https://crimea.ria.ru/20240622/v-adzhimushkae-i-na-eltigene-zazhgli-svechi-pamyati-1138289827.html

В Аджимушкае и на Эльтигене зажгли свечи памяти

В Аджимушкае и на Эльтигене зажгли свечи памяти - РИА Новости Крым, 22.06.2024

В Аджимушкае и на Эльтигене зажгли свечи памяти

Керчь присоединилась в всероссийской акции "Свеча памяти". В этом году мероприятие провели на территории комплексов Аджимушкай и Эльтиген, сообщили в... РИА Новости Крым, 22.06.2024

2024-06-22T12:05

2024-06-22T12:05

2024-06-22T12:11

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Керчь присоединилась в всероссийской акции "Свеча памяти". В этом году мероприятие провели на территории комплексов Аджимушкай и Эльтиген, сообщили в Восточно-Крымском музее-заповеднике.Участники акции зажгли лампадки и возложили цветы к мемориальным объектам. Память погибших почтили минутой молчания.К мемориальной акции "Свеча памяти" в День памяти и скорби традиционно присоединяются разные города мира. В эту субботу акция прошла также в Симферополе, Севастополе, Ялте, Бахчисарае и других города Крыма.День памяти и скорби закреплен указом президента в июне 1996 года и его ежегодно отмечают 22 июня. Именно в этот день летом 1941 года началась самая кровопролитная и страшная война, унесшая жизни 27 млн человек. В числе погибших как военнослужащие, так и жертвы концлагерей, блокадники и сотни тысяч людей, которые погибли от обстрелов, болезней и голода. В 2024 году в России и других странах отмечается 83-я годовщина этого события.Читайте также на РИА Новости Крым:22 июня 1941: как начиналась Великая Отечественная войнаНе отдадим высот: в Крыму почтили память погибших в Великой ОтечественнойНа телебашне в Симферополе включат подсветку в День памяти и скорби

https://crimea.ria.ru/20240622/ne-otdadim-vysot-v-krymu-pochtili-pamyat-pogibshikh-v-velikoy-otechestvennoy-1138288153.html

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керчь, аджимушкайские каменоломни, память, история, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, новости крыма