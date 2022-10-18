https://crimea.ria.ru/20221018/investory-za-9-mesyatsev-vlozhili-v-krym-655-milliarda-rubley--aksenov-1124949937.html

Инвесторы за 9 месяцев вложили в Крым 65,5 миллиарда рублей – Аксенов

Инвесторы за 9 месяцев вложили в Крым 65,5 миллиарда рублей – Аксенов - РИА Новости Крым, 18.10.2022

Инвесторы за 9 месяцев вложили в Крым 65,5 миллиарда рублей – Аксенов

В Крыму за восемь месяцев текущего года выросло производство продукции судостроения, готовых металлических изделий и напитков. Об этом сообщил глава Республики... РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T12:08

2022-10-18T12:08

2022-10-18T12:08

сергей аксенов

крым

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В Крыму за восемь месяцев текущего года выросло производство продукции судостроения, готовых металлических изделий и напитков. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов."В сфере промышленности объем отгруженных за восемь месяцев товаров собственного производства составил около 137 миллиардов рублей. Это на 7,3 процента выше аналогичного показателя прошлого года. В ряде отраслей существенный рост: например, производство продукции в судостроении выросло на 51,8 процент, напитков – на 33,6 процента, готовых металлических изделий – на 15 процентов", — написал Аксенов в своем Telegram-канале.По словам руководителя региона, за восемь месяцев на 14,8 процентов возросли объемы производства в сельском хозяйстве. Увеличилось производство овощей, плодово-ягодной продукции, молока, яиц, а также поголовье крупного рогатого скота, коз, овец. Помимо этого, наблюдается и положительная динамика в строительстве."Объем выполненных строительных работ за январь – август составил около 94 миллиардов рублей, что почти на 40 процентов больше, чем в прошлом году. Введено в эксплуатацию около 640 тысяч квадратных метров общей площади жилых домов – в 1,7 раза больше, чем за тот же период 2021 года", — отметил глава РК.Аксенов также подчеркнул, что продолжается работа по привлечению инвестиций. Так, за девять месяцев текущего года заключено 33 новых инвестиционных соглашения с общим объемом инвестиций порядка 65,5 миллиарда рублей.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее Аксенов заявил, что стоимость газа для крымских абонентов останется неизменной в течение двух лет, отопительный сезон в республике пройдет штатно.

https://crimea.ria.ru/20220823/investor-postroit-v-krymu-termalnyy-kompleks-na-4-basseyna-1124264446.html

https://crimea.ria.ru/20220714/za-polgoda-v-krym-privlekli-13-mlrd-rubley-investitsiy-1123838125.html

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2022

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сергей аксенов, крым, экономика