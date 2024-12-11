https://crimea.ria.ru/20241211/ataki-na-sevastopol-i-taganrog-glavnoe-za-den-1142563613.html

Атаки на Севастополь и Таганрог: главное за день

Атаки на Севастополь и Таганрог: главное за день - РИА Новости Крым, 11.12.2024

Атаки на Севастополь и Таганрог: главное за день

Над Черным морем и Севастополем российская ПВО отразила атаку беспилотников ВСУ. Украинские боевики атаковали Таганрог, повреждена инфраструктура города и... РИА Новости Крым, 11.12.2024

2024-12-11T23:02

2024-12-11T23:02

2024-12-11T22:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Над Черным морем и Севастополем российская ПВО отразила атаку беспилотников ВСУ. Украинские боевики атаковали Таганрог, повреждена инфраструктура города и здания на военном аэродроме, есть пострадавшие. Зеленский отказывается признавать юридически потерю территорий. В Симферопольском роддоме новорожденный получил травмы во время принятия врачами родов, силовики проводят проверку. Мобильные операторы с материковой части России изменили условия для абонентов в Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Отражение атаки ВСУ над Черным моремУкраинский беспилотник был сбит системами ПВО над акваторией Черного моря в 17:40, сообщили в Минобороны РФ. Позднее началась атака на Севастополь. После объявления воздушной тревоги российские военные отразили налет вражеских беспилотников на город-герой. Губернатор Михаил Развожаев сообщил об уничтожении и подавлении средствами РЭБ семи украинских дронов.Ракетная атака на ТаганрогВ среду утром ВСУ нанесли ракетный удар по Таганрогу на территории Ростовской области. Повреждения получила котельная, в результате, часть жилых домов осталась без отопления.Позже Минобороны сообщило, что в Таганроге шестью ракетами ATACMS американского производства атакован военный аэродром. Есть пострадавшие среди личного состава. Разрушений нет, незначительные повреждения получили два здания на технической территории аэродрома, три единицы военной автомобильной техники и гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке.Во второй половине дня удалось восстановить отопление в домах жителей города.Заявление ЗеленскогоГлава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киев не может юридически признать потерю территорий, которые перешли под контроль России, поскольку это приведет к расколу Украины и ее общества. При этом он признал, что некоторые вопросы придется решать дипломатически.По его словам, победивший на выборах в США Дональд Трамп хочет быстро завершить конфликт на Украине. И это, по мнению Зеленского, должно случиться как можно скорее, потому что Украина каждый день несет потери.Травмирование новорожденного при родахПроверкой получения новорожденным травм во время родов в роддоме Симферополя занялись Следственный комитет и прокуратура. Отец ребенка написал заявление, в котором сообщил, что в процессе естественного процесса родоразрешения его супруги врачи применили запрещенные методы извлечения плода. В результате младенец появился на свет без сознания, с повреждениями костей, на данный момент он находится в больнице.Руководитель Главного следственного управления СК России по региону Владимир Терентьев поручил установить обстоятельства по данному факту. Также будет изучена медицинская документация и назначены экспертизы.По результатам проверки прокуратура Крыма даст оценку соблюдению ответственными должностными лицами требований законодательства о здравоохранении. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.В минздраве Крыма сообщили, что также проведут проверку по факту информации о применении запрещенных методов в симферопольском роддоме №2.Изменение условий мобильных операторов для КрымаОператоры связи снимают ограничения для Крыма, тарифы для жителей региона станут комфортнее и доступнее.С 1 января 2025 года оператор "Билайн" предоставит голосовую связь и интернет без ограничений, если регистрироваться в сети К-Телеком. "Мегафон" с 28 февраля 2025 года также отменит ограничения на голос и интернет на тех же условиях.Оператор "Т2" полностью отменил ограничения на связь и интернет еще с 8 октября. Если абонент регистрируется в сети Миранда-Медиа, ограничений на пользование услугами нет.

https://crimea.ria.ru/20241211/vremennye-ogranicheniya-vvedeny-v-aeroportu-sochi-1142565103.html

https://crimea.ria.ru/20241211/vremennye-ogranicheniya-vvedeny-v-aeroportu-sochi-1142565103.html

https://crimea.ria.ru/20241211/v-rossii-internetom-polzuetsya-prakticheski-vse-naselenie-strany---putin-1142561678.html

https://crimea.ria.ru/20241211/zhitel-sevastopolya-poluchil-13-let-strogogo-rezhima-za-gosizmenu-1142555652.html

https://crimea.ria.ru/20241211/vernut-v-shkoly-sredniy-ball--ekspert-otsenil-initsiativu-1142549882.html

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