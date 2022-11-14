https://crimea.ria.ru/20221114/pod-simferopolem-postroyat-sportivno-razvlekatelnyy-tsentr-za-150-mln-1125356872.html

Под Симферополем построят спортивно-развлекательный центр

Под Симферополем построят спортивно-развлекательный центр - РИА Новости Крым, 14.11.2022

Под Симферополем построят спортивно-развлекательный центр

Инвестор построит в Симферопольском районе спортивно-развлекательный центр, проект рассчитывают реализовать к концу 2025 года. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 14.11.2022

2022-11-14T12:05

2022-11-14T12:05

2022-11-14T12:53

крым

совет министров рк

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Инвестор построит в Симферопольском районе спортивно-развлекательный центр, проект рассчитывают реализовать к концу 2025 года. Об этом со ссылкой на вице-премьера Крыма Ирину Кивико сообщает пресс-служба республиканского Минэкономразвития.По словам Кивико, в новом центре будет спортзал площадью в тысячу квадратных метров для занятий тяжелой атлетикой, йогой, восточными единоборствами, а также шахматная школа клубного типа.Еще один крупный проект планируют реализовать в Сакском районе - инвестор намерен вложить в строительство жилого комплекса 125 млн рублей.Ранее Власти Крыма подписали с инвесторами соглашения на строительство жилых кварталов, овощехранилищ и торговых центров. Сумма вложений превысила 61 млрд рублей.

https://crimea.ria.ru/20221031/investory-postroyat-v-krymu-shkoly-zhilye-kvartaly-ovoschekhranilischa-i-tts-1125170116.html

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крым, совет министров рк, общество