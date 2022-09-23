https://crimea.ria.ru/20220923/blagotvoritelnaya-aktsiya-belyy-tsvetok-istorii-tekh-kogo-spasli-krymchane-1124590908.html

Благотворительная акция "Белый цветок": истории тех, кого спасли крымчане

Благотворительная акция "Белый цветок": истории тех, кого спасли крымчане - РИА Новости Крым, 23.09.2022

Благотворительная акция "Белый цветок": истории тех, кого спасли крымчане

В конце сентября в Крыму традиционно проходит благотворительная акция "Белый цветок", которая объединяет власть и благотворительные фонды, образовательные... РИА Новости Крым, 23.09.2022

2022-09-23T08:06

2022-09-23T08:06

2022-09-23T08:06

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В конце сентября в Крыму традиционно проходит благотворительная акция "Белый цветок", которая объединяет власть и благотворительные фонды, образовательные организации, предпринимателей и обычных людей. И хоть в этом году массовые мероприятия отменили, поучаствовать в помощи семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, могут все.В этом году благодаря акции на лечение в другие регионы России удалось отправить 59 крымских детей – им и их родителям приобрел билеты благотворительный фонд "Будем милосердны", куда поступают собранные в рамках "Белого цветка" средства. Часть детей уже получила высокотехнологичную медицинскую помощь и вернулась домой, кто-то продолжает лечиться или проходит реабилитацию.Еще одна мама, которой в свое время помогли в рамках акции "Белый цветок" – Юлия. У нее двое детей и у обоих серьезное заболевание, которое сначала не могли определить.У Снежаны – своя история. Ее сын родился с единственной почкой, и с таким случаем нужна была помощь врачей федерального центра.Акция "Белый цветок" зародилась еще в 1911 году благодаря покровительству Царской семьи, тратившей личные средства на благотворительность. В этот день собирались средства для борьбы с эпидемией того времени – туберкулезом. Всем желающим продавались символические букеты белых цветов, за которые люди отдавали кто сколько мог. В 2005 году в России праздник возродился и с тех пор Дни благотворительности проходят во многих городах страны. В Крыму акция проходит в восьмой раз.

https://crimea.ria.ru/20220922/v-krymu-perenosyat-kontserty-i-meropriyatiya-v-ramkakh-aktsii-belyy-tsvetok-1124588209.html

https://crimea.ria.ru/20220713/v-krymu-otkryvayut-pervoe-detskoe-otdelenie-palliativnoy-pomoschi-1123824485.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество