https://crimea.ria.ru/20240622/22-iyunya-1941-kak-nachinalas-velikaya-otechestvennaya-voyna-1138221053.html

22 июня 1941: как начиналась Великая Отечественная война

22 июня 1941: как начиналась Великая Отечественная война - РИА Новости Крым, 22.06.2024

22 июня 1941: как начиналась Великая Отечественная война

Ранним утром 22 июня 1941 года войска фашистской Германии вторглись в Советский Союз после массированных авиационных и артиллерийских обстрелов западной... РИА Новости Крым, 22.06.2024

2024-06-22T07:03

2024-06-22T07:03

2024-06-22T07:03

инфографика

крым в великой отечественной войне

великая отечественная война

история

ссср

германия

фашизм

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Ранним утром 22 июня 1941 года войска фашистской Германии вторглись в Советский Союз после массированных авиационных и артиллерийских обстрелов западной территории страны от Черного до Балтийского моря. Вражеская армия бомбила аэродромы, железнодорожные станции, морские порты и другие крупные инфраструктурные объекты, а после широким фронтом пересекла границу СССР.Враг напал без предупреждения и объявления войны, на рассвете воскресного дня. Мирные люди спали в своих домах, вчерашние школьники готовились к вступительным экзаменам, впереди было прекрасное солнечное лето – но в одно мгновение жизнь всех жителей Советского Союза перевернулась.В первые дни войны германские войска быстро продвигались по территории СССР, овладевая ключевыми городами и населенными пунктами. Советские войска героически сопротивлялись фашистской военной машине, но приходилось отступать все дальше вглубь страны.Советский Союз шел к Великой Победе долгие 1418 дней и ночей – за нее была заплачена страшная, непомерно высокая цена. Погибли миллионы советских солдат, офицеров, мирных жителей.Великая Отечественная война стала отдельной и самой важной страницей Второй мировой войны, одной из самых кровопролитных и разрушительных в истории человечества.День памяти и скорбиОсобый статус дате 22 июня был присвоен в 1992 году – тогда этот день стал называться Днем памяти защитников Отечества, а в 1996 году дата получила уже привычное сейчас название – День памяти и скорби.Спустя десятилетия мы скорбим и отдаем дань памяти и безмерного уважения тем, кто прошел все тяготы и лишения Великой Отечественной войны. Тем, кто погибли на поле боя, были замучены в концлагерях, осажденных и оккупированных городах и поселках. Миллионам тех, кто мог бы жить, если бы не война, кто умирал, но не сдавался, кто совершил воинский и трудовой подвиг ради мирного будущего своих потомков.

ссср

германия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, история, инфографика, ссср, германия, фашизм