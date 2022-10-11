https://crimea.ria.ru/20221011/kak-uyti-na-bolnichnyy-i-ne-poteryat-v-dokhodakh-1124812685.html

Как уйти на больничный и не потерять в доходах

Как уйти на больничный и не потерять в доходах - РИА Новости Крым, 11.10.2022

Как уйти на больничный и не потерять в доходах

Глава исследовательского центра сервиса Superjob Наталья Голованова рассказала о нюансах получения выплат за больничный. РИА Новости Крым, 11.10.2022

2022-10-11T07:03

2022-10-11T07:03

2022-10-11T07:03

общество

экономика

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Глава исследовательского центра сервиса Superjob Наталья Голованова рассказала о нюансах получения выплат за больничный.По ее словам, размер выплат по больничному листу зависит от общего трудового стажа, поскольку в течение этого срока за работника вносились отчисления в Фонд социального страхования."Если такой общий стаж составляет менее пяти лет, то за время болезни работнику оплачивается 60% среднего заработка; если от пяти до восьми лет - 80%; более восьми лет - 100%", - констатирует эксперт.Чтобы рассчитать размер выплат перед уходом на больничный и понимать, с какой частью ежемесячного заработка придется расстаться из-за временной нетрудоспособности, необходимо вычислить свой средний дневной заработок с учетом всех дополнительных начислений - оклада, премии, бонусов и прочих, кроме компенсации за отпуск."Попробуем определить максимальный средний дневной заработок в соответствии с предельной суммой оплаты труда (ПСОТ). В 2022 году формула расчета среднего дневного заработка выглядит следующим образом: (ПСОТ за 2021 + ПСОТ за 2020) / 730", - указала Голованова.Далее следует умножить полученную сумму на количество дней нетрудоспособности и на коэффициент трудового стажа. После необходимо посчитать свой трудовой стаж, сложив все время работы, зафиксированное в трудовой книжке. Получить данные об этом также можно через Пенсионный фонд. Также специалист напоминает, что конечная сумма выплат по больничному листу будет несколько меньше, поскольку облагается подоходным налогом в 13%, как и любые другие выплаты.Исключением становятся сотрудники, которые находились в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком. Они имеют право на замену расчетных лет.Оформить больничный также могут работники, ухаживающие за больным родственником или ребенком, а также в случае карантина.Первые три дня болезни пособие назначает и выплачивает работодатель, за остальные дни выплату назначает фонд социального страхования, после того, как работодатель передает в ФСС необходимые о сотруднике сведения.

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https://crimea.ria.ru/20220921/chto-vam-dolzhny-pri-sokraschenii-s-raboty--spisok-vyplat-1124572528.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, экономика, совет эксперта