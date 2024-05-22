https://crimea.ria.ru/20240522/rossiya-pomogla-vernut-v-semi-na-ukraine-esche-shest-detey-1137490649.html

Россия помогла вернуть в семьи на Украине еще шесть детей

Россия помогла вернуть в семьи на Украине еще шесть детей - РИА Новости Крым, 22.05.2024

Россия помогла вернуть в семьи на Украине еще шесть детей

Еще шесть детей смогли вернуться в свои семьи на Украине. Всего же за период проведения специальной военной операции уполномоченный при президенте России по... РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T14:24

2024-05-22T14:24

2024-05-22T14:27

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Еще шесть детей смогли вернуться в свои семьи на Украине. Всего же за период проведения специальной военной операции уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова содействовала воссоединению 70 семей."Всего за период проведения спецоперации нам удалось воссоединить 70 детей с их родственниками на Украине и других странах. Кроме того, шесть детей воссоединились с четырьмя семьями в России", - написала детский омбудсмен в своем Telegram-канале.В среду воссоединиться со своими семьями смогли еще шесть мальчиков в возрасте от 6 до 17 лет, в том числе двое братьев, сообщила Львова-Белова. Она отметила, что они жили в России с родственниками, и в ближайшее время отправятся домой в сопровождении мам.Семьи воссоединились в Катаре, власти которого выступают посредниками в данном процессе, участвуют в переговорах с украинской стороной, сопровождают детей, несут транспортные и другие расходы.Помощь также оказывают Международный Комитет Красного Креста, Государственный пограничный комитет Белоруссии, региональные детские омбудсмены, представители профильных ведомств, добавила Львова-Белова.Киевский режим, а также некоторые международные структуры обвиняют российское руководство в якобы "похищении украинских детей и удерживании их у себя". МИД РФ неоднократно опровергал эту информацию, называя эти обвинения политическими спекуляциями.Президент РФ Владимир Путин назвал историю с вывозом детей с Украины "раздутой". По его словам, Россия не похищала, а спасала украинских детей, вывозя из зоны военных действий. Глава государства отметил, что если у ребенка остались родственники на Украине, проблем с его возвращением на родину нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Украина впервые провели очные переговоры по детямКак в Крыму помогают детям воссоединиться со своими семьями на Украине11 детей вернулись в свои семьи на Украине – Львова-Белова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, украина, мария львова-белова, общество, дети, новости