Рейтинг@Mail.ru
Вступительная кампания в Мелитополе: о местах, учителях и помощи Крыма - РИА Новости Крым, 15.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220715/vstupitelnaya-kampaniya-v-melitopole-o-mestakh-uchitelyakh-i-pomoschi-kryma-1123854171.html
Вступительная кампания в Мелитополе: о местах, учителях и помощи Крыма
Вступительная кампания в Мелитополе: о местах, учителях и помощи Крыма - РИА Новости Крым, 15.07.2022
Вступительная кампания в Мелитополе: о местах, учителях и помощи Крыма
Вступительная кампания в вузы и колледжи Мелитополя стартовала 1 июля и пройдет в два этапа, сейчас дети подают документы и сдают экзамены. Об этом в... РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T13:31
2022-07-15T13:31
мелитополь
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0f/1123852685_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_94877422e1428107f80119cd3cf1b7d0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Вступительная кампания в вузы и колледжи Мелитополя стартовала 1 июля и пройдет в два этапа, сейчас дети подают документы и сдают экзамены. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила директор департамента образования и науки Запорожской области Елена Шапурова."Вступительная компания 2022 года началась с 1 июля, до 12 числа принимали документы в колледжи. И на данный момент идут вступительные испытания, дети сдают экзамены. Первый этап закончится в июле месяце, а второй этап, скорее всего, начнется с 8 августа. И те ребята, которые не успели в силу разных причин подать документы, смогут сделать это в ходе второго этапа. Наш Мелитопольский государственный университет тоже сейчас ведет прием документов, на следующей неделе начнутся собеседования и экзамены для абитуриентов", - сообщила она.По ее словам, "объем бюджетных мест достаточно большой, что позволит поступить максимальному количеству детей". Также документы на обучение могут подавать выпускники школ из других регионов.Готовятся к предстоящему учебному году и преподаватели. Сейчас специалисты школ, колледжей, профтехучилища и госуниверситета проходят в крымском городе Евпатория подготовку к работе по российским стандартам."Наши учителя понедельно заезжают на переподготовку. Преподаватели начальной школы приехали, учителя математики, физики, русского языка, истории повышают там квалификацию для того, чтобы 1 сентября спокойно и мягко войти в образовательный процесс по новым учебным программам", - добавила Шапурова.И уточнила, что самые популярные среди жителей Запорожской области профессии для обучения, – компьютерная инженерия, автотранспорт и медицина.Как сообщалось, в конце июня 70 работников образования из Херсонской и Запорожской областей прибыли на обучение в Крым. Для них разработали программы, которые помогут им освоить российские стандарты обучения.
https://crimea.ria.ru/20220715/pochti-2-tysyachi-detey-iz-donbassa-zachisleny-v-shkoly-i-detsady-kryma-1123850685.html
мелитополь
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0f/1123852685_0:0:962:721_1920x0_80_0_0_6d8c9ee5a5bc809e01f892cdec665f20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мелитополь, запорожская область
Вступительная кампания в Мелитополе: о местах, учителях и помощи Крыма

Власти Запорожской области: вступительная кампания стартовала 1 июля и пройдет в два этапа

13:31 15.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДиректор департамента образования и науки Запорожской области Елена Шапурова
Директор департамента образования и науки Запорожской области Елена Шапурова - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Вступительная кампания в вузы и колледжи Мелитополя стартовала 1 июля и пройдет в два этапа, сейчас дети подают документы и сдают экзамены. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила директор департамента образования и науки Запорожской области Елена Шапурова.
"Вступительная компания 2022 года началась с 1 июля, до 12 числа принимали документы в колледжи. И на данный момент идут вступительные испытания, дети сдают экзамены. Первый этап закончится в июле месяце, а второй этап, скорее всего, начнется с 8 августа. И те ребята, которые не успели в силу разных причин подать документы, смогут сделать это в ходе второго этапа. Наш Мелитопольский государственный университет тоже сейчас ведет прием документов, на следующей неделе начнутся собеседования и экзамены для абитуриентов", - сообщила она.
По ее словам, "объем бюджетных мест достаточно большой, что позволит поступить максимальному количеству детей". Также документы на обучение могут подавать выпускники школ из других регионов.
Готовятся к предстоящему учебному году и преподаватели. Сейчас специалисты школ, колледжей, профтехучилища и госуниверситета проходят в крымском городе Евпатория подготовку к работе по российским стандартам.
"Наши учителя понедельно заезжают на переподготовку. Преподаватели начальной школы приехали, учителя математики, физики, русского языка, истории повышают там квалификацию для того, чтобы 1 сентября спокойно и мягко войти в образовательный процесс по новым учебным программам", - добавила Шапурова.
И уточнила, что самые популярные среди жителей Запорожской области профессии для обучения, – компьютерная инженерия, автотранспорт и медицина.
Как сообщалось, в конце июня 70 работников образования из Херсонской и Запорожской областей прибыли на обучение в Крым. Для них разработали программы, которые помогут им освоить российские стандарты обучения.
На пункте по приёму беженцев из Украины в Джанкое - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
10:28
Почти 2 тысячи детей из Донбасса зачислены в школы и детсады Крыма
 
МелитопольЗапорожская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:49В рядах ВСУ массовое дезертирство - Росгвардия представила документы
13:36У Венгрии есть сценарий защиты 150 тысяч венгров Закарпатья – глава МИД
13:31Вступительная кампания в Мелитополе: о местах, учителях и помощи Крыма
13:22Минпромторг прогнозирует снижение производства автомобилей в РФ на 50%
13:08Скидки и бесплатный трансфер: отельеры "зовут" туристов в Крым
12:59На "Тавриде" две легковушки влетели в грузовик: четверо пострадавших
12:49Военные РФ за сутки сбили четыре украинских самолета
12:44Пленный британский наемник скончался в ДНР — омбудсмен
12:42ВКС разбомбили базу "Правого сектора"* в ДНР – уничтожено 300 боевиков
12:37ВС РФ уничтожили до 200 националистов и иностранных наемников в Харькове
12:29Минобороны РФ объяснило удар по дому офицеров в Виннице
12:15Работа двух СМИ-иноагентов признана нежелательной в РФ
11:46В Крыму экс-чиновник с поддельным дипломом пойдет под суд за взятки
11:43Бесконтактные банкоматы уже в Крыму: чем удобны и как ими пользоваться
11:38Денег нет: ЕС сокращает помощь Киеву
11:33Число жертв обстрела Новой Каховки возросло – Херсонская ВГА
11:30Маски сброшены: в Севастополе отменены почти все ковидные ограничения
11:21В Севастополе в научном институте бюджетные 800 тысяч "слили" подрядчику
11:16На границах России сняты все ковидные ограничения
11:06Полиция Мелитополя задержала готовившего теракт мужчину
Лента новостейМолния