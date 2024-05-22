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Россия помогла вернуть в семьи на Украине еще шесть детей - РИА Новости Крым, 22.05.2024
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Россия помогла вернуть в семьи на Украине еще шесть детей
Россия помогла вернуть в семьи на Украине еще шесть детей - РИА Новости Крым, 22.05.2024
Россия помогла вернуть в семьи на Украине еще шесть детей
Еще шесть детей смогли вернуться в свои семьи на Украине. Всего же за период проведения специальной военной операции уполномоченный при президенте России по... РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T14:24
2024-05-22T14:27
россия
украина
мария львова-белова
общество
дети
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Еще шесть детей смогли вернуться в свои семьи на Украине. Всего же за период проведения специальной военной операции уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова содействовала воссоединению 70 семей."Всего за период проведения спецоперации нам удалось воссоединить 70 детей с их родственниками на Украине и других странах. Кроме того, шесть детей воссоединились с четырьмя семьями в России", - написала детский омбудсмен в своем Telegram-канале.В среду воссоединиться со своими семьями смогли еще шесть мальчиков в возрасте от 6 до 17 лет, в том числе двое братьев, сообщила Львова-Белова. Она отметила, что они жили в России с родственниками, и в ближайшее время отправятся домой в сопровождении мам.Семьи воссоединились в Катаре, власти которого выступают посредниками в данном процессе, участвуют в переговорах с украинской стороной, сопровождают детей, несут транспортные и другие расходы.Помощь также оказывают Международный Комитет Красного Креста, Государственный пограничный комитет Белоруссии, региональные детские омбудсмены, представители профильных ведомств, добавила Львова-Белова.Киевский режим, а также некоторые международные структуры обвиняют российское руководство в якобы "похищении украинских детей и удерживании их у себя". МИД РФ неоднократно опровергал эту информацию, называя эти обвинения политическими спекуляциями.Президент РФ Владимир Путин назвал историю с вывозом детей с Украины "раздутой". По его словам, Россия не похищала, а спасала украинских детей, вывозя из зоны военных действий. Глава государства отметил, что если у ребенка остались родственники на Украине, проблем с его возвращением на родину нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Украина впервые провели очные переговоры по детямКак в Крыму помогают детям воссоединиться со своими семьями на Украине11 детей вернулись в свои семьи на Украине – Львова-Белова
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россия, украина, мария львова-белова, общество, дети, новости
Россия помогла вернуть в семьи на Украине еще шесть детей

С начала СВО 70 детей воссоединились со своими семьями на Украине – Львова- Белова

14:24 22.05.2024 (обновлено: 14:27 22.05.2024)
 
© ТГ-канал Мария Львова-БеловаЕще шесть детей смогли вернуться в свои семьи на Украине
Еще шесть детей смогли вернуться в свои семьи на Украине
© ТГ-канал Мария Львова-Белова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Еще шесть детей смогли вернуться в свои семьи на Украине. Всего же за период проведения специальной военной операции уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова содействовала воссоединению 70 семей.
"Всего за период проведения спецоперации нам удалось воссоединить 70 детей с их родственниками на Украине и других странах. Кроме того, шесть детей воссоединились с четырьмя семьями в России", - написала детский омбудсмен в своем Telegram-канале.
В среду воссоединиться со своими семьями смогли еще шесть мальчиков в возрасте от 6 до 17 лет, в том числе двое братьев, сообщила Львова-Белова. Она отметила, что они жили в России с родственниками, и в ближайшее время отправятся домой в сопровождении мам.
"Мы не виделись больше двух лет, общались только через интернет. Сын жил у бабушки — моей мамы, забрать я его не могла. Очень благодарна за воссоединение — сына привезли в Москву, организовали проезд, проживание. Теперь все время будем вместе", — рассказала мама, приехавшая из Украины за сыном.
Семьи воссоединились в Катаре, власти которого выступают посредниками в данном процессе, участвуют в переговорах с украинской стороной, сопровождают детей, несут транспортные и другие расходы.
Помощь также оказывают Международный Комитет Красного Креста, Государственный пограничный комитет Белоруссии, региональные детские омбудсмены, представители профильных ведомств, добавила Львова-Белова.
Киевский режим, а также некоторые международные структуры обвиняют российское руководство в якобы "похищении украинских детей и удерживании их у себя". МИД РФ неоднократно опровергал эту информацию, называя эти обвинения политическими спекуляциями.
Президент РФ Владимир Путин назвал историю с вывозом детей с Украины "раздутой". По его словам, Россия не похищала, а спасала украинских детей, вывозя из зоны военных действий. Глава государства отметил, что если у ребенка остались родственники на Украине, проблем с его возвращением на родину нет.
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11 детей вернулись в свои семьи на Украине – Львова-Белова
 
РоссияУкраинаМария Львова-БеловаОбществодетиНовости
 
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