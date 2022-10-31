https://crimea.ria.ru/20221031/investory-postroyat-v-krymu-shkoly-zhilye-kvartaly-ovoschekhranilischa-i-tts-1125170116.html

Инвесторы построят в Крыму школы, жилые кварталы, овощехранилища и ТЦ

Инвесторы построят в Крыму школы, жилые кварталы, овощехранилища и ТЦ - РИА Новости Крым, 31.10.2022

Инвесторы построят в Крыму школы, жилые кварталы, овощехранилища и ТЦ

Власти Крыма подписали с инвесторами соглашения на строительство жилых кварталов, овощехранилищ и торговых центров. Сумма вложений превысила 61 млрд рублей,... РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T11:22

2022-10-31T11:22

2022-10-31T11:22

крым

экономика

совет министров рк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Власти Крыма подписали с инвесторами соглашения на строительство жилых кварталов, овощехранилищ и торговых центров. Сумма вложений превысила 61 млрд рублей, сообщила зампред Совета министров РК, министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.По ее словам, согласованы проекты на общую сумму более 60 млрд рублей.По данным Корпорации развития РК, в регионе реализуются 247 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций в размере 286,26 млрд рублей.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, инвесторы за 9 месяцев текущего года вложили в Крым 65,5 миллиарда рублей. Выросло производство продукции судостроения, готовых металлических изделий и напитков, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, экономика, совет министров рк