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В Крыму открывают первое детское отделение паллиативной помощи - РИА Новости Крым, 13.07.2022
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В Крыму открывают первое детское отделение паллиативной помощи
В Крыму открывают первое детское отделение паллиативной помощи - РИА Новости Крым, 13.07.2022
В Крыму открывают первое детское отделение паллиативной помощи
В Симферополе при поддержке Русской православной церкви (РПЦ) 15 июля откроется первое в Крыму отделение паллиативной медицинской помощи детям. Об этом... РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T07:01
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общество
религия
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе при поддержке Русской православной церкви (РПЦ) 15 июля откроется первое в Крыму отделение паллиативной медицинской помощи детям. Об этом сообщается на официальном сайте Московского патриархата.Отмечается, что хоспис обустроил для этих целей помещения, специально для них закуплена необходимая мебель и бытовая техника. Для детей здесь будет организован профессиональный присмотр и уход. Персонал и медицинское оборудование предоставила больница.По словам руководителя НКО "Крымский детский хоспис" священника Дионисия Волкова, в отделении есть все необходимое для пациентов.Первые маленькие пациенты поступят в отделение 18 июля. По информации РПЦ, паллиативный статус в Крыму имеют 86 детей, среди которых есть дети-сироты. 54 ребенка находятся под опекой "Крымского детского хосписа".Реализация проекта "Создание системы комплексной паллиативной помощи детям в Республике Крым" стала возможной благодаря Фонду президентских грантов, уточнили в патриархате.В апреле 2021 года в пресс-службе синодального отдела по благотворительности Московского патриархата сообщили, что в столице Крыма откроют филиал паллиативной помощи московской больницы святителя Алексия.
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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общество, религия, крым
В Крыму открывают первое детское отделение паллиативной помощи

В Симферополе сообщили дату открытия первого в РК детского отделения паллиативной помощи

07:01 13.07.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкДетский хоспис в Москве
Детский хоспис в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе при поддержке Русской православной церкви (РПЦ) 15 июля откроется первое в Крыму отделение паллиативной медицинской помощи детям. Об этом сообщается на официальном сайте Московского патриархата.
"Это совместный проект Республиканской детской клинической больницы и некоммерческой организации "Крымский детский хоспис". <...> Отделение рассчитано на 10 мест", – говорится в сообщении.
Отмечается, что хоспис обустроил для этих целей помещения, специально для них закуплена необходимая мебель и бытовая техника. Для детей здесь будет организован профессиональный присмотр и уход. Персонал и медицинское оборудование предоставила больница.
По словам руководителя НКО "Крымский детский хоспис" священника Дионисия Волкова, в отделении есть все необходимое для пациентов.
"У нас получилось создать уютную домашнюю обстановку, чтобы детям было здесь хорошо и комфортно", – сказал Волков.
Первые маленькие пациенты поступят в отделение 18 июля. По информации РПЦ, паллиативный статус в Крыму имеют 86 детей, среди которых есть дети-сироты. 54 ребенка находятся под опекой "Крымского детского хосписа".
Реализация проекта "Создание системы комплексной паллиативной помощи детям в Республике Крым" стала возможной благодаря Фонду президентских грантов, уточнили в патриархате.
В апреле 2021 года в пресс-службе синодального отдела по благотворительности Московского патриархата сообщили, что в столице Крыма откроют филиал паллиативной помощи московской больницы святителя Алексия.
ОбществоРелигияКрым
 
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