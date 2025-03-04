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Россия построит в Мьянме АЭС и первую православную церковь – Путин

Россия построит в Мьянме АЭС и первую православную церковь – Путин - РИА Новости Крым, 04.03.2025

Россия построит в Мьянме АЭС и первую православную церковь – Путин

В Москве прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном. По итогам визита стороны сделали заявления... РИА Новости Крым, 04.03.2025

2025-03-04T21:10

2025-03-04T21:10

2025-03-04T21:10

россия

владимир путин (политик)

мьянма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В Москве прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном. По итогам визита стороны сделали заявления для прессы.Рост товарооборотаВладимир Путин отметил, что сотрудничество между РФ и Мьянмой динамично развивается. По итогам прошлого года товарооборот между странами увеличился на 40%, более того, РФ поставляет в эту страну 90% нефти, потребляемой на мьянманском рынке.Производство электроэнергииПо российскому проекту в Мьянме планируется построить АЭС малой мощности – она будет составлять 110 МВт с возможностью расширения до 330 МВт. Это решение обеспечит страну дешевой и экологически безопасной энергией, создаст рабочие места, заявил президент РФ.Подписи под документом в присутствии президента РФ и председателя премьер-министра Мьянмы поставили генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и союзный министр науки и технологий Мьянмы Мьо Тейн Чжо.В Мьянме построят первую православную церковьРоссия приветствует интерес жителей Мьянмы к русскому языку и культуре, отметил Путин. В совместных планах есть расширение преподавания и создание в республике совместной общеобразовательной школы."Приветствуем внимание руководства Мьянмы к вопросам изучения гражданами страны русского языка. В настоящее время он преподается в двух престижных университетах, а также в Академии вооруженных сил", - сказал российский лидер.Он добавил, что в планах есть создание в республике совместной общеобразовательной школы, а также расширение преподавания русского языка по программе "Российский учитель за рубежом". Кроме того, в ближайшее время в Мьянме будет открыт российский культурный центр и построен первый православный храм.Противодействие деструктивной роли МУССтраны также намерены совместными усилиями противодействовать деструктивной роли Международного уголовного суда (МУС), говорится в итоговом заявлении."Убеждены, что международное правосудие должно основываться на принципах нейтральности, справедливости и равноудаленности для обеспечения мирного разрешения международных споров", - говорится в тексте.Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил, что в ходе визита планирует открыть генконсульства своей страны в Петербурге и Новосибирске. По его словам, это улучшит и укрепит отношения стран в сферах экономики, торговли, науки, технологии, промышленности и других.Президент РФ Владимир Путин пригласил лидера Мьянмы принять участие в правздновании 80-летия Великой Победы. Стороны договорились, что отряд из Вооруженных Сил республики примет участие в парада на Красной площади в Москве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мьянма поддерживает проведение СВО на Украине – премьер республикиФлот России начал совместные учения с МьянмойГде Россия и БРИКС продолжат искать партнеров и союзников – мнение

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), мьянма, политика, внешняя политика, новости, экономика, аэс, православие, русский язык, 80 лет победы