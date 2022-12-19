https://crimea.ria.ru/20221219/kogda-sotsrabotnik-mozhet-otkazat-v-pomoschi---novyy-zakon-1125972579.html

Когда соцработник может отказать в помощи - новый закон

Когда соцработник может отказать в помощи - новый закон - РИА Новости Крым, 19.12.2022

Когда соцработник может отказать в помощи - новый закон

Получить социальное обслуживание на дому можно только по медпоказаниям и при наличии заключения уполномоченной медицинской организации о том, что контакт с... РИА Новости Крым, 19.12.2022

2022-12-19T08:25

2022-12-19T08:25

2022-12-19T08:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Получить социальное обслуживание на дому можно только по медпоказаниям и при наличии заключения уполномоченной медицинской организации о том, что контакт с пациентом не является опасным для соцработника. Об этом пишет "Парламентская газета" со ссылкой на новый закон, который приняли в Госдуме РФ. Защитить соцработниковКак поясняет глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, речь идет о случаях, когда пациент болеет каким-либо контагеозным заболеванием, которым может заразиться социальный работник."Для медицинских работников этот вопрос уже давно урегулирован, а для социальных работников — нет. Причем на региональном уровне разными способами это пытались сделать, и именно поэтому соцработники обратились к нам, чтобы коррективы внести уже на федеральном уровне", — пояснил Нилов.Помощь все-таки окажутПо его словам, помощь пациенту все же окажут, но только в медицинском учреждении. А вот после того, как он перестанет быть опасным, социальную помощь на дому возобновят при наличии соответствующего заключения уполномоченной медицинской организации.В Крыму медики получат спецвыплаты из федерального бюджетаКак уйти на больничный и не потерять в доходахПенсии, пособия и зарплаты: все о соцвыплатах в Запорожской областиПаллиативная помощь помогает пациентам вернуться к жизни – онколог

https://crimea.ria.ru/20221208/v-krymu-mediki-poluchat-spetsvyplaty-iz-federalnogo-byudzheta-1125756093.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, закон и право, соцзащита, здравоохранение в россии, государственная дума рф, общество