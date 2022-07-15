https://crimea.ria.ru/20220715/vstupitelnaya-kampaniya-v-melitopole-o-mestakh-uchitelyakh-i-pomoschi-kryma-1123854171.html

Вступительная кампания в Мелитополе: о местах, учителях и помощи Крыма

Вступительная кампания в Мелитополе: о местах, учителях и помощи Крыма - РИА Новости Крым, 15.07.2022

Вступительная кампания в Мелитополе: о местах, учителях и помощи Крыма

Вступительная кампания в вузы и колледжи Мелитополя стартовала 1 июля и пройдет в два этапа, сейчас дети подают документы и сдают экзамены. Об этом в... РИА Новости Крым, 15.07.2022

2022-07-15T13:31

2022-07-15T13:31

2022-07-15T13:31

мелитополь

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0f/1123852685_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_94877422e1428107f80119cd3cf1b7d0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Вступительная кампания в вузы и колледжи Мелитополя стартовала 1 июля и пройдет в два этапа, сейчас дети подают документы и сдают экзамены. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила директор департамента образования и науки Запорожской области Елена Шапурова."Вступительная компания 2022 года началась с 1 июля, до 12 числа принимали документы в колледжи. И на данный момент идут вступительные испытания, дети сдают экзамены. Первый этап закончится в июле месяце, а второй этап, скорее всего, начнется с 8 августа. И те ребята, которые не успели в силу разных причин подать документы, смогут сделать это в ходе второго этапа. Наш Мелитопольский государственный университет тоже сейчас ведет прием документов, на следующей неделе начнутся собеседования и экзамены для абитуриентов", - сообщила она.По ее словам, "объем бюджетных мест достаточно большой, что позволит поступить максимальному количеству детей". Также документы на обучение могут подавать выпускники школ из других регионов.Готовятся к предстоящему учебному году и преподаватели. Сейчас специалисты школ, колледжей, профтехучилища и госуниверситета проходят в крымском городе Евпатория подготовку к работе по российским стандартам."Наши учителя понедельно заезжают на переподготовку. Преподаватели начальной школы приехали, учителя математики, физики, русского языка, истории повышают там квалификацию для того, чтобы 1 сентября спокойно и мягко войти в образовательный процесс по новым учебным программам", - добавила Шапурова.И уточнила, что самые популярные среди жителей Запорожской области профессии для обучения, – компьютерная инженерия, автотранспорт и медицина.Как сообщалось, в конце июня 70 работников образования из Херсонской и Запорожской областей прибыли на обучение в Крым. Для них разработали программы, которые помогут им освоить российские стандарты обучения.

https://crimea.ria.ru/20220715/pochti-2-tysyachi-detey-iz-donbassa-zachisleny-v-shkoly-i-detsady-kryma-1123850685.html

мелитополь

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелитополь, запорожская область