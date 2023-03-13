https://crimea.ria.ru/20230313/v-krymu-anonsirovali-zanyatiya-dlya-roditeley-palliativnykh-detey-v-rf--1127496037.html

В Крыму анонсировали занятия для родителей паллиативных детей в РФ

В Крыму анонсировали занятия для родителей паллиативных детей в РФ - РИА Новости Крым, 12.03.2023

В Крыму анонсировали занятия для родителей паллиативных детей в РФ

Крымский детский хоспис (КДХ) объявил старт очных и онлайн-занятий для родителей паллиативных детей со всей России. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. РИА Новости Крым, 12.03.2023

2023-03-13T07:45

2023-03-13T07:45

2023-03-12T15:16

крым

паллиативная помощь в крыму

севастополь

детский хоспис в крыму

здравоохранение в крыму и севастополе

новости крыма

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1b/1126161202_0:0:1078:606_1920x0_80_0_0_643061b26cffa0993fa60a9dadd0876b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Крымский детский хоспис (КДХ) объявил старт очных и онлайн-занятий для родителей паллиативных детей со всей России. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.Программа обучения предполагает еженедельные групповые практические семинары с социальным работником, индивидуальные мастер-классы по уходу за ребенком, лекции и онлайн-консультации с психологом.В информации учреждения, сегодня Крыму проживают 119 детей, имеющих паллиативный статус. А в особой помощи по всей России нуждаются не менее 180 тысяч тяжелобольных детей. При этом многие родители не знают о льготах и возможностях получить социальную поддержку для себя и своего ребенка. Проект "ПРОродители" призван восполнить пробелы и помочь родителям разобраться с тонкостями законодательства.Читайте также на сайте РИА Новости Крым: "ПРОродителей": как семьям с паллиативными детьми получить помощь онлайн Паллиативная помощь в Крыму: открыты первые выездные отделения Чудо в детском хосписе: что в Новый год помогает жить и верить

https://crimea.ria.ru/20220713/v-krymu-otkryvayut-pervoe-detskoe-otdelenie-palliativnoy-pomoschi-1123824485.html

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, паллиативная помощь в крыму, севастополь, детский хоспис в крыму, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, новости, общество