https://crimea.ria.ru/20240622/zapad-davno-khotel-ubrat-iz-uchebnikov-v-rf-geroizm-naroda-sssr---patrushev-1138288012.html

Запад давно хотел убрать из учебников в РФ героизм народа СССР - Патрушев

Запад давно хотел убрать из учебников в РФ героизм народа СССР - Патрушев - РИА Новости Крым, 22.06.2024

Запад давно хотел убрать из учебников в РФ героизм народа СССР - Патрушев

Запад в течение многих лет пытался переиначить историческое образование в России, убрав из школьных учебников сведения о героизме народа СССР в Великую... РИА Новости Крым, 22.06.2024

2024-06-22T10:21

2024-06-22T10:21

2024-06-22T10:21

николай патрушев

ссср

история

россия

коллективный запад

политика

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Запад в течение многих лет пытался переиначить историческое образование в России, убрав из школьных учебников сведения о героизме народа СССР в Великую Отечественную войну, заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев."Под видом совместных научных исследований и международной образовательной деятельности западники на протяжении многих лет пытались полностью переформатировать историческое образование в Российской Федерации, удаляя из школьных учебников основополагающие знания о героизме советского народа", - написал Патрушев в статье для журнала "Национальная оборона".По его словам, дегероизация солдат и офицеров Советской армии сопровождалась восхвалением предателей и попытками "переосмыслить" решения Нюрнбергского процесса. Правда о зверствах фашистов замалчивалась западной пропагандой на протяжении десятилетий. Не обошла эта тенденция стороной и Россию."В нашей стране подросло поколение, учившееся на "соросовских" учебниках истории, где трагедия Великой Отечественной войны и подвиг советского народа показаны мельком, а роль Европы, объединившейся с милитаристской Японией для нападения на СССР, последовательно обелялась", - отметил Патрушев.Также он призвал поднять вопрос о наказании за искажение итогов Второй мировой."Во всех авторитетных международных организациях необходимо неустанно поднимать вопрос об ответственности стран и государственных деятелей, позволяющих себе попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, очернения борцов с "коричневой чумой", прямое или косвенное оправдание нацистов и их приспешников", - подчеркнул Николай Патрушев.По его словам, российским федеральным ведомствам даны прямые указания продолжить системную работу по наращиванию гуманитарного присутствия России в мире, по противодействию русофобии и "отмене" российской культуры, а также по сохранению за рубежом исторической правды и памяти о роли России в мировой истории.Читайте также на РИА Новости Крым:22 июня 1941: как начиналась Великая Отечественная войнаКак с немецкими бомбами на Крым обрушилась войнаВесна освобождения: хроника разгрома фашистов в Крыму

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николай патрушев, ссср, история, россия, коллективный запад, политика, мнения