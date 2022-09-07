https://crimea.ria.ru/20220907/v-krymu-na-dva-goda-zamorozyat-tarify-na-gaz---aksenov-1124432103.html
В Крыму на два года "заморозят" тарифы на газ - Аксенов
В Крыму на два года "заморозят" тарифы на газ - Аксенов - РИА Новости Крым, 07.09.2022
В Крыму на два года "заморозят" тарифы на газ - Аксенов
Стоимость газа для крымских абонентов останется неизменной в течение двух лет, отопительный сезон в республике пройдет штатно, сообщил глава республики по... РИА Новости Крым, 07.09.2022
2022-09-07T16:22
2022-09-07T16:22
2022-09-07T16:22
сергей аксенов
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
крым
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Стоимость газа для крымских абонентов останется неизменной в течение двух лет, отопительный сезон в республике пройдет штатно, сообщил глава республики по итогам встречи с генеральным директором предприятия "Черноморнефтегаз" Александром Кузнецовым.Несмотря на приостановку работы на трех шельфовых платформах, предприятие готово и дальше обеспечивать жителей Крыма природным газом. Отопительный сезон в республике пройдет в штатном режиме, крымчанам ничего не угрожает, отметил он."Несмотря на вынужденный простой, заработная плата сотрудникам предприятия будет выплачиваться в полном объеме. Соответствующие компенсационные выплаты пострадавшим сотрудникам направлены в полном объеме, в том числе по 6,5 млн рублей семьям пропавших без вести", - добавил Аксенов.По его данным, в крымских хранилищах сейчас находится 1,3 млрд кубометров газа – 98% от объема, заполнение завершится до 13 сентября.20 июня украинская сторона атаковала буровые вышки "Черноморнефтегаза". На платформах во время удара находились 109 человек, было спасено пять работников, трое из которых получили травмы. Их перевезли на лечение в Симферополь. Судьба семерых человек, находившихся на платформе, до сих пор остается неизвестной. Семьям пропавшим без вести работников выплатят по 6,5 млн рублей, пятерым спасенным работникам – по 3 млн рублей.По информации Минобороны РФ, удар ВСУ по газодобывающим платформам осуществлялся противокорабельными ракетами и беспилотным летательным аппаратом "Байрактар-ТБ2". В ответ на украинскую атаку платформ "Черноморнефтегаза" российская армия нанесла удары крылатыми ракетами по аэродрому в районе Одессы.
https://crimea.ria.ru/20220721/kak-krym-obespechat-gazom-posle-intsidenta-s-chernomorneftezagom-1123917903.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, крым, экономика
В Крыму на два года "заморозят" тарифы на газ - Аксенов
Аксенов: стоимость газа в Крыму останется неизменной в течение двух лет
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Стоимость газа для крымских абонентов останется неизменной в течение двух лет, отопительный сезон в республике пройдет штатно, сообщил глава республики по итогам встречи с генеральным директором предприятия "Черноморнефтегаз" Александром Кузнецовым.
"По согласованию с правительством РФ стоимость газа для крымчан останется на прежнем уровне в течение двух лет. Необходимые средства для компенсации "Черноморнефтегазу" выделены по поручению президента", - написал глава Крыма в совет Telegram-канале.
Несмотря на приостановку работы на трех шельфовых платформах, предприятие готово и дальше обеспечивать жителей Крыма природным газом. Отопительный сезон в республике пройдет в штатном режиме, крымчанам ничего не угрожает, отметил он.
"Несмотря на вынужденный простой, заработная плата сотрудникам предприятия будет выплачиваться в полном объеме. Соответствующие компенсационные выплаты пострадавшим сотрудникам направлены в полном объеме, в том числе по 6,5 млн рублей семьям пропавших без вести", - добавил Аксенов.
По его данным, в крымских хранилищах сейчас находится 1,3 млрд кубометров газа – 98% от объема, заполнение завершится до 13 сентября.
20 июня украинская сторона атаковала буровые вышки "Черноморнефтегаза". На платформах во время удара находились 109 человек, было
спасено пять работников, трое из которых получили травмы. Их перевезли на лечение в Симферополь. Судьба семерых человек, находившихся на платформе, до сих пор остается неизвестной. Семьям пропавшим без вести работников выплатят по 6,5 млн рублей, пятерым спасенным работникам – по 3 млн рублей.
По информации Минобороны РФ, удар ВСУ по газодобывающим платформам осуществлялся противокорабельными ракетами и беспилотным летательным аппаратом "Байрактар-ТБ2". В ответ на украинскую атаку платформ "Черноморнефтегаза" российская армия нанесла удары крылатыми ракетами по аэродрому в районе Одессы.