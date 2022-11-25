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В Крыму построят гостиничный комплекс и жилой массив за 14 млрд рублей - РИА Новости Крым, 25.11.2022
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В Крыму построят гостиничный комплекс и жилой массив за 14 млрд рублей
В Крыму построят гостиничный комплекс и жилой массив за 14 млрд рублей - РИА Новости Крым, 25.11.2022
В Крыму построят гостиничный комплекс и жилой массив за 14 млрд рублей
Инвесторы намерены построить в Крыму многофункциональный гостиничный комплекс со спортивной инфраструктурой и жилой массив, сумма вложений составит около 14... РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T18:02
2022-11-25T18:02
крым
экономика
совет министров рк
ирина кивико
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Инвесторы намерены построить в Крыму многофункциональный гостиничный комплекс со спортивной инфраструктурой и жилой массив, сумма вложений составит около 14 млрд рублей. Об этом со ссылкой на вице-премьера - министра финансов РК Ирину Кивико сообщает пресс-служба минэкономразвития.Гостиничный комплекс инвестор планирует построить в городе Саки. Срок реализации - 11 лет, объем инвестиций составит 11,5 млрд рублей. Он будет включать трех и четырехзвездочные гостиницы, концертный зал, ледовый дворец с тремя аренами, спортзал, крытый бассейн, скейтпарк, теннисные и баскетбольные корты, рестораны, кафе.Строительство жилого комплекса, включающего многоквартирные многоэтажные дома, объекты инфраструктуры и благоустройства, планируется реализовать под Феодосией. Инвестор рассчитывает вложить в него более 2,3 млрд рублей. Срок реализации проекта - 9 лет.Ранее Ирина Кивико сообщила, что в Симферопольском районе появится спортивно-развлекательный центр за 147,2 млн рублей, проект рассчитывают реализовать к концу 2025 года.
https://crimea.ria.ru/20221125/v-minfine-kryma-raskryli-prichinu-szhatiya-serogo-segmenta-biznesa-v-krymu-1125542123.html
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96
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крым, экономика, совет министров рк, ирина кивико
В Крыму построят гостиничный комплекс и жилой массив за 14 млрд рублей

Инвесторы вложат в Крым еще 14 млрд рублей

18:02 25.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичСтроительный кран
Строительный кран - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Инвесторы намерены построить в Крыму многофункциональный гостиничный комплекс со спортивной инфраструктурой и жилой массив, сумма вложений составит около 14 млрд рублей. Об этом со ссылкой на вице-премьера - министра финансов РК Ирину Кивико сообщает пресс-служба минэкономразвития.
"На заседании Совета были согласованы два новых проекта по строительству гостиничного комплекса и жилого массива. Общая сумма инвестиций составит порядка 14 миллиардов рублей. Это нужные и важные проекты для нашей республики, которые касаются развития восточного и западного берега полуострова, мы их поддерживаем", - сообщила Ирина Кивико.
Гостиничный комплекс инвестор планирует построить в городе Саки. Срок реализации - 11 лет, объем инвестиций составит 11,5 млрд рублей. Он будет включать трех и четырехзвездочные гостиницы, концертный зал, ледовый дворец с тремя аренами, спортзал, крытый бассейн, скейтпарк, теннисные и баскетбольные корты, рестораны, кафе.
"У жителей города и района, в первую очередь у подрастающего поколения, появится возможность для развития зимних видов спорта, таких как фигурное катание и хоккей", - подчеркнула Кивико.
Строительство жилого комплекса, включающего многоквартирные многоэтажные дома, объекты инфраструктуры и благоустройства, планируется реализовать под Феодосией. Инвестор рассчитывает вложить в него более 2,3 млрд рублей. Срок реализации проекта - 9 лет.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
12:40
В Минфине Крыма раскрыли причину сжатия серого сегмента бизнеса в Крыму
Ранее Ирина Кивико сообщила, что в Симферопольском районе появится спортивно-развлекательный центр за 147,2 млн рублей, проект рассчитывают реализовать к концу 2025 года.
КрымЭкономикаСовет министров РКИрина Кивико
 
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