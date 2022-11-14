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Под Симферополем построят спортивно-развлекательный центр
Под Симферополем построят спортивно-развлекательный центр - РИА Новости Крым, 14.11.2022
Под Симферополем построят спортивно-развлекательный центр
Инвестор построит в Симферопольском районе спортивно-развлекательный центр, проект рассчитывают реализовать к концу 2025 года. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 14.11.2022
2022-11-14T12:05
2022-11-14T12:05
2022-11-14T12:53
крым
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Инвестор построит в Симферопольском районе спортивно-развлекательный центр, проект рассчитывают реализовать к концу 2025 года. Об этом со ссылкой на вице-премьера Крыма Ирину Кивико сообщает пресс-служба республиканского Минэкономразвития.По словам Кивико, в новом центре будет спортзал площадью в тысячу квадратных метров для занятий тяжелой атлетикой, йогой, восточными единоборствами, а также шахматная школа клубного типа.Еще один крупный проект планируют реализовать в Сакском районе - инвестор намерен вложить в строительство жилого комплекса 125 млн рублей.Ранее Власти Крыма подписали с инвесторами соглашения на строительство жилых кварталов, овощехранилищ и торговых центров. Сумма вложений превысила 61 млрд рублей.
https://crimea.ria.ru/20221031/investory-postroyat-v-krymu-shkoly-zhilye-kvartaly-ovoschekhranilischa-i-tts-1125170116.html
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РИА Новости Крым
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крым, совет министров рк, общество
Под Симферополем построят спортивно-развлекательный центр
В Симферопольском районе появится современный спортивно-развлекательный центр
12:05 14.11.2022 (обновлено: 12:53 14.11.2022)