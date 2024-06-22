https://crimea.ria.ru/20240622/den-pamyati-i-skorbi---v-simferopole-zazhgli-svechi-pamyati-1138289660.html

День памяти и скорби - в Симферополе зажгли Свечи памяти

День памяти и скорби - в Симферополе зажгли Свечи памяти - РИА Новости Крым, 22.06.2024

День памяти и скорби - в Симферополе зажгли Свечи памяти

В столице Крыма зажгли свечи в память о павших в Великой Отечественной войне. Патриотическая акция "Свеча памяти", состоялась в симферопольском сквере Победы,... РИА Новости Крым, 22.06.2024

2024-06-22T11:41

2024-06-22T11:41

2024-06-22T11:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В столице Крыма зажгли свечи в память о павших в Великой Отечественной войне. Патриотическая акция "Свеча памяти", состоялась в симферопольском сквере Победы, сообщает пресс-служба республиканского Госкомитета молодежной политики.В рамках акции волонтеры, представители молодежных организаций зажгли лампадки и возложили цветы к установленному в сквере Победы танку "Т-34" - памятнику освободителям Симферополя. Память погибших почтили минутой молчания.Международная акция "Свеча памяти" проводится ежегодно в память о тех, кто отдал жизнь во время войны во имя Великой Победы. 22 июня по всему миру зажигаются свечи в знак уважения и почтения героическим подвигам предков. К мемориальной акции в эту субботу присоединились также Севастополь, Ялта, Бахчисарай и другие города Крыма.День памяти и скорби закреплен указом президента в июне 1996 года и его ежегодно отмечают 22 июня. Именно в этот день летом 1941 года началась самая кровопролитная и страшная война, унесшая жизни 27 млн человек. В числе погибших как военнослужащие, так и жертвы концлагерей, блокадники и сотни тысяч людей, которые погибли от обстрелов, болезней и голода. В 2024 году в России и других странах отмечается 83-я годовщина этого события.Читайте также на РИА Новости Крым:Не отдадим высот: в Крыму почтили память погибших в Великой ОтечественнойВесна освобождения: хроника разгрома фашистов в КрымуЗапад давно хотел убрать из учебников в РФ героизм народа СССР - Патрушев

https://crimea.ria.ru/20240622/ukrainskiy-natsist-gunko-prichasten-k-ubiystvam-ne-menee-500-grazhdan-sssr-1138288467.html

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симферополь, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, крым, общество