https://crimea.ria.ru/20221227/sotsialnaya-nagruzka-chto-investory-sdelali-dlya-kryma-1126148588.html

Социальная нагрузка: что инвесторы сделали для Крыма

Социальная нагрузка: что инвесторы сделали для Крыма - РИА Новости Крым, 27.12.2022

Социальная нагрузка: что инвесторы сделали для Крыма

Социальные обязательства инвесторов по проектам, которые реализуются в Крыму, превысили 1,2 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 27.12.2022

2022-12-27T10:42

2022-12-27T10:42

2022-12-27T10:42

крым

сергей аксенов

общество

экономика

свободная экономическая зона в республике крым и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Социальные обязательства инвесторов по проектам, которые реализуются в Крыму, превысили 1,2 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Всего на территории региона реализуется 254 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций 388,4 млрд рублей. И треть этих денег уже вложена. Завершение проектов даст республике 14,5 тысяч рабочих мест.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый логистический центр открыли в КрымуВ Крыму построят гостиничный комплекс и жилой массив за 14 млрд рублейПод Симферополем построят спортивно-развлекательный центр

крым

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, общество, экономика, свободная экономическая зона в республике крым и севастополе