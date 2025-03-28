https://crimea.ria.ru/20250328/moschnoe-zemletryasenie-v-myanme-pogibli-144-chelovek-1145303765.html

Мощное землетрясение в Мьянме: погибли 144 человека

Мощное землетрясение в Мьянме: погибли 144 человека - РИА Новости Крым, 28.03.2025

Мощное землетрясение в Мьянме: погибли 144 человека

В результате землетрясения в Мьянме погибли 144 человека, число жертв может вырасти, заявил председатель государственного административного совета страны,... РИА Новости Крым, 28.03.2025

2025-03-28T18:51

2025-03-28T18:51

2025-03-28T21:14

землетрясение

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происшествия

мьянма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В результате землетрясения в Мьянме погибли 144 человека, число жертв может вырасти, заявил председатель государственного административного совета страны, премьер-министр и старший генерал Мин Аун Хлайн."В общей сложности 144 человека погибли, <…> 432 человека получили ранения в муниципальном районе Нейпьидо. Нам известно, что 300 человек в Сагаинге и Кьяуксе все еще считаются пропавшими, а всего 732 человека получили ранения. Ожидается рост смертности и числа раненых. В некоторых местах здания обрушились, поэтому мы до сих пор проводим спасательные работы в этих зданиях", — рассказал глава государства в официальном обращении к нации.Посольство России в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.По словам очевидцев, в Мьянме сильные толчки почувствовали жители Нейпьидо и Янгона."Сегодня в Нейпьидо все было как обычно. Проходили встречи, форумы, собрания. Я лично находился в гостинице "Жасмин", здесь было мероприятие. И в этот момент началась тряска, все попадало с потолка, упали все телевизоры, лампочки. Просто невозможно было стоять, очень сильное землетрясение", — рассказал РИА Новости Мое Хтет, ответственный секретарь Мьянманской ассоциации дружбы с Россией.В штате Южный Шан рухнула гостиница Aung Pan, там погибли два человека, а около 20 оказались под завалами.Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост длиной в километр, пишет портал Myanmar Now.Очевидцы сообщают также о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города. Там также обрушилась мечеть Шве Пхо Шейн, в которой находились мусульмане. По словам местного жителя, было много жертв.Общее число погибших в Мандалае достигло 20, еще 200 человек получили ранения и травмы, пишет New York Times со ссылкой на городскую больницу.В крупной столичной больнице собираются множество пострадавших, передает Франс Пресс.В городе Таунгу разрушился монастырь, там погибли пятеро детей-беженцев и послушник.Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями объявил чрезвычайное положение в регионах Сагайн, Мандалай, Магвэй, Баго, в северо-восточной части штата Шан и округе Нейпьидо.Ситуация в ТаиландеПо информации сетевого телеканала Reporters, число погибших в Бангкоке в результате землетрясения выросло до 5, пропавшими без вести считаются 117 человек.По словам вице-премьера Пхумтама Вечаячайя, это землетрясение стало беспрецедентным в Бангкоке за последнее десятилетие. Правительство координирует усилия на фоне сохраняющейся возможности афтершоков.Как он отметил, основные разрушения произошли в 34-этажном и трехэтажном зданиях в таиландской столице.Агентство Associated Press ранее сообщило, что при обрушении погибли два человека, семерых спасли из-под завалов. По информации газеты Khaosod, по меньшей мере 67 человек числятся пропавшими без вести.Мэрия Бангкока провела эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.Власти Таиланда объявили в столице чрезвычайное положение. По всей стране временно прекратили авиасообщение, а также закрыли школы.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушительное землетрясение в Мьянме – что известноРоссия построит в Мьянме АЭС и первую православную церковь – ПутинМьянма поддерживает проведение СВО на Украине – премьер республики

мьянма

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, в мире, происшествия, мьянма, общество