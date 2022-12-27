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Социальная нагрузка: что инвесторы сделали для Крыма
Социальная нагрузка: что инвесторы сделали для Крыма - РИА Новости Крым, 27.12.2022
Социальная нагрузка: что инвесторы сделали для Крыма
Социальные обязательства инвесторов по проектам, которые реализуются в Крыму, превысили 1,2 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 27.12.2022
2022-12-27T10:42
2022-12-27T10:42
2022-12-27T10:42
крым
сергей аксенов
общество
экономика
свободная экономическая зона в республике крым и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Социальные обязательства инвесторов по проектам, которые реализуются в Крыму, превысили 1,2 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Всего на территории региона реализуется 254 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций 388,4 млрд рублей. И треть этих денег уже вложена. Завершение проектов даст республике 14,5 тысяч рабочих мест.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый логистический центр открыли в КрымуВ Крыму построят гостиничный комплекс и жилой массив за 14 млрд рублейПод Симферополем построят спортивно-развлекательный центр
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, сергей аксенов, общество, экономика, свободная экономическая зона в республике крым и севастополе
Социальная нагрузка: что инвесторы сделали для Крыма
Аксенов: социальные обязательства инвесторов в Крыму превысили 1,2 млрд рублей