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Эксперт назвал рецепт спасения аграриев Крыма от разорения - РИА Новости Крым, 27.07.2022
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Эксперт назвал рецепт спасения аграриев Крыма от разорения
Эксперт назвал рецепт спасения аграриев Крыма от разорения - РИА Новости Крым, 27.07.2022
Эксперт назвал рецепт спасения аграриев Крыма от разорения
После освобождения южных районов Украины крымчане получили бонус – приятные цены на овощи и фрукты. Аграриям полуострова в новых условиях приходится заново... РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T07:53
2022-07-27T07:53
радио "спутник в крыму"
экономика
крым
сельское хозяйство
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. После освобождения южных районов Украины крымчане получили бонус – приятные цены на овощи и фрукты. Аграриям полуострова в новых условиях приходится заново учиться конкурировать, однако делать это сложно, поскольку себестоимость производства сельхозпродукции в Крыму выше, чем в Херсонской и Запорожской областях. Как спасти производителей полуострова в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев.По мнению Макеева, поддерживать производителей Херсонщины и других освобожденных регионов необходимо, поскольку без помощи со стороны России в текущих условиях предприятия не выживут. При этом важно не загубить местный аграрный сектор. На первый взгляд, открытие границы на севере полуострова очень больно бьет по местному сельхозпроизводителю, однако в этой ситуации эксперт видит и очевидный плюс."Нам нужно налаживать оптовую торговлю, которая у нас не развита и мы можем получить дополнительные плюсы для населения, защитить крымского сельхозпроизводителя от поставок продуктов питания с северных территорий. В этой части важно продолжать работу по созданию логистических центров, целевым назначением которых должна стать поддержка крымского производителя",– считает он.Как поясняет эксперт, такие центры должны принимать продукцию крымских аграриев, перерабатывать, фасовать и запускать ее крупными оптовыми партиями в материковые сети. Кроме того, по мнению Макеева, спасением для сельскохозяйственных предприятия Крыма может стать запуск собственной переработки.Ранее директор НИИ сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий выразил похожее мнение по поводу переработки: по его убеждению, аграрии Крыма могут повысить конкурентоспособность, если начнут консервировать выращиваемые овощи и фрукты и продавать их в таком виде.
https://crimea.ria.ru/20220719/lgotnye-tarify-i-khoroshie-tseny-v-zaporozhskoy-oblasti-sobirayut-zernovye-1123892189.html
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экономика, крым, сельское хозяйство, мнения
Эксперт назвал рецепт спасения аграриев Крыма от разорения

Как помочь аграриям Крыма при падении цен после прихода на рынок украинских производителей

07:53 27.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСезонные овощи и фрукты
Сезонные овощи и фрукты - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. После освобождения южных районов Украины крымчане получили бонус – приятные цены на овощи и фрукты. Аграриям полуострова в новых условиях приходится заново учиться конкурировать, однако делать это сложно, поскольку себестоимость производства сельхозпродукции в Крыму выше, чем в Херсонской и Запорожской областях. Как спасти производителей полуострова в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев.
По мнению Макеева, поддерживать производителей Херсонщины и других освобожденных регионов необходимо, поскольку без помощи со стороны России в текущих условиях предприятия не выживут. При этом важно не загубить местный аграрный сектор. На первый взгляд, открытие границы на севере полуострова очень больно бьет по местному сельхозпроизводителю, однако в этой ситуации эксперт видит и очевидный плюс.

"Крым был логистическим тупиком, а теперь стал транзитной зоной", – поясняет Макеев. Это дает преимущества при налаживании оптовой торговли, которая, по его мнению, и должна стать спасением Крыма.

"Нам нужно налаживать оптовую торговлю, которая у нас не развита и мы можем получить дополнительные плюсы для населения, защитить крымского сельхозпроизводителя от поставок продуктов питания с северных территорий. В этой части важно продолжать работу по созданию логистических центров, целевым назначением которых должна стать поддержка крымского производителя",– считает он.
Как поясняет эксперт, такие центры должны принимать продукцию крымских аграриев, перерабатывать, фасовать и запускать ее крупными оптовыми партиями в материковые сети. Кроме того, по мнению Макеева, спасением для сельскохозяйственных предприятия Крыма может стать запуск собственной переработки.
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Ранее директор НИИ сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий выразил похожее мнение по поводу переработки: по его убеждению, аграрии Крыма могут повысить конкурентоспособность, если начнут консервировать выращиваемые овощи и фрукты и продавать их в таком виде.
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