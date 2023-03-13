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В Крыму анонсировали занятия для родителей паллиативных детей в РФ - РИА Новости Крым, 12.03.2023
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В Крыму анонсировали занятия для родителей паллиативных детей в РФ
В Крыму анонсировали занятия для родителей паллиативных детей в РФ - РИА Новости Крым, 12.03.2023
В Крыму анонсировали занятия для родителей паллиативных детей в РФ
Крымский детский хоспис (КДХ) объявил старт очных и онлайн-занятий для родителей паллиативных детей со всей России. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. РИА Новости Крым, 12.03.2023
2023-03-13T07:45
2023-03-12T15:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Крымский детский хоспис (КДХ) объявил старт очных и онлайн-занятий для родителей паллиативных детей со всей России. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.Программа обучения предполагает еженедельные групповые практические семинары с социальным работником, индивидуальные мастер-классы по уходу за ребенком, лекции и онлайн-консультации с психологом.В информации учреждения, сегодня Крыму проживают 119 детей, имеющих паллиативный статус. А в особой помощи по всей России нуждаются не менее 180 тысяч тяжелобольных детей. При этом многие родители не знают о льготах и возможностях получить социальную поддержку для себя и своего ребенка. Проект "ПРОродители" призван восполнить пробелы и помочь родителям разобраться с тонкостями законодательства.Читайте также на сайте РИА Новости Крым: "ПРОродителей": как семьям с паллиативными детьми получить помощь онлайн Паллиативная помощь в Крыму: открыты первые выездные отделения Чудо в детском хосписе: что в Новый год помогает жить и верить
https://crimea.ria.ru/20220713/v-krymu-otkryvayut-pervoe-detskoe-otdelenie-palliativnoy-pomoschi-1123824485.html
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В Крыму анонсировали занятия для родителей паллиативных детей в РФ

Крымский детский хоспис объявил старт занятий для родителей паллиативных детей в РФ

07:45 13.03.2023
 
© РИА Новости КрымПаллиативное отделение РДКБ и КДХ
Паллиативное отделение РДКБ и КДХ - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Крымский детский хоспис (КДХ) объявил старт очных и онлайн-занятий для родителей паллиативных детей со всей России. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
"Крымский детских хоспис приглашает родителей детей с паллиативным статусом со всей России принять участие в образовательном медиапроекте "ПРОродители". Участники получат социальное сопровождение", – сообщили в КДХ.
Программа обучения предполагает еженедельные групповые практические семинары с социальным работником, индивидуальные мастер-классы по уходу за ребенком, лекции и онлайн-консультации с психологом.
В информации учреждения, сегодня Крыму проживают 119 детей, имеющих паллиативный статус. А в особой помощи по всей России нуждаются не менее 180 тысяч тяжелобольных детей. При этом многие родители не знают о льготах и возможностях получить социальную поддержку для себя и своего ребенка. Проект "ПРОродители" призван восполнить пробелы и помочь родителям разобраться с тонкостями законодательства.
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