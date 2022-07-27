https://crimea.ria.ru/20220727/ekspert-nazval-retsept-spaseniya-agrariev-kryma-ot-razoreniya-1123964662.html

Эксперт назвал рецепт спасения аграриев Крыма от разорения

Эксперт назвал рецепт спасения аграриев Крыма от разорения - РИА Новости Крым, 27.07.2022

Эксперт назвал рецепт спасения аграриев Крыма от разорения

После освобождения южных районов Украины крымчане получили бонус – приятные цены на овощи и фрукты. Аграриям полуострова в новых условиях приходится заново... РИА Новости Крым, 27.07.2022

2022-07-27T07:53

2022-07-27T07:53

2022-07-27T07:53

радио "спутник в крыму"

экономика

крым

сельское хозяйство

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. После освобождения южных районов Украины крымчане получили бонус – приятные цены на овощи и фрукты. Аграриям полуострова в новых условиях приходится заново учиться конкурировать, однако делать это сложно, поскольку себестоимость производства сельхозпродукции в Крыму выше, чем в Херсонской и Запорожской областях. Как спасти производителей полуострова в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев.По мнению Макеева, поддерживать производителей Херсонщины и других освобожденных регионов необходимо, поскольку без помощи со стороны России в текущих условиях предприятия не выживут. При этом важно не загубить местный аграрный сектор. На первый взгляд, открытие границы на севере полуострова очень больно бьет по местному сельхозпроизводителю, однако в этой ситуации эксперт видит и очевидный плюс."Нам нужно налаживать оптовую торговлю, которая у нас не развита и мы можем получить дополнительные плюсы для населения, защитить крымского сельхозпроизводителя от поставок продуктов питания с северных территорий. В этой части важно продолжать работу по созданию логистических центров, целевым назначением которых должна стать поддержка крымского производителя",– считает он.Как поясняет эксперт, такие центры должны принимать продукцию крымских аграриев, перерабатывать, фасовать и запускать ее крупными оптовыми партиями в материковые сети. Кроме того, по мнению Макеева, спасением для сельскохозяйственных предприятия Крыма может стать запуск собственной переработки.Ранее директор НИИ сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий выразил похожее мнение по поводу переработки: по его убеждению, аграрии Крыма могут повысить конкурентоспособность, если начнут консервировать выращиваемые овощи и фрукты и продавать их в таком виде.

https://crimea.ria.ru/20220719/lgotnye-tarify-i-khoroshie-tseny-v-zaporozhskoy-oblasti-sobirayut-zernovye-1123892189.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, крым, сельское хозяйство, мнения