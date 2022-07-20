https://crimea.ria.ru/20220720/ekspert-nazval-usloviya-povysheniya-konkurentosposobnosti-krymskikh-agrariev--1123910207.html
Эксперт назвал условия повышения конкурентоспособности крымских аграриев
Эксперт назвал условия повышения конкурентоспособности крымских аграриев - РИА Новости Крым, 20.07.2022
Эксперт назвал условия повышения конкурентоспособности крымских аграриев
Повысить конкурентоспособность крымских аграриев можно за счет создания линий переработки сельскохозяйственной продукции, то есть консервации выращиваемых... РИА Новости Крым, 20.07.2022
2022-07-20T20:15
2022-07-20T20:15
2022-07-20T20:15
сельское хозяйство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Повысить конкурентоспособность крымских аграриев можно за счет создания линий переработки сельскохозяйственной продукции, то есть консервации выращиваемых овощей и фруктов. Такое мнение выразил директор НИИ сельского хозяйства Крыма, доктор сельскохозяйственных наук Владимир Паштецкий.По словам Паштецкого, государство должно предоставить фермерам Крыма финансовую возможность для создания условий переработки и консервации выращиваемых продуктов. В противном случае регион потеряет свою конкурентоспособность, особенно на фоне Херсонской области.Проблемы с реализацией сельскохозяйственной продукции возникают у небольших предпринимателей. Последние два года минсельхоз Крыма настраивает местных производителей на создание хранилищ для фруктов и овощей и линий по их переработке, рассказала первый замминистра сельского хозяйства республики Алиме Зарединова."В этом году порядка четырех семейных ферм получили гранты на строительство овощехранилищ для того, чтобы фермеры могли реализовывать свою продукцию в зимний сезон, а не сразу с поля, потому что цена с поля и из холодильника в зимний период сильно отличается", – сказала она.По ее мнению, эти направления успешно развиваются в Крыму уже в текущем году – и линии переработки, и хранение."У нас уже сейчас эта экономика складывается. Все эти восемь лет у крымских предпринимателей был рынок сбыта, а рентабельность была намного выше, чем в текущем году. Понимая эту ситуацию, разрабатываются проекты по переработке от молока до создания фруктовых пюре, джемов, компотов. Несколько линий на стадии бизнес-планов, они готовы, чтобы мы могли их профинансировать", – пояснила она и добавила, что инициатива идет от самих производителей, который понимаю, что могут зарабатывать намного больше, если перестанут продавать продукцию прямо с поля.Ранее министр сельского хозяйства Республики Крым Юрий Мигаль рассказал, как аномальные ливни повлияли на аграрный сектор.
https://crimea.ria.ru/20220617/uchenyy-predskazal-krymu-rekordnyy-urozhay-so-vremen-sssr-1123562781.html
https://crimea.ria.ru/20220718/minselkhoz-rk-nazval-srednyuyu-zaplatu-krymskogo-agrariya-1123887393.html
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сельское хозяйство
Эксперт назвал условия повышения конкурентоспособности крымских аграриев
В НИИ сельского хозяйства Крыма оценили конкурентоспособность крымских аграриев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Повысить конкурентоспособность крымских аграриев можно за счет создания линий переработки сельскохозяйственной продукции, то есть консервации выращиваемых овощей и фруктов. Такое мнение выразил директор НИИ сельского хозяйства Крыма, доктор сельскохозяйственных наук Владимир Паштецкий.
По словам Паштецкого, государство должно предоставить фермерам Крыма финансовую возможность для создания условий переработки и консервации выращиваемых продуктов. В противном случае регион потеряет свою конкурентоспособность, особенно на фоне Херсонской области.
"Если мы год-два пропустим, не знаю, что я буду делать, потому на сегодняшний день Крым не конкурентоспособен по сравнению с херсонскими предпринимателями. Они на сегодняшний день выращивают не хуже сорта, а ведь мы овощеводством не занимались нормально этих восемь лет, потому что воды не хватало, а у них все было как надо. Нам не нужно с ними конкурировать, нам нужно брать у них свеженькое, а свое – прятать в баночку, чтобы и они свою экономику делали, и мы свою", – считает эксперт.
Проблемы с реализацией сельскохозяйственной продукции возникают у небольших предпринимателей. Последние два года минсельхоз Крыма настраивает местных производителей на создание хранилищ для фруктов и овощей и линий по их переработке, рассказала первый замминистра сельского хозяйства республики Алиме Зарединова.
"В этом году порядка четырех семейных ферм получили гранты на строительство овощехранилищ для того, чтобы фермеры могли реализовывать свою продукцию в зимний сезон, а не сразу с поля, потому что цена с поля и из холодильника в зимний период сильно отличается", – сказала она.
По ее мнению, эти направления успешно развиваются в Крыму уже в текущем году – и линии переработки, и хранение.
"У нас уже сейчас эта экономика складывается. Все эти восемь лет у крымских предпринимателей был рынок сбыта, а рентабельность была намного выше, чем в текущем году. Понимая эту ситуацию, разрабатываются проекты по переработке от молока до создания фруктовых пюре, джемов, компотов. Несколько линий на стадии бизнес-планов, они готовы, чтобы мы могли их профинансировать", – пояснила она и добавила, что инициатива идет от самих производителей, который понимаю, что могут зарабатывать намного больше, если перестанут продавать продукцию прямо с поля.
Ранее министр сельского хозяйства Республики Крым Юрий Мигаль рассказал
, как аномальные ливни повлияли на аграрный сектор.