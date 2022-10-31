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Инвесторы построят в Крыму школы, жилые кварталы, овощехранилища и ТЦ - РИА Новости Крым, 31.10.2022
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Инвесторы построят в Крыму школы, жилые кварталы, овощехранилища и ТЦ
Инвесторы построят в Крыму школы, жилые кварталы, овощехранилища и ТЦ - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Инвесторы построят в Крыму школы, жилые кварталы, овощехранилища и ТЦ
Власти Крыма подписали с инвесторами соглашения на строительство жилых кварталов, овощехранилищ и торговых центров. Сумма вложений превысила 61 млрд рублей,... РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T11:22
2022-10-31T11:22
крым
экономика
совет министров рк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Власти Крыма подписали с инвесторами соглашения на строительство жилых кварталов, овощехранилищ и торговых центров. Сумма вложений превысила 61 млрд рублей, сообщила зампред Совета министров РК, министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.По ее словам, согласованы проекты на общую сумму более 60 млрд рублей.По данным Корпорации развития РК, в регионе реализуются 247 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций в размере 286,26 млрд рублей.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, инвесторы за 9 месяцев текущего года вложили в Крым 65,5 миллиарда рублей. Выросло производство продукции судостроения, готовых металлических изделий и напитков, сообщил глава РК Сергей Аксенов.
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крым, экономика, совет министров рк
Инвесторы построят в Крыму школы, жилые кварталы, овощехранилища и ТЦ

В Крыму инвесторы построят школы, жилые кварталы, овощехранилища и ТЦ на 60 млрд рублей

11:22 31.10.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСтроительство жилых домов
Строительство жилых домов - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Власти Крыма подписали с инвесторами соглашения на строительство жилых кварталов, овощехранилищ и торговых центров. Сумма вложений превысила 61 млрд рублей, сообщила зампред Совета министров РК, министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.
По ее словам, согласованы проекты на общую сумму более 60 млрд рублей.
"Под Феодосией инвестор намерен за 19 лет построить многоквартирный ЖК с торгово-развлекательным центром, школами, гостиницами. Капитальные вложения превысят 61 млрд рублей. В Красногвардейском районе построят овощехранилище на 1 тысячу тонн за 50,5 млн рублей. В Форосе обустроят пляжную инфраструктуру, инвестор готов выделить более 23,6 млн рублей. В Судаке – построят ТЦ за 15,6 млн рублей, а в Симферополе центр по продаже автомобилей за 35 млн рублей", – сообщила Кивико.
По данным Корпорации развития РК, в регионе реализуются 247 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций в размере 286,26 млрд рублей.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, инвесторы за 9 месяцев текущего года вложили в Крым 65,5 миллиарда рублей. Выросло производство продукции судостроения, готовых металлических изделий и напитков, сообщил глава РК Сергей Аксенов.
КрымЭкономикаСовет министров РК
 
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