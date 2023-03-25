Турсезон 2023 в Запорожской области: что предложат туристу

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Сфера туризма и индустрии гостеприимства Запорожской области сейчас на этапе становления в новых условиях, но регион активно включается в туристическую отрасль России и ему есть что предложить гостям в грядущем сезоне. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал министр культуры, спорта и туризма Запорожской области Радик Исякаев.Чем встречают туристаЕсть понимание того, что приближающийся сезон не будет простым, а основной поток туристов "будет состоять преимущественно из жителей самой области, а также трех других новых регионов России (ЛНР, ДНР и Херсонской области)", отметил министр."Мы можем предложить туристам самое теплое море с пологим входом, купание в целебных источниках, катание на лошадях, посещение зоопарков и страусиной фермы, музеев и знаменитого археологического комплекса "Каменная могила", с которым связана судьба киммерийцев и скифов, сарматов и готов, гуннов и половцев – народов, кочевавших по бескрайним просторам Великой Степи", – рекламирует регион Исякаев.Что с логистикойДобраться на курорты Запорожской области туристы смогут по обновленным автодорогам, приехать к морю уже сегодня можно на рейсовом автобусе и на личном авто, заметил министр."В будущем, конечно, надеемся появится железнодорожное сообщение, будут сформированы прямые автобусные рейсы для туристов – будем наращивать логистическую мощность".Главное о достопримечательностях и проблемахСейчас специалисты профильного министерства заняты разработкой госпрограммы развития курортов и туризма в области, которой предусмотрят конкретные шаги для решения проблемных вопросов. Речь идет прежде всего о достижении стандартов оказания услуг в санаториях и детских лагерях, а также приведении в порядок объектов культурного наследия (ОКН)."В предыдущие годы, при Украине, не уделялось должного внимания содержанию этих объектов. Достаточно большое их количество сегодня нуждается в реконструкции, модернизации, в частичном ремонте или полном восстановлении", – сказал Исякаев.Так, среди прочего точками притяжения для туристов смогут стать обновленные:"Все это постройки середины 19-начала 20 вв., которые, к сожалению, находятся сегодня в плачевном состоянии", – отметил Исякаев."Работы предстоит много", – заключил министр.Как другие регионы РФ помогают развивать туризм в Запорожской областиПоскольку многое приходится делать с нуля, специалистам туротрасли нового региона России крайне важно сегодня изучать опыт коллег, отметил он. Одним из первых свою помощь в разработке и реализации туристических проектов на территории Запорожской области откликнулся Севастополь.Пока соглашение рамочное: обозначены только направления работы. Но очень скоро обсудят конкретные действия и начнут разрабатывать дорожную карту сотрудничества."В ближайшее время, в конце марта – начале апреля, коллеги из Севастополя посетят Мелитополь для передачи опыта в развитии туриндустрии, налаживания взаимодействия между регионами, а также для экспертной оценки туристического потенциала области", – отметил министр.Кроме того, договоренности позволят жителям нового региона познакомиться с Севастополем, а севастопольцы, в свою очередь, смогут открыть для себя Запорожскую область, добавил он.Соответствующее соглашение подписали в Москве в рамках Международной туристической выставки "Интурмаркет". Помочь развиваться новому региону откликнулись также Белгородская, Ярославская и Калужская области. А еще шесть регионов страны – Дагестан, Татарстан, Ростовская, Псковская и Курская области и Ставропольский край – закрепили на бумаге договоренности вместе разрабатывать и воплощать в жизнь межрегиональные проекты и продвигать их. Соглашения подписали на крупнейшей в России Международной выставке туризма MITT, прошедшей в столице 16-18 марта.Исякаев выразил надежду, что благодаря такому взаимодействию с коллегами область быстро нарастит потенциал туротрасли и превратит ее в одну из составляющих экономики региона.В конце 2022 года Радик Исякаев сообщал, что на побережье Азовского моря Запорожской области планируют создать современный туристический кластер с санаториями, отелями, базой отдыха и детскими оздоровительными лагерями. Читайте также на РИА Новости Крым:В новых субъектах РФ создадут Свободную экономическую зону: Мишустин Ремеслу везде почет: почему крымские изделия популярны в России? Какие сюрпризы для Севастополя готовят власти Запорожской области
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Сфера туризма и индустрии гостеприимства Запорожской области сейчас на этапе становления в новых условиях, но регион активно включается в туристическую отрасль России и ему есть что предложить гостям в грядущем сезоне. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал министр культуры, спорта и туризма Запорожской области Радик Исякаев.
