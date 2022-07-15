https://crimea.ria.ru/20220715/vstupitelnaya-kampaniya-v-melitopole-o-mestakh-uchitelyakh-i-pomoschi-kryma-1123854171.html
Вступительная кампания в Мелитополе: о местах, учителях и помощи Крыма
Вступительная кампания в Мелитополе: о местах, учителях и помощи Крыма - РИА Новости Крым, 15.07.2022
Вступительная кампания в Мелитополе: о местах, учителях и помощи Крыма
Вступительная кампания в вузы и колледжи Мелитополя стартовала 1 июля и пройдет в два этапа, сейчас дети подают документы и сдают экзамены. Об этом в... РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T13:31
2022-07-15T13:31
2022-07-15T13:31
мелитополь
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0f/1123852685_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_94877422e1428107f80119cd3cf1b7d0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Вступительная кампания в вузы и колледжи Мелитополя стартовала 1 июля и пройдет в два этапа, сейчас дети подают документы и сдают экзамены. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила директор департамента образования и науки Запорожской области Елена Шапурова."Вступительная компания 2022 года началась с 1 июля, до 12 числа принимали документы в колледжи. И на данный момент идут вступительные испытания, дети сдают экзамены. Первый этап закончится в июле месяце, а второй этап, скорее всего, начнется с 8 августа. И те ребята, которые не успели в силу разных причин подать документы, смогут сделать это в ходе второго этапа. Наш Мелитопольский государственный университет тоже сейчас ведет прием документов, на следующей неделе начнутся собеседования и экзамены для абитуриентов", - сообщила она.По ее словам, "объем бюджетных мест достаточно большой, что позволит поступить максимальному количеству детей". Также документы на обучение могут подавать выпускники школ из других регионов.Готовятся к предстоящему учебному году и преподаватели. Сейчас специалисты школ, колледжей, профтехучилища и госуниверситета проходят в крымском городе Евпатория подготовку к работе по российским стандартам."Наши учителя понедельно заезжают на переподготовку. Преподаватели начальной школы приехали, учителя математики, физики, русского языка, истории повышают там квалификацию для того, чтобы 1 сентября спокойно и мягко войти в образовательный процесс по новым учебным программам", - добавила Шапурова.И уточнила, что самые популярные среди жителей Запорожской области профессии для обучения, – компьютерная инженерия, автотранспорт и медицина.Как сообщалось, в конце июня 70 работников образования из Херсонской и Запорожской областей прибыли на обучение в Крым. Для них разработали программы, которые помогут им освоить российские стандарты обучения.
https://crimea.ria.ru/20220715/pochti-2-tysyachi-detey-iz-donbassa-zachisleny-v-shkoly-i-detsady-kryma-1123850685.html
мелитополь
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0f/1123852685_0:0:962:721_1920x0_80_0_0_6d8c9ee5a5bc809e01f892cdec665f20.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, запорожская область
Вступительная кампания в Мелитополе: о местах, учителях и помощи Крыма
Власти Запорожской области: вступительная кампания стартовала 1 июля и пройдет в два этапа
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым.
Вступительная кампания в вузы и колледжи Мелитополя стартовала 1 июля и пройдет в два этапа, сейчас дети подают документы и сдают экзамены. Об этом в комментарии РИА Новости Крым
сообщила директор департамента образования и науки Запорожской области Елена Шапурова.
"Вступительная компания 2022 года началась с 1 июля, до 12 числа принимали документы в колледжи. И на данный момент идут вступительные испытания, дети сдают экзамены. Первый этап закончится в июле месяце, а второй этап, скорее всего, начнется с 8 августа. И те ребята, которые не успели в силу разных причин подать документы, смогут сделать это в ходе второго этапа. Наш Мелитопольский государственный университет тоже сейчас ведет прием документов, на следующей неделе начнутся собеседования и экзамены для абитуриентов", - сообщила она.
По ее словам, "объем бюджетных мест достаточно большой, что позволит поступить максимальному количеству детей". Также документы на обучение могут подавать выпускники школ из других регионов.
Готовятся к предстоящему учебному году и преподаватели. Сейчас специалисты школ, колледжей, профтехучилища и госуниверситета проходят в крымском городе Евпатория подготовку к работе по российским стандартам.
"Наши учителя понедельно заезжают на переподготовку. Преподаватели начальной школы приехали, учителя математики, физики, русского языка, истории повышают там квалификацию для того, чтобы 1 сентября спокойно и мягко войти в образовательный процесс по новым учебным программам", - добавила Шапурова.
И уточнила, что самые популярные среди жителей Запорожской области профессии для обучения, – компьютерная инженерия, автотранспорт и медицина.
Как сообщалось, в конце июня 70 работников образования из Херсонской и Запорожской областей прибыли на обучение в Крым.
Для них разработали программы, которые помогут им освоить российские стандарты обучения.