https://crimea.ria.ru/20221125/v-krymu-postroyat-gostinichnyy-kompleks-i-zhiloy-massiv-za-14-mlrd-rubley-1125550983.html

В Крыму построят гостиничный комплекс и жилой массив за 14 млрд рублей

В Крыму построят гостиничный комплекс и жилой массив за 14 млрд рублей - РИА Новости Крым, 25.11.2022

В Крыму построят гостиничный комплекс и жилой массив за 14 млрд рублей

Инвесторы намерены построить в Крыму многофункциональный гостиничный комплекс со спортивной инфраструктурой и жилой массив, сумма вложений составит около 14... РИА Новости Крым, 25.11.2022

2022-11-25T18:02

2022-11-25T18:02

2022-11-25T18:02

крым

экономика

совет министров рк

ирина кивико

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Инвесторы намерены построить в Крыму многофункциональный гостиничный комплекс со спортивной инфраструктурой и жилой массив, сумма вложений составит около 14 млрд рублей. Об этом со ссылкой на вице-премьера - министра финансов РК Ирину Кивико сообщает пресс-служба минэкономразвития.Гостиничный комплекс инвестор планирует построить в городе Саки. Срок реализации - 11 лет, объем инвестиций составит 11,5 млрд рублей. Он будет включать трех и четырехзвездочные гостиницы, концертный зал, ледовый дворец с тремя аренами, спортзал, крытый бассейн, скейтпарк, теннисные и баскетбольные корты, рестораны, кафе.Строительство жилого комплекса, включающего многоквартирные многоэтажные дома, объекты инфраструктуры и благоустройства, планируется реализовать под Феодосией. Инвестор рассчитывает вложить в него более 2,3 млрд рублей. Срок реализации проекта - 9 лет.Ранее Ирина Кивико сообщила, что в Симферопольском районе появится спортивно-развлекательный центр за 147,2 млн рублей, проект рассчитывают реализовать к концу 2025 года.

https://crimea.ria.ru/20221125/v-minfine-kryma-raskryli-prichinu-szhatiya-serogo-segmenta-biznesa-v-krymu-1125542123.html

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крым, экономика, совет министров рк, ирина кивико