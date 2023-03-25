https://crimea.ria.ru/20230325/krym-primet-na-ozdorovlenie-zhiteley-novykh-regionov-rossii-1127757872.html

Крым примет на оздоровление жителей новых регионов России

Крым примет на оздоровление жителей новых регионов России - РИА Новости Крым, 25.03.2023

Крым примет на оздоровление жителей новых регионов России

В прошлом году в качестве благотворительной помощи санатории полуострова приняли более тысячи человек – граждан новых российских территорий, участников СВО и... РИА Новости Крым, 25.03.2023

2023-03-25T13:01

2023-03-25T13:01

2023-03-25T13:01

радио "спутник в крыму"

вадим волченко

туризм в крыму

минкурортов крыма

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общество

крым

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запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В прошлом году в качестве благотворительной помощи санатории полуострова приняли более тысячи человек – граждан новых российских территорий, участников СВО и членов их семей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.Глава ведомства передал на федеральный уровень предложение по оздоровлению за счет государства тех, кто в этом нуждается: инвалидов, пенсионеров, включая жителей новых регионов России.Ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что с начала специальной военной операции в лагерях республики отдохнули около 10 тысяч детей из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.Что с туризмом в новых регионахКак рассказал РИА Новости Крым министр культуры, спорта и туризма Запорожской области Радик Исякаев, сфера туризма и индустрии гостеприимства региона сейчас на этапе становления в новых условиях, но область активно включается в туристическую отрасль России.Крым подписал меморандум о сотрудничестве с Запорожской областью >>По его словам, пока основной поток туристов будет состоять преимущественно из жителей самой области, а также трех других новых регионов России (ЛНР, ДНР и Херсонской области). Сейчас специалисты министерства разрабатывают госпрограмму развития курортов и туризма в соответствии со стандартами РФ, в частности это касается оказания услуг в санаториях и детских лагерях. Также приводят в порядок объекты культурного наследия.Помощь в разработке и реализации туристических проектов окажет Севастополь. Существующие договоренности позволят жителям нового региона познакомиться с городом-героем, а севастопольцы, в свою очередь, смогут открыть для себя Запорожскую область.В августе член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов сообщал о том, что курорты Запорожской области, в частности Бердянск и Приморск, ежегодно готовы принимать 5-7 миллионов туристов. Переговоры с потенциальными инвесторами уже идут, есть заинтересованные в развитии туристической отрасли региона. Кроме того, в планах есть создание государственного унитарного предприятия "Курорты Запорожского края".Читайте также на РИА Новости Крым:Мелитопольский район готов принимать туристов – властиКогда восстановят центр Мариуполя –Хуснуллин назвал срокиВ Крыму встретили делегацию молодежи из новых регионов

https://crimea.ria.ru/20230215/pytki-morem-i-solntsem-aksenov-rasskazal-ob-ukrainskikh-detyakh-v-krymu-1126989231.html

https://crimea.ria.ru/20230216/gorod-na-arabatskoy-strelke--novoe-mesto-dlya-zhizni-raboty-i-otdykha-1127028316.html

новые регионы россии

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вадим волченко, туризм в крыму, минкурортов крыма, новые регионы россии, общество, крым, отдых, новости крыма, запорожская область