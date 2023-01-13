https://crimea.ria.ru/20230113/dlya-investorov-v-krymu-podgotovili-bolee-150-zemelnykh-uchastkov-1126382090.html

Для инвесторов в Крыму подготовили более 150 земельных участков

Для инвесторов в Крыму подготовили более 150 земельных участков - РИА Новости Крым, 13.01.2023

Для инвесторов в Крыму подготовили более 150 земельных участков

В Крыму для инвесторов подготовлена база земельных участков, которые позволят развивать разноплановые инвестиционные проекты. Об этом РИА Новости Крым сообщила... РИА Новости Крым, 13.01.2023

2023-01-13T11:45

2023-01-13T11:45

2023-01-13T12:19

ирина кивико

крым

экономика

инвестиции

новости крыма

сельское хозяйство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. В Крыму для инвесторов подготовлена база земельных участков, которые позволят развивать разноплановые инвестиционные проекты. Об этом РИА Новости Крым сообщила вице-премьер Крыма министр финансов РК Ирина Кивико.Актуализированная база участков была подготовлена в рамках Регионального инвестиционного стандарта, уточнила вице-премьер.Так, например, под строительство жилых домов предусмотрено 18 земельных участков. Еще десять сформированы под туристическую, рекреационную зоны и гостиничное обслуживание.При этом наибольшее число участков подготовлено для аграрных проектов и перерабатывающей промышленности.Кроме того, часть подготовленных территорий предусматривают производственную и складскую деятельность, строительство магазинов и торговых центров. Вице-премьер, уточнила, что некоторые из участков допускают различные варианты использования и реализации инвестиционных проектов. В этом случае инвестор сможет выбрать вид пользования землей.Напомним, что в настоящее время в Реестр инвестиционных площадок Республики Крым включено 157 инвестиционных площадок: 16 объектов капитального строительства и 141 земельный участок, в том числе за прошлый год было сформировано 139 инвестиционных площадок с кадастровой стоимостью 4,5 млрд рублей. Ранее сообщалось, что в 2022 году Крым привлек более 150 млрд рублей частных инвестиций, что вдвое больше от запланированной суммы.Читайте также на РИА Новости Крым:Социальная нагрузка: что инвесторы сделали для КрымаШесть лет намерений: как создают индустриальные парки в КрымуВ Крыму построят гостиничный комплекс и жилой массив за 14 млрд рублей

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ирина кивико, крым, экономика, инвестиции, новости крыма, сельское хозяйство