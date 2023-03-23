https://crimea.ria.ru/20230323/v-novykh-subektakh-rf-sozdadut-svobodnuyu-ekonomicheskuyu-zonu-mishustin-1127725880.html

В новых субъектах РФ создадут Свободную экономическую зону: Мишустин

В новых субъектах РФ создадут Свободную экономическую зону: Мишустин - РИА Новости Крым, 23.03.2023

В новых субъектах РФ создадут Свободную экономическую зону: Мишустин

Правительство России на заседании 24 марта рассмотрит законопроект о создании свободной экономической зоны в новых регионах РФ. Об этом заявил премьер-министр... РИА Новости Крым, 23.03.2023

2023-03-23T14:32

2023-03-23T14:32

2023-03-23T14:33

новые регионы россии

михаил мишустин

экономика

государственная дума рф

правительство россии

новости

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111777/06/1117770650_0:214:2048:1366_1920x0_80_0_0_3a937cdd9868797395b5bc1033c27e46.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Правительство России на заседании 24 марта рассмотрит законопроект о создании свободной экономической зоны в новых регионах РФ. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, призвав парламентариев поддержать документ.Мишустин подчеркнул, что именно благодаря быстрому принятию необходимых законов в новых регионах России была оперативно развернута система пенсионного и социального обеспечения с регулярными выплатами и пособиями, оказана помощь пострадавшим в результате боевых действий и поддержка тем, кто утратил жилье.Премьер-министр подчеркнул, что в рамках начатой еще в прошлом году работы в новых регионах России завершили работы почти на 8,5 тысячах объектов "для нормальной жизни и деятельности людей". Это дома, коммунальные сети, поликлиники, больницы, школы и дороги.Все коммуникации сегодня технологически интегрированы, введены системы газоснабжения и энергетики, добавил он. А уже через неделю будет завершено строительство водовода из Ростовской области в ДНР."Буквально через неделю завершится строительство водовода из Ростовской области что улучшит качество питьевой воды в Донецкой народной республике", – сказал Мишустин.Следующей задачей, по его словам, станет перезапуск экономики новых регионов России.Он подчеркнул, что многие промышленные и сельхозпредприятия в новых регионах были остановлены. И теперь предстоит восстановить основные производственные мощности, "а там, где возможно, провести глубокую модернизацию".Частично решить эти вопросы помогут все те базовые механизмы государственной помощи промышленности, которые уже действуют в стране, отметил Мишустин. Кроме того, их дополнят "специальными мерами налогового стимулирования".Свободная экономическая зонаОсобая экономическая зона – часть территории региона, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности, а также может применяться процедура свободной таможенной зоны. СЭЗ предлагает более комфортные условия для ведения бизнеса, в том числе послабления при уплате налогов, кредитование по льготной ставке, другие субсидии и льготы.Ранее вице-премьер Крыма министр финансов РК Ирина Кивико сообщила, что в Реестр инвестиционных площадок Республики Крым включено 157 инвестиционных площадок: 16 объектов капитального строительства и 141 земельный участок, в том числе за прошлый год было сформировано 139 инвестиционных площадок с кадастровой стоимостью 4,5 млрд рублей. Также сообщалось, что в 2022 году Крым привлек более 150 млрд рублей частных инвестиций, что вдвое больше от запланированной суммы.Читайте также на РИА Новости Крым:Как статус страны-налогового убежища отразится на экономике РоссииНазвана сумма вложений в экономику Крыма за 9 лет в составе РоссииВ Крыму ожидают роста экономики на 3,4% в следующем году

новые регионы россии

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, михаил мишустин, экономика, государственная дума рф, правительство россии, новости, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), запорожская область, херсонская область