Благотворительная акция "Белый цветок": истории тех, кого спасли крымчане
Благотворительная акция "Белый цветок": истории тех, кого спасают крымчане
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В конце сентября в Крыму традиционно проходит благотворительная акция "Белый цветок", которая объединяет власть и благотворительные фонды, образовательные организации, предпринимателей и обычных людей. И хоть в этом году массовые мероприятия отменили, поучаствовать в помощи семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, могут все.
В этом году благодаря акции на лечение в другие регионы России удалось отправить 59 крымских детей – им и их родителям приобрел билеты благотворительный фонд "Будем милосердны", куда поступают собранные в рамках "Белого цветка" средства. Часть детей уже получила высокотехнологичную медицинскую помощь и вернулась домой, кто-то продолжает лечиться или проходит реабилитацию.
"Когда у меня родился ребенок, то нас "списали", сказали, что он жить не будет. Мы пытались поднять его на ноги в Крыму, но в один момент нам сказали, что больше здесь помочь нам не смогут. Тогда я обратилась в соцсети, в различные фонды и мы дошли до "Будьте милосердны". На тот момент нас согласились принять в клинике и нужна была экстренная помощь в отправке, благодаря благотворителям мы собрались в считаные дни и уехали. Нам сделали шесть операций, и сегодня ребенок уже пытается самостоятельно ходить и кушать. Между тем, что было и что стало – очень большой прогресс", - рассказала мама одного из подопечных фонда Анифе.
Еще одна мама, которой в свое время помогли в рамках акции "Белый цветок" – Юлия. У нее двое детей и у обоих серьезное заболевание, которое сначала не могли определить.
"У меня двое деток, единственные выявленные в Крыму с аммиаком – у них аммиак вырабатывается в крови в излишнем количестве и это вредит головному мозгу и всему организму. Сначала у меня такая проблема возникла у старшего ребенка и долго не могли понять, что это, а затем спустя 4,5 года родился второй ребенок и с той же проблемой. Тогда мы решили обследоваться. С фондом познакомились три года назад, когда надо было ехать в Москву на консультацию и обследование, и с тех пор я поддерживаю отношение с ним и сама помогаю мамам, которым нужна помощь", - поделилась своей историей Юлия.
У Снежаны – своя история. Ее сын родился с единственной почкой, и с таким случаем нужна была помощь врачей федерального центра.
"Тогда все врачи Крыма в один голос говорили, что вы не регионального масштаба и вам нужно на материк. Ситуация дошла до того, что у меня ребенок не спал по ночам от боли. Я стучалась во все двери и мне знакомые дали телефон фонда. Он помогал мне два раза, в один из которых счет шел на часы. И сейчас ребенку немного лучше. Когда в моем поселке узнали, что действительно помогают благотворители, никто не верил, а потом люди начали откликаться. И в школах, и в селе начали мастерить поделки, делать выпечку и участвовать в "Белом цветке", - рассказала женщина.
Акция "Белый цветок" зародилась еще в 1911 году благодаря покровительству Царской семьи, тратившей личные средства на благотворительность. В этот день собирались средства для борьбы с эпидемией того времени – туберкулезом. Всем желающим продавались символические букеты белых цветов, за которые люди отдавали кто сколько мог. В 2005 году в России праздник возродился и с тех пор Дни благотворительности проходят во многих городах страны. В Крыму акция проходит в восьмой раз.