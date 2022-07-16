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Пенсии, пособия и зарплаты: все о соцвыплатах в Запорожской области - РИА Новости Крым, 16.07.2022
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Пенсии, пособия и зарплаты: все о соцвыплатах в Запорожской области
Пенсии, пособия и зарплаты: все о соцвыплатах в Запорожской области - РИА Новости Крым, 16.07.2022
Пенсии, пособия и зарплаты: все о соцвыплатах в Запорожской области
Жители освобожденных территорий Запорожской области получают пенсии и социальные пособия, государственным работникам своевременно выплачивается зарплата –... РИА Новости Крым, 16.07.2022
2022-07-16T07:32
2022-07-16T07:32
запорожская область
евгений балицкий
соцзащита
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Жители освобожденных территорий Запорожской области получают пенсии и социальные пособия, государственным работникам своевременно выплачивается зарплата – причем, в большем объеме, чем при Украине. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий. По его словам, первой мерой поддержки социально незащищенной группы граждан стали единовременные выплаты по 10 тысяч рублей, которые осуществлялись по решению российского правительства. Эти деньги получили пенсионеры, многодетные семьи, работники бюджетной сферы и другие льготные категории граждан. Ключевой же – и вместе с тем очень непростой - задачей для местных властей стало налаживание стабильной системы социальных выплат. И уточнил, что деньги на социальные выплаты также поступают из российского бюджета. "Эта база финансируется сегодня российским правительством и в этом вопросе, я считаю, мы сделали большой шаг. Сегодня нет людей, которые брошены на произвол судьбы", - подчеркнул глава ВГА. Благодаря налаживанию социального обеспечения удалось существенно сократить очереди за гуманитарной помощью, которые еще недавно выстраивались в освобожденных населенных пунктах, добавил Балицкий. У местных жителей появились деньги и вместе с ними возможность самостоятельно покупать продукты, лекарства, бытовые товары и оплачивать услуги. Вступительная кампания в Мелитополе: о местах, учителях и помощи Крыма &gt;&gt;Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область на юге Украины и значительную часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://crimea.ria.ru/20220715/glava-zaporozhskoy-oblasti-rasskazal-o-meditsine-i-tsenakh-na-lekarstva-1123860580.html
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запорожская область
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запорожская область, евгений балицкий, соцзащита, российская федерация (россия, рф)
Пенсии, пособия и зарплаты: все о соцвыплатах в Запорожской области

Глава Запорожской ВГА Балицкий рассказал о выплате пенсий, пособий и зарпла

07:32 16.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПовседневная жизнь в Мелитополе
Повседневная жизнь в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Корреспондент регионального подразделения МИА Россия сегодня в Симферополе Евгения Мартыненко
Евгения
Мартыненко
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Жители освобожденных территорий Запорожской области получают пенсии и социальные пособия, государственным работникам своевременно выплачивается зарплата – причем, в большем объеме, чем при Украине. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.
По его словам, первой мерой поддержки социально незащищенной группы граждан стали единовременные выплаты по 10 тысяч рублей, которые осуществлялись по решению российского правительства. Эти деньги получили пенсионеры, многодетные семьи, работники бюджетной сферы и другие льготные категории граждан. Ключевой же – и вместе с тем очень непростой - задачей для местных властей стало налаживание стабильной системы социальных выплат.
"К сожалению, Украина и ее сотрудники, уходя, уничтожили базы Пенсионного фонда и остальные, так что нам приходилось начинать работу практически с нуля, выдавать деньги по разработанному нами алгоритму. Таким образом, мы создали свою базу Пенсионного фонда и базу социально незащищенных граждан. И сегодня мы начинаем по ней работать. Это первый месяц, когда мы начали по нашей базе выплачивать людям социальные пособия и прочие выплаты, предусмотренные российским законодательством", - рассказал он.
И уточнил, что деньги на социальные выплаты также поступают из российского бюджета.
"Эта база финансируется сегодня российским правительством и в этом вопросе, я считаю, мы сделали большой шаг. Сегодня нет людей, которые брошены на произвол судьбы", - подчеркнул глава ВГА.
Повседневная жизнь в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
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Глава Запорожской области рассказал о медицине и ценах на лекарства
Благодаря налаживанию социального обеспечения удалось существенно сократить очереди за гуманитарной помощью, которые еще недавно выстраивались в освобожденных населенных пунктах, добавил Балицкий. У местных жителей появились деньги и вместе с ними возможность самостоятельно покупать продукты, лекарства, бытовые товары и оплачивать услуги.
"Сегодня люди стабильно получают свою пенсию, она выплачивается в рублях. Пока принято решение всем выплачивать одинаково по 10 тысяч, потому как сейчас мы не можем качественно верифицировать и определить, кто из людей имеет право на большую или меньшую пенсию. Так что взяли среднее, - рассказал он. - Также вовремя получают зарплату врачи, учителя, работники институтов и средних учебных учреждений, коммунальщики и прочие группы работников госучреждений. Сегодня они получают больше, никто из них не проиграл в денежном эквиваленте, у них зарплаты стали больше".
Вступительная кампания в Мелитополе: о местах, учителях и помощи Крыма >>
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область на юге Украины и значительную часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
Вчера, 16:25
Референдум в Запорожской области: глава ВГА ответил на главные вопросы
 
Запорожская областьЕвгений БалицкийСоцзащитаРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
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