни. Нет. За последние годы мы добились выживаемости, по многим локализациям до пяти лет и более, у 37,8% больных, например, с метастатическим раком кишки", – рассказал он."Невозможно раньше представить себе такой круг ради жизни, когда человек попадает на носилках и может уйти на своих ногах, и со стабилизацией жить еще пять лет и более. Это в общем-то спасенная жизнь", – заметил Каприн.Ранее президент Благотворительного фонда "Сердце Крыма" Эльзара Абибуллаева рассказала, куда крымчанам обращаться за паллиативной помощью.
https://crimea.ria.ru/20220914/glavnyy-onkolog-nazval-usloviya-proryva-v-borbe-s-rakom-v-rossii-1124504158.html
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здоровье, здравоохранение в россии
Паллиативная помощь помогает пациентам вернуться к жизни – онколог

Главный онколог России рассказал о паллиативной помощи

20:31 14.09.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкПациент. Архивное фото
Пациент. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Кирилл Брага
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Оказание квалифицированной паллиативной помощи больным с онкологическими заболеваниями позволяет увеличить процент выживаемости среди пациентов в России. Об этом рассказал главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Российской Федерации, президент Ассоциации онкологов России Андрей Каприн в ходе пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По словам Каприна, помощь паллиативных отделений выходит за рамки обеспечения достойного завершения жизни пациентов, как принято думать. Благодаря российским специалистам пациенты с онкологией могут рассчитывать на восстановление, о чем свидетельствует врачебная практика.
Медицинский работник смотрит снимки пациента помещенного в модернизированный аппарат Гамма-нож в центре радиохирургии НИИ СП имени Н. В. Склифосовского в Москве. Эта радиотерапевтическая нейрохирургическая система используется при лечении доброкачественных и злокачественных опухолей и сосудистых мальформаций в полости черепа - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
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"Паллиативные отделения как будто бы открыты для больных, которые должны там просто лежать и дожидаться физиологического завершения жизни. Нет. За последние годы мы добились выживаемости, по многим локализациям до пяти лет и более, у 37,8% больных, например, с метастатическим раком кишки", – рассказал он.
Онколог отметил, что хорошая паллиативная помощь способствует переводу лежачего больного в группу наблюдения, где ему будет назначена схема лечения. Таким образом, попавший в отделение на носилках человек может получить необходимую терапию и вернуться к полноценной жизни.
"Невозможно раньше представить себе такой круг ради жизни, когда человек попадает на носилках и может уйти на своих ногах, и со стабилизацией жить еще пять лет и более. Это в общем-то спасенная жизнь", – заметил Каприн.
Ранее президент Благотворительного фонда "Сердце Крыма" Эльзара Абибуллаева рассказала, куда крымчанам обращаться за паллиативной помощью.
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