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Зеленский готов на потерю территорий в обмен на членство в НАТО – эксперт - РИА Новости Крым, 11.12.2024
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Зеленский готов на потерю территорий в обмен на членство в НАТО – эксперт
Зеленский готов на потерю территорий в обмен на членство в НАТО – эксперт - РИА Новости Крым, 11.12.2024
Зеленский готов на потерю территорий в обмен на членство в НАТО – эксперт
Главу киевского режима Владимира Зеленского подталкивают к решению о признании потери территорий в обмен на членство Украины в НАТО. Такое мнение в комментарии... РИА Новости Крым, 11.12.2024
2024-12-11T20:16
2024-12-11T20:16
владимир зеленский
эксклюзивы риа новости крым
игорь шатров
мнения
украина
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Главу киевского режима Владимира Зеленского подталкивают к решению о признании потери территорий в обмен на членство Украины в НАТО. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. При этом он отметил, что российская сторона не заинтересована во вступлении Украины в Североатлантический альянс.Ранее Зеленский заявил, что Киев на законодательном уровне не может признать потерю территорий, которые перешли под контроль России, поскольку это приведет к расколу Украины и ее общества. При этом глава киевского режима не исключил, что некоторые вопросы "придется решать дипломатически", но "на уровне закона" Украина не собирается признавать земли российскими.Соединенным Штатам совершенно неважно, где проходит граница между Россией и Украиной. И они не готовы торговаться за это, уверен эксперт. Соответственно, Зеленскому будут спускаться указания отказаться от территории.Кроме того, политолог предположил, что последние встречи Зеленского, в частности, с президентом Франции Эммануэлем Макроном и победившим на выборах президента в США Дональдом Трампом, несмотря на свою краткосрочность, были как раз об этом.При этом, подчеркивает собеседник, вопрос в другом. В том, что для России членство Украины в НАТО неприемлемо. "Надо бы сначала спросить Россию, прежде чем о чем-то договариваться между собой", – подытожил эксперт.Ранее агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщило, что Дональд Трамп в ходе встречи с Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже заявил, что хочет немедленного прекращения огня на Украине и начала переговоров с целью завершения конфликта.Трехсторонняя встреча Трампа, Макрона и Зеленского состоялась 8 декабря. Она завершилась спустя 20 минут, итогового совместного заявления не последовало. Впоследствии американский лидер на своей странице в соцсети заявил, что Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к прекращению огня и переговорам. В то же время Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня.Трамп также выразил мнение, что после смены американской администрации Украине не стоит ждать тех же объемов военной помощи из Вашингтона, которые были при президентстве Джо Байдена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Европа боится России больше Трампа – политологЧем грозит Украине "дипломатия" ЗеленскогоЯдерный шантаж не поможет: почему Украине "не светит" членство в НАТО
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4.7
96
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владимир зеленский, игорь шатров, мнения, украина, политика
Зеленский готов на потерю территорий в обмен на членство в НАТО – эксперт

Зеленского подталкивают к признанию потери территорий Украины – эксперт

20:16 11.12.2024
 
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Владимир Зеленский
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Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Главу киевского режима Владимира Зеленского подталкивают к решению о признании потери территорий в обмен на членство Украины в НАТО. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. При этом он отметил, что российская сторона не заинтересована во вступлении Украины в Североатлантический альянс.
Ранее Зеленский заявил, что Киев на законодательном уровне не может признать потерю территорий, которые перешли под контроль России, поскольку это приведет к расколу Украины и ее общества. При этом глава киевского режима не исключил, что некоторые вопросы "придется решать дипломатически", но "на уровне закона" Украина не собирается признавать земли российскими.

"Зеленского подталкивают к этому (признанию потери территорий – ред.), он чувствует, что скоро Трамп вступит в должность президента США и явно будет настаивать на заключении мирного договора, как минимум перемирия, и условия границ уже будут вторичными", сказал Шатров.

Соединенным Штатам совершенно неважно, где проходит граница между Россией и Украиной. И они не готовы торговаться за это, уверен эксперт. Соответственно, Зеленскому будут спускаться указания отказаться от территории.
Кроме того, политолог предположил, что последние встречи Зеленского, в частности, с президентом Франции Эммануэлем Макроном и победившим на выборах президента в США Дональдом Трампом, несмотря на свою краткосрочность, были как раз об этом.

"Не зря же Трамп по итогам этой встречи сказал, что Зеленский готов к переговорам. Правда, тот сразу же это опроверг. Но вот сейчас, мне кажется, когда он (Зеленский – ред.) "остыл" после не самых для него приятных переговоров с Трампом, он решил признать свое согласие на переговоры, на членство в НАТО в обмен на территории", – сказал Шатров.

При этом, подчеркивает собеседник, вопрос в другом. В том, что для России членство Украины в НАТО неприемлемо. "Надо бы сначала спросить Россию, прежде чем о чем-то договариваться между собой", – подытожил эксперт.
Ранее агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщило, что Дональд Трамп в ходе встречи с Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже заявил, что хочет немедленного прекращения огня на Украине и начала переговоров с целью завершения конфликта.
Трехсторонняя встреча Трампа, Макрона и Зеленского состоялась 8 декабря. Она завершилась спустя 20 минут, итогового совместного заявления не последовало. Впоследствии американский лидер на своей странице в соцсети заявил, что Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к прекращению огня и переговорам. В то же время Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня.
Трамп также выразил мнение, что после смены американской администрации Украине не стоит ждать тех же объемов военной помощи из Вашингтона, которые были при президентстве Джо Байдена.
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