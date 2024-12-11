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Атаки на Севастополь и Таганрог: главное за день - РИА Новости Крым, 11.12.2024
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Атаки на Севастополь и Таганрог: главное за день
Атаки на Севастополь и Таганрог: главное за день - РИА Новости Крым, 11.12.2024
Атаки на Севастополь и Таганрог: главное за день
Над Черным морем и Севастополем российская ПВО отразила атаку беспилотников ВСУ. Украинские боевики атаковали Таганрог, повреждена инфраструктура города и... РИА Новости Крым, 11.12.2024
2024-12-11T23:02
2024-12-11T22:57
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Над Черным морем и Севастополем российская ПВО отразила атаку беспилотников ВСУ. Украинские боевики атаковали Таганрог, повреждена инфраструктура города и здания на военном аэродроме, есть пострадавшие. Зеленский отказывается признавать юридически потерю территорий. В Симферопольском роддоме новорожденный получил травмы во время принятия врачами родов, силовики проводят проверку. Мобильные операторы с материковой части России изменили условия для абонентов в Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Отражение атаки ВСУ над Черным моремУкраинский беспилотник был сбит системами ПВО над акваторией Черного моря в 17:40, сообщили в Минобороны РФ. Позднее началась атака на Севастополь. После объявления воздушной тревоги российские военные отразили налет вражеских беспилотников на город-герой. Губернатор Михаил Развожаев сообщил об уничтожении и подавлении средствами РЭБ семи украинских дронов.Ракетная атака на ТаганрогВ среду утром ВСУ нанесли ракетный удар по Таганрогу на территории Ростовской области. Повреждения получила котельная, в результате, часть жилых домов осталась без отопления.Позже Минобороны сообщило, что в Таганроге шестью ракетами ATACMS американского производства атакован военный аэродром. Есть пострадавшие среди личного состава. Разрушений нет, незначительные повреждения получили два здания на технической территории аэродрома, три единицы военной автомобильной техники и гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке.Во второй половине дня удалось восстановить отопление в домах жителей города.Заявление ЗеленскогоГлава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киев не может юридически признать потерю территорий, которые перешли под контроль России, поскольку это приведет к расколу Украины и ее общества. При этом он признал, что некоторые вопросы придется решать дипломатически.По его словам, победивший на выборах в США Дональд Трамп хочет быстро завершить конфликт на Украине. И это, по мнению Зеленского, должно случиться как можно скорее, потому что Украина каждый день несет потери.Травмирование новорожденного при родахПроверкой получения новорожденным травм во время родов в роддоме Симферополя занялись Следственный комитет и прокуратура. Отец ребенка написал заявление, в котором сообщил, что в процессе естественного процесса родоразрешения его супруги врачи применили запрещенные методы извлечения плода. В результате младенец появился на свет без сознания, с повреждениями костей, на данный момент он находится в больнице.Руководитель Главного следственного управления СК России по региону Владимир Терентьев поручил установить обстоятельства по данному факту. Также будет изучена медицинская документация и назначены экспертизы.По результатам проверки прокуратура Крыма даст оценку соблюдению ответственными должностными лицами требований законодательства о здравоохранении. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.В минздраве Крыма сообщили, что также проведут проверку по факту информации о применении запрещенных методов в симферопольском роддоме №2.Изменение условий мобильных операторов для КрымаОператоры связи снимают ограничения для Крыма, тарифы для жителей региона станут комфортнее и доступнее.С 1 января 2025 года оператор "Билайн" предоставит голосовую связь и интернет без ограничений, если регистрироваться в сети К-Телеком. "Мегафон" с 28 февраля 2025 года также отменит ограничения на голос и интернет на тех же условиях.Оператор "Т2" полностью отменил ограничения на связь и интернет еще с 8 октября. Если абонент регистрируется в сети Миранда-Медиа, ограничений на пользование услугами нет.
https://crimea.ria.ru/20241211/vremennye-ogranicheniya-vvedeny-v-aeroportu-sochi-1142565103.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, новости, главное за день, крым, россия, в мире
Атаки на Севастополь и Таганрог: главное за день

Атаки на Таганрог и Севастополь и новые условия мобильной связи в Крыму – главное за день

23:02 11.12.2024
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Над Черным морем и Севастополем российская ПВО отразила атаку беспилотников ВСУ. Украинские боевики атаковали Таганрог, повреждена инфраструктура города и здания на военном аэродроме, есть пострадавшие. Зеленский отказывается признавать юридически потерю территорий. В Симферопольском роддоме новорожденный получил травмы во время принятия врачами родов, силовики проводят проверку. Мобильные операторы с материковой части России изменили условия для абонентов в Крыму.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Отражение атаки ВСУ над Черным морем

