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Паллиативная помощь в Крыму: открыты первые выездные отделения

Паллиативная помощь в Крыму: открыты первые выездные отделения - РИА Новости Крым, 27.01.2023

Паллиативная помощь в Крыму: открыты первые выездные отделения

В Крыму открылись первые отделения выездной паллиативной помощи для взрослых пациентов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства со ссылкой... РИА Новости Крым, 27.01.2023

2023-01-27T16:55

2023-01-27T16:55

2023-01-27T16:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости Крым В Крыму открылись первые отделения выездной паллиативной помощи для взрослых пациентов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства со ссылкой на министра здравоохранения РК Константина Скорупского. Выездные бригады оказывают паллиативную специализированную медпомощь взрослым на дому и в стационарных организациях социального обслуживания, в том числе пациентам, нуждающимся в длительной респираторной поддержке и кислородотерапии.Специалисты проводят лечение болевого синдрома, оказывают психологическую помощь пациентам и членам их семей, обучают больных и их родственников основным навыкам ухода и использования на дому аппаратов для оказания длительной респираторной поддержки. Если в процессе наблюдения за больным возникает необходимость оказания медпомощи в условиях больницы, врач выездной бригады выдает направление на госпитализацию.Где открылись выездные отделенияПо данным ведомства, отделения, оснащенные специальным транспортом и оборудованием, уже заработали на базе Симферопольского центра паллиативной медицинской помощи, Евпаторийской городской больницы, Белогорской и Джанкойской центральных районных больниц.Выездную паллиативную помощь готовятся оказывать также в Феодосии, Бахчисарае, Керчи. Дополнительно отделение в перспективе заработает в Симферопольской центральной районной клинической больнице.Ранее в Симферополе при поддержке Русской православной церкви открылось первое в Крыму отделение паллиативной медицинской помощи детям. Читайте также на РИА Новости Крым:Паллиативная помощь помогает пациентам вернуться к жизни – онкологКогда соцработник может отказать в помощи - новый законЧудо в детском хосписе: что в Новый год помогает жить и верить

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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