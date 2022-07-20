Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал условия повышения конкурентоспособности крымских аграриев - РИА Новости Крым, 20.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220720/ekspert-nazval-usloviya-povysheniya-konkurentosposobnosti-krymskikh-agrariev--1123910207.html
Эксперт назвал условия повышения конкурентоспособности крымских аграриев
Эксперт назвал условия повышения конкурентоспособности крымских аграриев - РИА Новости Крым, 20.07.2022
Эксперт назвал условия повышения конкурентоспособности крымских аграриев
Повысить конкурентоспособность крымских аграриев можно за счет создания линий переработки сельскохозяйственной продукции, то есть консервации выращиваемых... РИА Новости Крым, 20.07.2022
2022-07-20T20:15
2022-07-20T20:15
сельское хозяйство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/12/1123883457_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e51812ca407b6ee90379b9a090927036.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Повысить конкурентоспособность крымских аграриев можно за счет создания линий переработки сельскохозяйственной продукции, то есть консервации выращиваемых овощей и фруктов. Такое мнение выразил директор НИИ сельского хозяйства Крыма, доктор сельскохозяйственных наук Владимир Паштецкий.По словам Паштецкого, государство должно предоставить фермерам Крыма финансовую возможность для создания условий переработки и консервации выращиваемых продуктов. В противном случае регион потеряет свою конкурентоспособность, особенно на фоне Херсонской области.Проблемы с реализацией сельскохозяйственной продукции возникают у небольших предпринимателей. Последние два года минсельхоз Крыма настраивает местных производителей на создание хранилищ для фруктов и овощей и линий по их переработке, рассказала первый замминистра сельского хозяйства республики Алиме Зарединова."В этом году порядка четырех семейных ферм получили гранты на строительство овощехранилищ для того, чтобы фермеры могли реализовывать свою продукцию в зимний сезон, а не сразу с поля, потому что цена с поля и из холодильника в зимний период сильно отличается", – сказала она.По ее мнению, эти направления успешно развиваются в Крыму уже в текущем году – и линии переработки, и хранение."У нас уже сейчас эта экономика складывается. Все эти восемь лет у крымских предпринимателей был рынок сбыта, а рентабельность была намного выше, чем в текущем году. Понимая эту ситуацию, разрабатываются проекты по переработке от молока до создания фруктовых пюре, джемов, компотов. Несколько линий на стадии бизнес-планов, они готовы, чтобы мы могли их профинансировать", – пояснила она и добавила, что инициатива идет от самих производителей, который понимаю, что могут зарабатывать намного больше, если перестанут продавать продукцию прямо с поля.Ранее министр сельского хозяйства Республики Крым Юрий Мигаль рассказал, как аномальные ливни повлияли на аграрный сектор.
https://crimea.ria.ru/20220617/uchenyy-predskazal-krymu-rekordnyy-urozhay-so-vremen-sssr-1123562781.html
https://crimea.ria.ru/20220718/minselkhoz-rk-nazval-srednyuyu-zaplatu-krymskogo-agrariya-1123887393.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/12/1123883457_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_cb137994221dd42fe67fd0e2609a83df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сельское хозяйство
Эксперт назвал условия повышения конкурентоспособности крымских аграриев

В НИИ сельского хозяйства Крыма оценили конкурентоспособность крымских аграриев

20:15 20.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevУборка зерновых в Запорожской области
Уборка зерновых в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Повысить конкурентоспособность крымских аграриев можно за счет создания линий переработки сельскохозяйственной продукции, то есть консервации выращиваемых овощей и фруктов. Такое мнение выразил директор НИИ сельского хозяйства Крыма, доктор сельскохозяйственных наук Владимир Паштецкий.
По словам Паштецкого, государство должно предоставить фермерам Крыма финансовую возможность для создания условий переработки и консервации выращиваемых продуктов. В противном случае регион потеряет свою конкурентоспособность, особенно на фоне Херсонской области.
"Если мы год-два пропустим, не знаю, что я буду делать, потому на сегодняшний день Крым не конкурентоспособен по сравнению с херсонскими предпринимателями. Они на сегодняшний день выращивают не хуже сорта, а ведь мы овощеводством не занимались нормально этих восемь лет, потому что воды не хватало, а у них все было как надо. Нам не нужно с ними конкурировать, нам нужно брать у них свеженькое, а свое – прятать в баночку, чтобы и они свою экономику делали, и мы свою", – считает эксперт.
Проблемы с реализацией сельскохозяйственной продукции возникают у небольших предпринимателей. Последние два года минсельхоз Крыма настраивает местных производителей на создание хранилищ для фруктов и овощей и линий по их переработке, рассказала первый замминистра сельского хозяйства республики Алиме Зарединова.
Уборка зерновых в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 07:33Радио "Спутник в Крыму"
Ученый предсказал Крыму рекордный урожай со времен СССР
"В этом году порядка четырех семейных ферм получили гранты на строительство овощехранилищ для того, чтобы фермеры могли реализовывать свою продукцию в зимний сезон, а не сразу с поля, потому что цена с поля и из холодильника в зимний период сильно отличается", – сказала она.
По ее мнению, эти направления успешно развиваются в Крыму уже в текущем году – и линии переработки, и хранение.
"У нас уже сейчас эта экономика складывается. Все эти восемь лет у крымских предпринимателей был рынок сбыта, а рентабельность была намного выше, чем в текущем году. Понимая эту ситуацию, разрабатываются проекты по переработке от молока до создания фруктовых пюре, джемов, компотов. Несколько линий на стадии бизнес-планов, они готовы, чтобы мы могли их профинансировать", – пояснила она и добавила, что инициатива идет от самих производителей, который понимаю, что могут зарабатывать намного больше, если перестанут продавать продукцию прямо с поля.
Уборка зерновых в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 20:32
Минсельхоз РК назвал среднюю заплату крымского агрария
Ранее министр сельского хозяйства Республики Крым Юрий Мигаль рассказал, как аномальные ливни повлияли на аграрный сектор.
Сельское хозяйство
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:51Инфекционист рассказал о рисках распространения бубонной чумы в России
20:15Эксперт назвал условия повышения конкурентоспособности крымских аграриев
19:12Что происходит на демилитаризированном заводе в Мелитополе – фото
18:41Фермеры Крыма получили более 2 млрд рублей на развитие хозяйств
18:02При атаке ВСУ на Запорожской АЭС пострадали 11 человек
18:02Глава ВГА Мелитопольского района: о покушении, помощи от Крыма и туристах
17:38В Керчи внедорожник сбил ребенка
17:26Обстрел Белгородской области: есть погибший и разрушения
16:41Крым поставит в Запорожье и Херсон 70 зерноуборочных комбайнов
16:30Путин заявил о наступлении новой эпохи и новом этапе истории
16:09ВСУ ударными беспилотниками атаковали Запорожскую АЭС
15:20Житель Крыма задержан за призывы к насилию в соцсетях - ФСБ
15:10ЦБ ограничит доступ инвесторов РФ к иностранным финансовым инструментам
14:50В Севастополе строители повредили древний могильник I—III века нашей эры
14:09Ущерб 400 млн рублей: в Крыму вскрыли схему незаконного возмещения НДС
14:04Карякин оценил перспективы российского шахматного спорта
13:55Лавров заявил о расширении географических задач спецоперации на Украине
13:41Тест-систему для выявления оспы обезьян разработали в России
13:01Под Одессой ВС РФ уничтожили ракетный комплекс Harpoon
12:38Российские саперы начали разминирование аэропорта Мариуполя
Лента новостейМолния