Украинский беспилотник был сбит системами ПВО над акваторией Черного моря в 17:40, сообщили в Минобороны РФ. Позднее началась атака на Севастополь. После объявления воздушной тревоги российские военные отразили налет вражеских беспилотников на город-герой. Губернатор Михаил Развожаев сообщил об уничтожении и подавлении средствами РЭБ семи украинских дронов.
Бомбардировщик Су-24 - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Вчера, 21:31
Временные ограничения введены в аэропорту Сочи

Ракетная атака на Таганрог

В среду утром ВСУ нанесли ракетный удар по Таганрогу на территории Ростовской области. Повреждения получила котельная, в результате, часть жилых домов осталась без отопления.
Позже Минобороны сообщило, что в Таганроге шестью ракетами ATACMS американского производства атакован военный аэродром. Есть пострадавшие среди личного состава. Разрушений нет, незначительные повреждения получили два здания на технической территории аэродрома, три единицы военной автомобильной техники и гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке.
Во второй половине дня удалось восстановить отопление в домах жителей города.
Бомбардировщик Су-24 - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Вчера, 21:31
Временные ограничения введены в аэропорту Сочи

Заявление Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киев не может юридически признать потерю территорий, которые перешли под контроль России, поскольку это приведет к расколу Украины и ее общества. При этом он признал, что некоторые вопросы придется решать дипломатически.
По его словам, победивший на выборах в США Дональд Трамп хочет быстро завершить конфликт на Украине. И это, по мнению Зеленского, должно случиться как можно скорее, потому что Украина каждый день несет потери.
Президент Владимир Путин принял участие в конференции по искусственному интеллекту - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Вчера, 19:01
В России интернетом пользуется практически все население страны - Путин

Травмирование новорожденного при родах

Проверкой получения новорожденным травм во время родов в роддоме Симферополя занялись Следственный комитет и прокуратура. Отец ребенка написал заявление, в котором сообщил, что в процессе естественного процесса родоразрешения его супруги врачи применили запрещенные методы извлечения плода. В результате младенец появился на свет без сознания, с повреждениями костей, на данный момент он находится в больнице.
Руководитель Главного следственного управления СК России по региону Владимир Терентьев поручил установить обстоятельства по данному факту. Также будет изучена медицинская документация и назначены экспертизы.
По результатам проверки прокуратура Крыма даст оценку соблюдению ответственными должностными лицами требований законодательства о здравоохранении. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
В минздраве Крыма сообщили, что также проведут проверку по факту информации о применении запрещенных методов в симферопольском роддоме №2.
Оглашение приговора о госизмене
Вчера, 16:07
Житель Севастополя получил 13 лет строгого режима за госизмену

Изменение условий мобильных операторов для Крыма

Операторы связи снимают ограничения для Крыма, тарифы для жителей региона станут комфортнее и доступнее.
С 1 января 2025 года оператор "Билайн" предоставит голосовую связь и интернет без ограничений, если регистрироваться в сети К-Телеком. "Мегафон" с 28 февраля 2025 года также отменит ограничения на голос и интернет на тех же условиях.
Оператор "Т2" полностью отменил ограничения на связь и интернет еще с 8 октября. Если абонент регистрируется в сети Миранда-Медиа, ограничений на пользование услугами нет.
Школьный класс - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Вчера, 16:32Эксклюзивы РИА Новости Крым
Вернуть в школы средний балл – эксперт оценил инициативу
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Заголовок открываемого материала
00:01Арктический холод: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 12 декабря
23:02Атаки на Севастополь и Таганрог: главное за день
22:52В аэропорту Сочи сняты ограничения
22:48Рейд в Севастополе открыт
22:35Как пройдет 100-летний юбилей "Артека"
22:21В Белгородской области назначили выплаты жителям пострадавших от ВСУ сел
22:08Новости Крыма: ПВО отразили атаку беспилотников на Севастополь
21:52В Севастополе отменена воздушная тревога
21:31Временные ограничения введены в аэропорту Сочи
21:13ПВО продолжает отражать атаку на Севастополь – сбиты еще 2 воздушные цели
20:54В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги
20:50Над Севастополем работает ПВО
20:37Рейд в Севастополе закрыли второй раз за сутки
20:26Зеленский отверг предложение Венгрии о прекращении огня и обмене пленными
20:16Зеленский готов на потерю территорий в обмен на членство в НАТО – эксперт
19:48Россия должна стать мировым лидером по применению ИИ – Путин
19:34В Евросоюзе согласовали 15-й пакет санкций против России
19:18В Севастополе останавливают движение катеров из-за ухудшения погоды
19:01В России интернетом пользуется практически все население страны - Путин
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