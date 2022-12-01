https://crimea.ria.ru/20221201/pervyy-logisticheskiy-tsentr-otkryli-v-krymu-1125637812.html
Первый логистический центр открыли в Крыму
Первый логистический центр открыли в Крыму - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Первый логистический центр открыли в Крыму
Открывшийся новый логистический центр в Крыму станет катализатором развития торговли. что благоприятно отразится на уровне розничных цен в регионе. Об этом... РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T15:07
2022-12-01T15:07
2022-12-01T15:14
экономика
крым
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Открывшийся новый логистический центр в Крыму станет катализатором развития торговли. что благоприятно отразится на уровне розничных цен в регионе. Об этом заявил министр экономического развития республики Дмитрий Шеряко на открытии комплекса."Сфера торговли не может развиваться без логистических комплексов. Хранение продукции на территории республики - это возможность быстрой доставки, наличия товаров и товарных запасов, а также возможность снижения цен до уровня регионов материковой части страны", – сказал журналистам Шеряко.По словам представителя инвестора Михаила Смолянова, данный складской комплекс предназначен для хранения и сортировки продукции, которая не нуждается в соблюдении специального температурного режима."Склады класса "А" оснащены современным складским оборудованием, позволяют клиентам более эффективно организовать грузопереработку и хранение товаров", – отметил Смолянов. По его словам, инвестпроект уже вызвал интерес у ведущих федеральных, крупнейших крымских и международных компаний, которые рассчитывают вести и расширять бизнес в регионе.Ранее глава Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев заявлял о необходимости строительства сладов-холодильников в целях поддержки местных сельхозпроизводителей.
https://crimea.ria.ru/20201106/Novyy-Privoz-ne-panatseya-Krymu-nuzhny-logisticheskie-tsentry---mnenie-1118907758.html
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экономика, крым, симферополь
Первый логистический центр открыли в Крыму
Первый логистический центр начал работать в Крыму
15:07 01.12.2022 (обновлено: 15:14 01.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Открывшийся новый логистический центр в Крыму станет катализатором развития торговли. что благоприятно отразится на уровне розничных цен в регионе. Об этом заявил министр экономического развития республики Дмитрий Шеряко на открытии комплекса.
Первый в регионе логистический комплекс класса "А" начал работать в Симферопольском районе республики. По состоянию на 1 декабря в эксплуатацию введено одно здание площадью 5,4 тысячи квадратных метров. В завершающей стадии строительство второй очереди аналогичной площади. Также в проекте возведение третьего и четвертого складов. Общая проектная мощность комплекса составляет 40 тысяч квадратных метров.
"Сфера торговли не может развиваться без логистических комплексов. Хранение продукции на территории республики - это возможность быстрой доставки, наличия товаров и товарных запасов, а также возможность снижения цен до уровня регионов материковой части страны", – сказал журналистам Шеряко.
По словам представителя инвестора Михаила Смолянова, данный складской комплекс предназначен для хранения и сортировки продукции, которая не нуждается в соблюдении специального температурного режима.
"Склады класса "А" оснащены современным складским оборудованием, позволяют клиентам более эффективно организовать грузопереработку и хранение товаров", – отметил Смолянов.
По его словам, инвестпроект уже вызвал интерес у ведущих федеральных, крупнейших крымских и международных компаний, которые рассчитывают вести и расширять бизнес в регионе.
Ранее глава Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев заявлял
о необходимости строительства сладов-холодильников в целях поддержки местных сельхозпроизводителей.