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В Белгородской области назначили выплаты жителям пострадавших от ВСУ сел - РИА Новости Крым, 11.12.2024
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В Белгородской области назначили выплаты жителям пострадавших от ВСУ сел
В Белгородской области назначили выплаты жителям пострадавших от ВСУ сел - РИА Новости Крым, 11.12.2024
В Белгородской области назначили выплаты жителям пострадавших от ВСУ сел
Обстановка в Белгородской области остается сложной, еще ряду населенных пунктов требуется помощь, назначены выплаты. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 11.12.2024
2024-12-11T22:21
2024-12-11T22:21
белгородская область
обстрелы белгородской области
выплаты и компенсации
вячеслав гладков
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Обстановка в Белгородской области остается сложной, еще ряду населенных пунктов требуется помощь, назначены выплаты. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.Также, по словам губернатора, помощь будет оказана селам Шебекинского округа и Краснояружского района.Он напомнил, что этой работой в регионе занимаются системно уже третий год. При этом вдоль границы обстановка продолжает быть напряженной.В конце лета Гладков сообщал, что размеры выплат жителям Белгородской области, пострадавшим в результате агрессии ВСУ, увеличены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым предложил помощь белгородцамМобильную связь в Белгородской области сделали бесплатной на время ЧСНа защиту приграничья России выделят дополнительные силы – Белоусов
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белгородская область, обстрелы белгородской области, выплаты и компенсации, вячеслав гладков, новости
В Белгородской области назначили выплаты жителям пострадавших от ВСУ сел

В Белгородской области назначили выплаты жителям пострадавших от ВСУ сел

22:21 11.12.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыплаты
Выплаты - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Обстановка в Белгородской области остается сложной, еще ряду населенных пунктов требуется помощь, назначены выплаты. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Принято решение о назначении единоразовых выплат жителям 12 населенных пунктов Белгородского района, трем населенных пунктам в Борисовском районе", - говорится в сообщении.

Также, по словам губернатора, помощь будет оказана селам Шебекинского округа и Краснояружского района.

"Эту выплату получат более 6700 человек. В Белгородской области на сегодняшний день произведены единовременные выплаты на более чем 4,5 млрд рублей", - уточнил Гладков.

Он напомнил, что этой работой в регионе занимаются системно уже третий год. При этом вдоль границы обстановка продолжает быть напряженной.
В конце лета Гладков сообщал, что размеры выплат жителям Белгородской области, пострадавшим в результате агрессии ВСУ, увеличены.
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Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиВыплаты и компенсацииВячеслав ГладковНовости
 
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