"Несмотря на все сложности, мы быстро и вполне успешно включаемся в туристическую жизнь России: разрабатываем программу развития курортов и туризма в Запорожской области, готовимся к открытию курортного сезона, участвуем в международных выставках, где уже презентуем свои проекты, заводим новые знакомства, налаживаем деловые связи", – сказал Исякаев.
Чем встречают туриста
Есть понимание того, что приближающийся сезон не будет простым, а основной поток туристов "будет состоять преимущественно из жителей самой области, а также трех других новых регионов России (ЛНР, ДНР и Херсонской области)", отметил министр.
Тем не менее, здесь уже сейчас ждут туристов в комфортных отелях для восстановления и оздоровления, приглашают гостей на пешие, велосипедные экскурсии и квест-маршруты.
"Мы можем предложить туристам самое теплое море с пологим входом, купание в целебных источниках, катание на лошадях, посещение зоопарков и страусиной фермы, музеев и знаменитого археологического комплекса "Каменная могила", с которым связана судьба киммерийцев и скифов, сарматов и готов, гуннов и половцев – народов, кочевавших по бескрайним просторам Великой Степи", – рекламирует регион Исякаев.
Добраться на курорты Запорожской области туристы смогут по обновленным автодорогам, приехать к морю уже сегодня можно на рейсовом автобусе и на личном авто, заметил министр.
В 2023-м в регионе планируют отремонтировать более 300 км областных дорог. А прямо сейчас ударными темпами ведется ремонт трассы Джанкой-Мелитополь и начато строительство автомагистрали Симферополь-Ростов, которая в том числе пройдет по территории Запорожской области, напомнил министр.
"В будущем, конечно, надеемся появится железнодорожное сообщение, будут сформированы прямые автобусные рейсы для туристов – будем наращивать логистическую мощность".
Главное о достопримечательностях и проблемах
Сейчас специалисты профильного министерства заняты разработкой госпрограммы развития курортов и туризма в области, которой предусмотрят конкретные шаги для решения проблемных вопросов. Речь идет прежде всего о достижении стандартов оказания услуг в санаториях и детских лагерях, а также приведении в порядок объектов культурного наследия (ОКН).
"В предыдущие годы, при Украине, не уделялось должного внимания содержанию этих объектов. Достаточно большое их количество сегодня нуждается в реконструкции, модернизации, в частичном ремонте или полном восстановлении", – сказал Исякаев.
Так, среди прочего точками притяжения для туристов смогут стать обновленные:
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замок Василия Попова, заведующего канцелярией князя Григория Потемкина, в Васильевке;
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дача Луи Филибера, известного в Таврической губернии садовода и земледельца, в Мелитополе;
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храм Архистратига Михаила в Тихоновке.
"Все это постройки середины 19-начала 20 вв., которые, к сожалению, находятся сегодня в плачевном состоянии", – отметил Исякаев.
В числе важных задач также создание системы туристской навигаций, обеспечение пешеходной и транспортной доступности к туристским объектам и достопримечательностям, обустройство пляжей. Остается острой необходимостью и строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры, в том числе централизованных систем водоснабжения и канализации.
"Работы предстоит много", – заключил министр.
Как другие регионы РФ помогают развивать туризм в Запорожской области
Поскольку многое приходится делать с нуля, специалистам туротрасли нового региона России крайне важно сегодня изучать опыт коллег, отметил он. Одним из первых свою помощь в разработке и реализации туристических проектов на территории Запорожской области откликнулся Севастополь.
Пока соглашение рамочное: обозначены только направления работы. Но очень скоро обсудят конкретные действия и начнут разрабатывать дорожную карту сотрудничества.
"В ближайшее время, в конце марта – начале апреля, коллеги из Севастополя посетят Мелитополь для передачи опыта в развитии туриндустрии, налаживания взаимодействия между регионами, а также для экспертной оценки туристического потенциала области", – отметил министр.
Кроме того, договоренности позволят жителям нового региона познакомиться с Севастополем, а севастопольцы, в свою очередь, смогут открыть для себя Запорожскую область, добавил он.
А еще шесть регионов страны – Дагестан, Татарстан, Ростовская, Псковская и Курская области и Ставропольский край – закрепили на бумаге договоренности вместе разрабатывать и воплощать в жизнь межрегиональные проекты и продвигать их. Соглашения подписали на крупнейшей в России Международной выставке туризма MITT, прошедшей в столице 16-18 марта.
Исякаев выразил надежду, что благодаря такому взаимодействию с коллегами область быстро нарастит потенциал туротрасли и превратит ее в одну из составляющих экономики региона.
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