https://crimea.ria.ru/20220713/v-krymu-otkryvayut-pervoe-detskoe-otdelenie-palliativnoy-pomoschi-1123824485.html

В Крыму открывают первое детское отделение паллиативной помощи

В Крыму открывают первое детское отделение паллиативной помощи - РИА Новости Крым, 13.07.2022

В Крыму открывают первое детское отделение паллиативной помощи

В Симферополе при поддержке Русской православной церкви (РПЦ) 15 июля откроется первое в Крыму отделение паллиативной медицинской помощи детям. Об этом... РИА Новости Крым, 13.07.2022

2022-07-13T07:01

2022-07-13T07:01

2022-07-13T07:01

общество

религия

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе при поддержке Русской православной церкви (РПЦ) 15 июля откроется первое в Крыму отделение паллиативной медицинской помощи детям. Об этом сообщается на официальном сайте Московского патриархата.Отмечается, что хоспис обустроил для этих целей помещения, специально для них закуплена необходимая мебель и бытовая техника. Для детей здесь будет организован профессиональный присмотр и уход. Персонал и медицинское оборудование предоставила больница.По словам руководителя НКО "Крымский детский хоспис" священника Дионисия Волкова, в отделении есть все необходимое для пациентов.Первые маленькие пациенты поступят в отделение 18 июля. По информации РПЦ, паллиативный статус в Крыму имеют 86 детей, среди которых есть дети-сироты. 54 ребенка находятся под опекой "Крымского детского хосписа".Реализация проекта "Создание системы комплексной паллиативной помощи детям в Республике Крым" стала возможной благодаря Фонду президентских грантов, уточнили в патриархате.В апреле 2021 года в пресс-службе синодального отдела по благотворительности Московского патриархата сообщили, что в столице Крыма откроют филиал паллиативной помощи московской больницы святителя Алексия.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, религия, крым