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В новых субъектах РФ создадут Свободную экономическую зону: Мишустин
В новых субъектах РФ создадут Свободную экономическую зону: Мишустин - РИА Новости Крым, 23.03.2023
В новых субъектах РФ создадут Свободную экономическую зону: Мишустин
Правительство России на заседании 24 марта рассмотрит законопроект о создании свободной экономической зоны в новых регионах РФ. Об этом заявил премьер-министр... РИА Новости Крым, 23.03.2023
2023-03-23T14:32
2023-03-23T14:32
2023-03-23T14:33
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Правительство России на заседании 24 марта рассмотрит законопроект о создании свободной экономической зоны в новых регионах РФ. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, призвав парламентариев поддержать документ.Мишустин подчеркнул, что именно благодаря быстрому принятию необходимых законов в новых регионах России была оперативно развернута система пенсионного и социального обеспечения с регулярными выплатами и пособиями, оказана помощь пострадавшим в результате боевых действий и поддержка тем, кто утратил жилье.Премьер-министр подчеркнул, что в рамках начатой еще в прошлом году работы в новых регионах России завершили работы почти на 8,5 тысячах объектов "для нормальной жизни и деятельности людей". Это дома, коммунальные сети, поликлиники, больницы, школы и дороги.Все коммуникации сегодня технологически интегрированы, введены системы газоснабжения и энергетики, добавил он. А уже через неделю будет завершено строительство водовода из Ростовской области в ДНР."Буквально через неделю завершится строительство водовода из Ростовской области что улучшит качество питьевой воды в Донецкой народной республике", – сказал Мишустин.Следующей задачей, по его словам, станет перезапуск экономики новых регионов России.Он подчеркнул, что многие промышленные и сельхозпредприятия в новых регионах были остановлены. И теперь предстоит восстановить основные производственные мощности, "а там, где возможно, провести глубокую модернизацию".Частично решить эти вопросы помогут все те базовые механизмы государственной помощи промышленности, которые уже действуют в стране, отметил Мишустин. Кроме того, их дополнят "специальными мерами налогового стимулирования".Свободная экономическая зонаОсобая экономическая зона – часть территории региона, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности, а также может применяться процедура свободной таможенной зоны. СЭЗ предлагает более комфортные условия для ведения бизнеса, в том числе послабления при уплате налогов, кредитование по льготной ставке, другие субсидии и льготы.Ранее вице-премьер Крыма министр финансов РК Ирина Кивико сообщила, что в Реестр инвестиционных площадок Республики Крым включено 157 инвестиционных площадок: 16 объектов капитального строительства и 141 земельный участок, в том числе за прошлый год было сформировано 139 инвестиционных площадок с кадастровой стоимостью 4,5 млрд рублей. Также сообщалось, что в 2022 году Крым привлек более 150 млрд рублей частных инвестиций, что вдвое больше от запланированной суммы.Читайте также на РИА Новости Крым:Как статус страны-налогового убежища отразится на экономике РоссииНазвана сумма вложений в экономику Крыма за 9 лет в составе РоссииВ Крыму ожидают роста экономики на 3,4% в следующем году
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новые регионы россии, михаил мишустин, экономика, государственная дума рф, правительство россии, новости, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), запорожская область, херсонская область
В новых субъектах РФ создадут Свободную экономическую зону: Мишустин
Мишустин: на территории новых регионов России создадут Свободную экономическую зону
14:32 23.03.2023 (обновлено: 14:33 23.03.2023)
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Правительство России на заседании 24 марта рассмотрит законопроект о создании свободной экономической зоны в новых регионах РФ. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, призвав парламентариев поддержать документ.
"Завтра на заседании правительства рассмотрим законопроект о создании свободной экономической зоны в этих субъектах и внесем его в Государственную думу. Мы рассчитываем здесь на вашу поддержку", – сказал Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме.
Мишустин подчеркнул, что именно благодаря быстрому принятию необходимых законов в новых регионах России была оперативно развернута система пенсионного и социального обеспечения с регулярными выплатами и пособиями, оказана помощь пострадавшим в результате боевых действий и поддержка тем, кто утратил жилье.
Премьер-министр подчеркнул, что в рамках начатой еще в прошлом году работы в новых регионах России завершили работы почти на 8,5 тысячах объектов "для нормальной жизни и деятельности людей". Это дома, коммунальные сети, поликлиники, больницы, школы и дороги.
"Отремонтировано около 900 километров дорог, включая трассу, связывающую новые регионы с Крымом", – подчеркнул Мишустин.
Все коммуникации сегодня технологически интегрированы, введены системы газоснабжения и энергетики, добавил он. А уже через неделю будет завершено строительство водовода из Ростовской области в ДНР.
"Буквально через неделю завершится строительство водовода из Ростовской области что улучшит качество питьевой воды в Донецкой народной республике", – сказал Мишустин.
Следующей задачей, по его словам, станет перезапуск экономики новых регионов России.
"Ключевые отрасли Донбасса: металлургия, машиностроение, добыча угля, химическая промышленность. А аграрный сектор в перспективе способен стать одним из основных драйверов развития и обеспечения занятости, особенно в Херсонской и Запорожской областях.
Он подчеркнул, что многие промышленные и сельхозпредприятия в новых регионах были остановлены. И теперь предстоит восстановить основные производственные мощности, "а там, где возможно, провести глубокую модернизацию".
Частично решить эти вопросы помогут все те базовые механизмы государственной помощи промышленности, которые уже действуют в стране, отметил Мишустин. Кроме того, их дополнят "специальными мерами налогового стимулирования".
Свободная экономическая зона
Особая экономическая зона – часть территории региона, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности, а также может применяться процедура свободной таможенной зоны. СЭЗ предлагает более комфортные условия для ведения бизнеса, в том числе послабления при уплате налогов, кредитование по льготной ставке, другие субсидии и льготы.
Ранее вице-премьер Крыма министр финансов РК Ирина Кивико сообщила
, что в Реестр инвестиционных площадок Республики Крым
включено 157 инвестиционных площадок: 16 объектов капитального строительства и 141 земельный участок, в том числе за прошлый год было сформировано 139 инвестиционных площадок с кадастровой стоимостью 4,5 млрд рублей. Также сообщалось
, что в 2022 году Крым привлек более 150 млрд рублей частных инвестиций, что вдвое больше от запланированной суммы.
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