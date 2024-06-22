https://crimea.ria.ru/20240622/v-sevastopole-zazhgli-svechi-v-den-pamyati-i-skorbi-1138286945.html

В Севастополе зажгли свечи в День памяти и скорби

В Севастополе зажгли свечи в День памяти и скорби - РИА Новости Крым, 22.06.2024

В Севастополе зажгли свечи в День памяти и скорби

В Севастополе зажгли свечи в День памяти и скорби на месте первого удара фашистов. Об этом в своем ТГ-канале рассказал губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.06.2024

2024-06-22T06:55

2024-06-22T06:55

2024-06-22T07:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе зажгли свечи в День памяти и скорби на месте первого удара фашистов. Об этом в своем ТГ-канале рассказал губернатор города Михаил Развожаев.В ночь на 22 июня фашистские мины посыпались на фарватер: целью захватчиков было заблокировать флот в бухте. Один из снарядов попал в жилой дом на улице Подгорной (сейчас — Нефедова). От взрыва погиб 21 человек: это были первые жертвы Великой Отечественной войны. "Вскоре трагедия города переросла в трагедию всей нашей огромной страны, - написал губернатор".Каждый год в это время в Севастополе проходят памятные мероприятия.Михаил Развожаев вместе с председателем Законодательного собрания Владимиром Немцевым, заместителем директора Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя по научной работе Анной Селивановой, врио главы Ленинского муниципального округа Алексеем Верещакой и жителями города возложил цветы к памятному знаку первым жертвам Великой Отечественной войны."Этот памятный знак стоит на том месте, где до нападения гитлеровцев был жилой дом", - напомнил Михаил Развожаев. Память погибших почтили минутой молчания.

https://crimea.ria.ru/20240622/22-iyunya-1941-kak-nachinalas-velikaya-otechestvennaya-voyna-1138221053.html

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