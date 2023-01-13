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Для инвесторов в Крыму подготовили более 150 земельных участков - РИА Новости Крым, 13.01.2023
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Для инвесторов в Крыму подготовили более 150 земельных участков
Для инвесторов в Крыму подготовили более 150 земельных участков - РИА Новости Крым, 13.01.2023
Для инвесторов в Крыму подготовили более 150 земельных участков
В Крыму для инвесторов подготовлена база земельных участков, которые позволят развивать разноплановые инвестиционные проекты. Об этом РИА Новости Крым сообщила... РИА Новости Крым, 13.01.2023
2023-01-13T11:45
2023-01-13T12:19
ирина кивико
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экономика
инвестиции
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. В Крыму для инвесторов подготовлена база земельных участков, которые позволят развивать разноплановые инвестиционные проекты. Об этом РИА Новости Крым сообщила вице-премьер Крыма министр финансов РК Ирина Кивико.Актуализированная база участков была подготовлена в рамках Регионального инвестиционного стандарта, уточнила вице-премьер.Так, например, под строительство жилых домов предусмотрено 18 земельных участков. Еще десять сформированы под туристическую, рекреационную зоны и гостиничное обслуживание.При этом наибольшее число участков подготовлено для аграрных проектов и перерабатывающей промышленности.Кроме того, часть подготовленных территорий предусматривают производственную и складскую деятельность, строительство магазинов и торговых центров. Вице-премьер, уточнила, что некоторые из участков допускают различные варианты использования и реализации инвестиционных проектов. В этом случае инвестор сможет выбрать вид пользования землей.Напомним, что в настоящее время в Реестр инвестиционных площадок Республики Крым включено 157 инвестиционных площадок: 16 объектов капитального строительства и 141 земельный участок, в том числе за прошлый год было сформировано 139 инвестиционных площадок с кадастровой стоимостью 4,5 млрд рублей. Ранее сообщалось, что в 2022 году Крым привлек более 150 млрд рублей частных инвестиций, что вдвое больше от запланированной суммы.Читайте также на РИА Новости Крым:Социальная нагрузка: что инвесторы сделали для КрымаШесть лет намерений: как создают индустриальные парки в КрымуВ Крыму построят гостиничный комплекс и жилой массив за 14 млрд рублей
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ирина кивико, крым, экономика, инвестиции, новости крыма, сельское хозяйство
Для инвесторов в Крыму подготовили более 150 земельных участков

Кивико: в Крыму подготовили базу земельных участков для реализации инвестпроектов

11:45 13.01.2023 (обновлено: 12:19 13.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗаместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Крыма Ирина Кивико
Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Крыма Ирина Кивико - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Элеонора Павловская
Элеонора Павловская
Старший корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. В Крыму для инвесторов подготовлена база земельных участков, которые позволят развивать разноплановые инвестиционные проекты. Об этом РИА Новости Крым сообщила вице-премьер Крыма министр финансов РК Ирина Кивико.
Актуализированная база участков была подготовлена в рамках Регионального инвестиционного стандарта, уточнила вице-премьер.
"У нас сформирована инвестиционная карта, которая содержит информацию о территориальном планировании, ресурсной базе, инфраструктуре, мерах поддержки и тарифах. Это позволит инвестору выбрать участок, который будет максимально подходить под реализацию конкретного проекта", – пояснила Кивико.
Так, например, под строительство жилых домов предусмотрено 18 земельных участков. Еще десять сформированы под туристическую, рекреационную зоны и гостиничное обслуживание.
При этом наибольшее число участков подготовлено для аграрных проектов и перерабатывающей промышленности.
"Для реализации инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйство, растениеводства, садоводства, животноводства и дальнейшей переработки произведенной продукции сформированы и обозначены на инвестиционной карте 52 земельных участка", – подчеркнула Кивико.
Кроме того, часть подготовленных территорий предусматривают производственную и складскую деятельность, строительство магазинов и торговых центров. Вице-премьер, уточнила, что некоторые из участков допускают различные варианты использования и реализации инвестиционных проектов. В этом случае инвестор сможет выбрать вид пользования землей.
Напомним, что в настоящее время в Реестр инвестиционных площадок Республики Крым включено 157 инвестиционных площадок: 16 объектов капитального строительства и 141 земельный участок, в том числе за прошлый год было сформировано 139 инвестиционных площадок с кадастровой стоимостью 4,5 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что в 2022 году Крым привлек более 150 млрд рублей частных инвестиций, что вдвое больше от запланированной суммы.
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