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Крым за год вдвое превысил план по инвестициям - РИА Новости Крым, 05.01.2023
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Крым за год вдвое превысил план по инвестициям
Крым за год вдвое превысил план по инвестициям - РИА Новости Крым, 05.01.2023
Крым за год вдвое превысил план по инвестициям
В 2022 году Крым привлек более 150 млрд рублей частных инвестиций, что вдвое больше от запланированной суммы. Такие цифры привел ТАСС генеральный директор... РИА Новости Крым, 05.01.2023
2023-01-05T10:55
2023-01-05T10:55
новости крыма
крым
экономика
даниил пидаев
корпорация развития крыма
инвестиции
феодосия
строительство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. В 2022 году Крым привлек более 150 млрд рублей частных инвестиций, что вдвое больше от запланированной суммы. Такие цифры привел ТАСС генеральный директор Корпорации развития Крыма Даниил Пидаев.Большие планыПо его словам, планка в 75 млрд была установлена на фоне проблем с логистикой и санкционных ограничений, однако интерес к полуострову со стороны инвесторов оказался высок и продолжает расти. В этой связи план на 2023 год решено повысить.Крупные проектыПидаев рассказал, что рекордным в 2022 году стал проект на 60 млрд рублей, предполагающий строительство апартаментов и инфраструктуры на 60 гектарах под Феодосией. На втором месте по объему инвестиций контракт на 59,3 млрд на возведение туристического комплекса "Золотые пески России" на западном берегу Крыма - этот проект рассчитывают реализовать за 13 лет.Всего, по словам гендиректора Корпорации развития Крыма, на территории республики реализуется 254 инвестпроекта с общим объемом инвестиций 388,4 млрд рублей. Фактически уже вложено более 123 млрд рублей.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов озвучил сумму социальных обязательств инвесторов по проектам, которые реализуются в Крыму. Она превысила 1,2 млрд рублей. В рамках этих обязательств республике передано 122 квартиры, из них 33 - в 2022 году. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят гостиничный комплекс и жилой массив за 14 млрд рублейИнвесторы построят в Крыму школы, жилые кварталы, овощехранилища и ТЦИнвесторы за 9 месяцев вложили в Крым 65,5 миллиарда рублей – Аксенов
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новости крыма, крым, экономика, даниил пидаев, корпорация развития крыма, инвестиции, феодосия, строительство
Крым за год вдвое превысил план по инвестициям

Даниил Пидаев: в 2022 году Крым привлек более 150 млрд рублей частных инвестиций

10:55 05.01.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСтенд Республики Крым на международном инвестиционном форуме
Стенд Республики Крым на международном инвестиционном форуме - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. В 2022 году Крым привлек более 150 млрд рублей частных инвестиций, что вдвое больше от запланированной суммы. Такие цифры привел ТАСС генеральный директор Корпорации развития Крыма Даниил Пидаев.

Большие планы

По его словам, планка в 75 млрд была установлена на фоне проблем с логистикой и санкционных ограничений, однако интерес к полуострову со стороны инвесторов оказался высок и продолжает расти. В этой связи план на 2023 год решено повысить.
"В наступившем году ставим себе показатель - 130 млрд рублей, понимаем, что будем стремиться к перевыполнению этого показателя", - сказал глава корпорации.

Крупные проекты

Пидаев рассказал, что рекордным в 2022 году стал проект на 60 млрд рублей, предполагающий строительство апартаментов и инфраструктуры на 60 гектарах под Феодосией. На втором месте по объему инвестиций контракт на 59,3 млрд на возведение туристического комплекса "Золотые пески России" на западном берегу Крыма - этот проект рассчитывают реализовать за 13 лет.
Всего, по словам гендиректора Корпорации развития Крыма, на территории республики реализуется 254 инвестпроекта с общим объемом инвестиций 388,4 млрд рублей. Фактически уже вложено более 123 млрд рублей.
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Ранее глава Крыма Сергей Аксенов озвучил сумму социальных обязательств инвесторов по проектам, которые реализуются в Крыму. Она превысила 1,2 млрд рублей. В рамках этих обязательств республике передано 122 квартиры, из них 33 - в 2022 году.
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Новости КрымаКрымЭкономикаДаниил ПидаевКорпорация развития КрымаИнвестицииФеодосияСтроительство
 
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