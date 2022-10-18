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Инвесторы за 9 месяцев вложили в Крым 65,5 миллиарда рублей – Аксенов - РИА Новости Крым, 18.10.2022
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Инвесторы за 9 месяцев вложили в Крым 65,5 миллиарда рублей – Аксенов
Инвесторы за 9 месяцев вложили в Крым 65,5 миллиарда рублей – Аксенов - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Инвесторы за 9 месяцев вложили в Крым 65,5 миллиарда рублей – Аксенов
В Крыму за восемь месяцев текущего года выросло производство продукции судостроения, готовых металлических изделий и напитков. Об этом сообщил глава Республики... РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T12:08
2022-10-18T12:08
сергей аксенов
крым
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В Крыму за восемь месяцев текущего года выросло производство продукции судостроения, готовых металлических изделий и напитков. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов."В сфере промышленности объем отгруженных за восемь месяцев товаров собственного производства составил около 137 миллиардов рублей. Это на 7,3 процента выше аналогичного показателя прошлого года. В ряде отраслей существенный рост: например, производство продукции в судостроении выросло на 51,8 процент, напитков – на 33,6 процента, готовых металлических изделий – на 15 процентов", — написал Аксенов в своем Telegram-канале.По словам руководителя региона, за восемь месяцев на 14,8 процентов возросли объемы производства в сельском хозяйстве. Увеличилось производство овощей, плодово-ягодной продукции, молока, яиц, а также поголовье крупного рогатого скота, коз, овец. Помимо этого, наблюдается и положительная динамика в строительстве."Объем выполненных строительных работ за январь – август составил около 94 миллиардов рублей, что почти на 40 процентов больше, чем в прошлом году. Введено в эксплуатацию около 640 тысяч квадратных метров общей площади жилых домов – в 1,7 раза больше, чем за тот же период 2021 года", — отметил глава РК.Аксенов также подчеркнул, что продолжается работа по привлечению инвестиций. Так, за девять месяцев текущего года заключено 33 новых инвестиционных соглашения с общим объемом инвестиций порядка 65,5 миллиарда рублей.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее Аксенов заявил, что стоимость газа для крымских абонентов останется неизменной в течение двух лет, отопительный сезон в республике пройдет штатно.
https://crimea.ria.ru/20220823/investor-postroit-v-krymu-termalnyy-kompleks-na-4-basseyna-1124264446.html
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сергей аксенов, крым, экономика
Инвесторы за 9 месяцев вложили в Крым 65,5 миллиарда рублей – Аксенов

Судостроение и напитки: как изменилась экономика Крыма за восемь месяцев

12:08 18.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В Крыму за восемь месяцев текущего года выросло производство продукции судостроения, готовых металлических изделий и напитков. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"В сфере промышленности объем отгруженных за восемь месяцев товаров собственного производства составил около 137 миллиардов рублей. Это на 7,3 процента выше аналогичного показателя прошлого года. В ряде отраслей существенный рост: например, производство продукции в судостроении выросло на 51,8 процент, напитков – на 33,6 процента, готовых металлических изделий – на 15 процентов", — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
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По словам руководителя региона, за восемь месяцев на 14,8 процентов возросли объемы производства в сельском хозяйстве. Увеличилось производство овощей, плодово-ягодной продукции, молока, яиц, а также поголовье крупного рогатого скота, коз, овец. Помимо этого, наблюдается и положительная динамика в строительстве.
"Объем выполненных строительных работ за январь – август составил около 94 миллиардов рублей, что почти на 40 процентов больше, чем в прошлом году. Введено в эксплуатацию около 640 тысяч квадратных метров общей площади жилых домов – в 1,7 раза больше, чем за тот же период 2021 года", — отметил глава РК.
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Аксенов также подчеркнул, что продолжается работа по привлечению инвестиций. Так, за девять месяцев текущего года заключено 33 новых инвестиционных соглашения с общим объемом инвестиций порядка 65,5 миллиарда рублей.
"Напомню, что президент (России Владимир Путин — ред.) поручил привлечь не менее 800 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал в Республике Крым с 2021 по 2025 год. Работаем дальше. Впереди – решающий и сложный четвертый квартал. Справимся", — подытожил Аксенов.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее Аксенов заявил, что стоимость газа для крымских абонентов останется неизменной в течение двух лет, отопительный сезон в республике пройдет штатно.
 
Сергей АксеновКрымЭкономика
 
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