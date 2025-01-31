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Шесть семей с детьми удалось вернуть из Сирии домой в Россию

Шесть семей с детьми удалось вернуть из Сирии домой в Россию - РИА Новости Крым, 31.01.2025

Шесть семей с детьми удалось вернуть из Сирии домой в Россию

Шесть семей с детьми специальным бортом Министерства обороны были возвращены из Сирии в Россию. Домой вернулись 16 граждан РФ, сообщила уполномоченный по правам РИА Новости Крым, 31.01.2025

2025-01-31T22:45

2025-01-31T22:45

2025-01-31T22:46

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мария львова-белова

сирия

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СИМФЕРОПОЛЬ,31 янв - РИА Новости Крым. Шесть семей с детьми специальным бортом Министерства обороны были возвращены из Сирии в Россию. Домой вернулись 16 граждан РФ, сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.Сегодня вечером бортом Министерства обороны РФ из Сирийской Арабской Республики были доставлены 16 граждан России — взрослые и дети. Прилетели шесть семей, в которых воспитываются восемь детей — самой маленькой девочке нет ещё и года, самому старшему ребёнку — 17 лет", - говорится в сообщении.Дальше они поедут в Санкт-Петербург, Республику Татарстан, Московскую область и Краснодарский край.Мария Львова-Белова поблагодарила за содействие Минобороны РФ, МИД России, Посольство РФ в Сирии, представителей правоохранительных органов и других профильных ведомств.В 2024 году аппарату уполномоченной по правам ребенка удалось вернуть в семьи десятки украинских детей. Так, в феврале при посредничестве Катара к родственникам в регионы Украины вернулись 11 детей, в мае – еще шестеро ребят.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сирии провозгласили временного президентаПутин высказался о будущем СирииСирия согласилась разместить миротворцев ООН у границы с Израилем

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новости, мария львова-белова, сирия, россия