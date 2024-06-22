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В Севастополе зажгли свечи в День памяти и скорби - РИА Новости Крым, 22.06.2024
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В Севастополе зажгли свечи в День памяти и скорби
В Севастополе зажгли свечи в День памяти и скорби - РИА Новости Крым, 22.06.2024
В Севастополе зажгли свечи в День памяти и скорби
В Севастополе зажгли свечи в День памяти и скорби на месте первого удара фашистов. Об этом в своем ТГ-канале рассказал губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.06.2024
2024-06-22T06:55
2024-06-22T07:05
севастополь
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память
великая отечественная война
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе зажгли свечи в День памяти и скорби на месте первого удара фашистов. Об этом в своем ТГ-канале рассказал губернатор города Михаил Развожаев.В ночь на 22 июня фашистские мины посыпались на фарватер: целью захватчиков было заблокировать флот в бухте. Один из снарядов попал в жилой дом на улице Подгорной (сейчас — Нефедова). От взрыва погиб 21 человек: это были первые жертвы Великой Отечественной войны. "Вскоре трагедия города переросла в трагедию всей нашей огромной страны, - написал губернатор".Каждый год в это время в Севастополе проходят памятные мероприятия.Михаил Развожаев вместе с председателем Законодательного собрания Владимиром Немцевым, заместителем директора Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя по научной работе Анной Селивановой, врио главы Ленинского муниципального округа Алексеем Верещакой и жителями города возложил цветы к памятному знаку первым жертвам Великой Отечественной войны."Этот памятный знак стоит на том месте, где до нападения гитлеровцев был жилой дом", - напомнил Михаил Развожаев. Память погибших почтили минутой молчания.
https://crimea.ria.ru/20240622/22-iyunya-1941-kak-nachinalas-velikaya-otechestvennaya-voyna-1138221053.html
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севастополь, крым, память, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, новости, новости крыма, михаил развожаев
В Севастополе зажгли свечи в День памяти и скорби

В Севастополе зажгли свечи в День памяти и скорби

06:55 22.06.2024 (обновлено: 07:05 22.06.2024)
 
© Telegram Михаил Развожаев"Свеча памяти" в Севастополе
Свеча памяти в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе зажгли свечи в День памяти и скорби на месте первого удара фашистов. Об этом в своем ТГ-канале рассказал губернатор города Михаил Развожаев.
"Великая Отечественная война началась для Севастополя в 3 часа 13 минут 22 июня 1941 года, - напомнил он. - Мирный белокаменный город первым принял на себя удар немецкой авиации".
В ночь на 22 июня фашистские мины посыпались на фарватер: целью захватчиков было заблокировать флот в бухте. Один из снарядов попал в жилой дом на улице Подгорной (сейчас — Нефедова). От взрыва погиб 21 человек: это были первые жертвы Великой Отечественной войны.
"Вскоре трагедия города переросла в трагедию всей нашей огромной страны, - написал губернатор".
Каждый год в это время в Севастополе проходят памятные мероприятия.
Михаил Развожаев вместе с председателем Законодательного собрания Владимиром Немцевым, заместителем директора Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя по научной работе Анной Селивановой, врио главы Ленинского муниципального округа Алексеем Верещакой и жителями города возложил цветы к памятному знаку первым жертвам Великой Отечественной войны.
"Этот памятный знак стоит на том месте, где до нападения гитлеровцев был жилой дом", - напомнил Михаил Развожаев.
Память погибших почтили минутой молчания.
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22 июня 1941: как начиналась Великая Отечественная война
СевастопольКрымПамятьВеликая Отечественная войнаКрым в Великой Отечественной войнеНовостиНовости КрымаМихаил Развожаев
 
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07:0322 июня 1941: как начиналась Великая Отечественная война
06:55В Севастополе зажгли свечи в День памяти и скорби
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