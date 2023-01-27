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Паллиативная помощь в Крыму: открыты первые выездные отделения - РИА Новости Крым, 27.01.2023
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Паллиативная помощь в Крыму: открыты первые выездные отделения
Паллиативная помощь в Крыму: открыты первые выездные отделения - РИА Новости Крым, 27.01.2023
Паллиативная помощь в Крыму: открыты первые выездные отделения
В Крыму открылись первые отделения выездной паллиативной помощи для взрослых пациентов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства со ссылкой... РИА Новости Крым, 27.01.2023
2023-01-27T16:55
2023-01-27T16:55
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паллиативная помощь в крыму
здоровье
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости Крым В Крыму открылись первые отделения выездной паллиативной помощи для взрослых пациентов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства со ссылкой на министра здравоохранения РК Константина Скорупского. Выездные бригады оказывают паллиативную специализированную медпомощь взрослым на дому и в стационарных организациях социального обслуживания, в том числе пациентам, нуждающимся в длительной респираторной поддержке и кислородотерапии.Специалисты проводят лечение болевого синдрома, оказывают психологическую помощь пациентам и членам их семей, обучают больных и их родственников основным навыкам ухода и использования на дому аппаратов для оказания длительной респираторной поддержки. Если в процессе наблюдения за больным возникает необходимость оказания медпомощи в условиях больницы, врач выездной бригады выдает направление на госпитализацию.Где открылись выездные отделенияПо данным ведомства, отделения, оснащенные специальным транспортом и оборудованием, уже заработали на базе Симферопольского центра паллиативной медицинской помощи, Евпаторийской городской больницы, Белогорской и Джанкойской центральных районных больниц.Выездную паллиативную помощь готовятся оказывать также в Феодосии, Бахчисарае, Керчи. Дополнительно отделение в перспективе заработает в Симферопольской центральной районной клинической больнице.Ранее в Симферополе при поддержке Русской православной церкви открылось первое в Крыму отделение паллиативной медицинской помощи детям. Читайте также на РИА Новости Крым:Паллиативная помощь помогает пациентам вернуться к жизни – онкологКогда соцработник может отказать в помощи - новый законЧудо в детском хосписе: что в Новый год помогает жить и верить
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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новости крыма, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, константин скорупский, паллиативная помощь в крыму, здоровье, общество
Паллиативная помощь в Крыму: открыты первые выездные отделения

В Крыму отрыты первые отделения выездной паллиативной помощи

16:55 27.01.2023
 
© Пресс-служба минздрава РКВ Крыму отрыты первые отделения выездной паллиативной помощи
В Крыму отрыты первые отделения выездной паллиативной помощи
© Пресс-служба минздрава РК
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости Крым В Крыму открылись первые отделения выездной паллиативной помощи для взрослых пациентов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства со ссылкой на министра здравоохранения РК Константина Скорупского.
Выездные бригады оказывают паллиативную специализированную медпомощь взрослым на дому и в стационарных организациях социального обслуживания, в том числе пациентам, нуждающимся в длительной респираторной поддержке и кислородотерапии.
Специалисты проводят лечение болевого синдрома, оказывают психологическую помощь пациентам и членам их семей, обучают больных и их родственников основным навыкам ухода и использования на дому аппаратов для оказания длительной респираторной поддержки.
Если в процессе наблюдения за больным возникает необходимость оказания медпомощи в условиях больницы, врач выездной бригады выдает направление на госпитализацию.

Где открылись выездные отделения

По данным ведомства, отделения, оснащенные специальным транспортом и оборудованием, уже заработали на базе Симферопольского центра паллиативной медицинской помощи, Евпаторийской городской больницы, Белогорской и Джанкойской центральных районных больниц.
Выездную паллиативную помощь готовятся оказывать также в Феодосии, Бахчисарае, Керчи. Дополнительно отделение в перспективе заработает в Симферопольской центральной районной клинической больнице.
Ранее в Симферополе при поддержке Русской православной церкви открылось первое в Крыму отделение паллиативной медицинской помощи детям.
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Новости КрымаКрымЗдравоохранение в Крыму и СевастополеКонстантин СкорупскийПаллиативная помощь в КрымуЗдоровьеОбщество
 
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