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Шесть семей с детьми удалось вернуть из Сирии домой в Россию
Шесть семей с детьми удалось вернуть из Сирии домой в Россию - РИА Новости Крым, 31.01.2025
Шесть семей с детьми удалось вернуть из Сирии домой в Россию
Шесть семей с детьми специальным бортом Министерства обороны были возвращены из Сирии в Россию. Домой вернулись 16 граждан РФ, сообщила уполномоченный по правам РИА Новости Крым, 31.01.2025
2025-01-31T22:45
2025-01-31T22:45
2025-01-31T22:46
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СИМФЕРОПОЛЬ,31 янв - РИА Новости Крым. Шесть семей с детьми специальным бортом Министерства обороны были возвращены из Сирии в Россию. Домой вернулись 16 граждан РФ, сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.Сегодня вечером бортом Министерства обороны РФ из Сирийской Арабской Республики были доставлены 16 граждан России — взрослые и дети. Прилетели шесть семей, в которых воспитываются восемь детей — самой маленькой девочке нет ещё и года, самому старшему ребёнку — 17 лет", - говорится в сообщении.Дальше они поедут в Санкт-Петербург, Республику Татарстан, Московскую область и Краснодарский край.Мария Львова-Белова поблагодарила за содействие Минобороны РФ, МИД России, Посольство РФ в Сирии, представителей правоохранительных органов и других профильных ведомств.В 2024 году аппарату уполномоченной по правам ребенка удалось вернуть в семьи десятки украинских детей. Так, в феврале при посредничестве Катара к родственникам в регионы Украины вернулись 11 детей, в мае – еще шестеро ребят.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сирии провозгласили временного президентаПутин высказался о будущем СирииСирия согласилась разместить миротворцев ООН у границы с Израилем
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новости, мария львова-белова, сирия, россия
Шесть семей с детьми удалось вернуть из Сирии домой в Россию
Из Сирии в Россию удалось вернуть шесть семей с детьми – Львова-Белова
22:45 31.01.2025 (обновлено: 22:46 31.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ,31 янв - РИА Новости Крым. Шесть семей с детьми специальным бортом Министерства обороны были возвращены из Сирии в Россию. Домой вернулись 16 граждан РФ, сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Сегодня вечером бортом Министерства обороны РФ из Сирийской Арабской Республики были доставлены 16 граждан России — взрослые и дети. Прилетели шесть семей, в которых воспитываются восемь детей — самой маленькой девочке нет ещё и года, самому старшему ребёнку — 17 лет", - говорится в сообщении.
Дальше они поедут в Санкт-Петербург, Республику Татарстан, Московскую область и Краснодарский край.
"Одна семья, муж и жена с восьмилетним сыном, в декабре приехали в Сирию из Краснодара навестить родственников и не смогли вернуться из-за прекращения авиасообщения. Скоро они будут дома", - рассказала Мария Львова-Белова.
Мария Львова-Белова поблагодарила за содействие Минобороны РФ, МИД России, Посольство РФ в Сирии, представителей правоохранительных органов и других профильных ведомств.
В 2024 году аппарату уполномоченной по правам ребенка удалось вернуть
в семьи десятки украинских детей. Так, в феврале при посредничестве Катара к родственникам в регионы Украины вернулись 11 детей, в мае – еще шестеро
ребят.
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