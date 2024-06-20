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На телебашне в Симферополе включат подсветку в День памяти и скорби
На телебашне в Симферополе включат подсветку в День памяти и скорби - РИА Новости Крым, 20.06.2024
На телебашне в Симферополе включат подсветку в День памяти и скорби
В День памяти и скорби в Симферополе на телебашне зажгут подсветку. Об этом сообщает министерство внутренней политики, информации и связи Крыма. РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T21:35
2024-06-20T21:35
2024-06-20T21:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В День памяти и скорби в Симферополе на телебашне зажгут подсветку. Об этом сообщает министерство внутренней политики, информации и связи Крыма.По информации мининформа РК, телебашня окрасится в цвета пламени Вечного огня и свечей. На медиафасаде отобразятся отсчет времени до 04:00 и надписи "22 июня ровно в 04:00 Германия напала на Советский Союз" и "Никто не забыт. Ничто не забыто".Кроме того, будут транслироваться изображения рассвета, сменяющегося черным небом с падающими бомбами, пламя и георгиевская лента.
https://crimea.ria.ru/20240319/podsvetka-televyshki-v-simferopole-budet-ezhednevnoy---aksenov-1135826845.html
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симферополь, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, память, история, общество, крым, новости крыма, городская среда
На телебашне в Симферополе включат подсветку в День памяти и скорби
Подсветка зажжется на телебашне в Симферополе в День памяти и скорби