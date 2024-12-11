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В Белгородской области назначили выплаты жителям пострадавших от ВСУ сел

В Белгородской области назначили выплаты жителям пострадавших от ВСУ сел - РИА Новости Крым, 11.12.2024

В Белгородской области назначили выплаты жителям пострадавших от ВСУ сел

Обстановка в Белгородской области остается сложной, еще ряду населенных пунктов требуется помощь, назначены выплаты. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 11.12.2024

2024-12-11T22:21

2024-12-11T22:21

2024-12-11T22:21

белгородская область

обстрелы белгородской области

выплаты и компенсации

вячеслав гладков

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Обстановка в Белгородской области остается сложной, еще ряду населенных пунктов требуется помощь, назначены выплаты. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.Также, по словам губернатора, помощь будет оказана селам Шебекинского округа и Краснояружского района.Он напомнил, что этой работой в регионе занимаются системно уже третий год. При этом вдоль границы обстановка продолжает быть напряженной.В конце лета Гладков сообщал, что размеры выплат жителям Белгородской области, пострадавшим в результате агрессии ВСУ, увеличены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым предложил помощь белгородцамМобильную связь в Белгородской области сделали бесплатной на время ЧСНа защиту приграничья России выделят дополнительные силы – Белоусов

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, выплаты и компенсации, вячеслав гладков, новости