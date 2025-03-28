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Ситуация на Крымском мосту сейчас: очередь растет по двум берегам
Ситуация на Крымском мосту сейчас: очередь растет по двум берегам - РИА Новости Крым, 28.03.2025
Ситуация на Крымском мосту сейчас: очередь растет по двум берегам
В очереди перед досмотровыми пунктами у Крымского моста ожидают 400 автомобилей по двум сторонам транспортного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 28.03.2025
2025-03-28T14:31
2025-03-28T14:31
2025-03-28T14:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В очереди перед досмотровыми пунктами у Крымского моста ожидают 400 автомобилей по двум сторонам транспортного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь со стороны Керчи в пятницу образовалась с 13 часов дня. Сейчас проезда по транспортному переходу ждут 150 машин.В пятницу на Крымском мосту со сторону Тамани весь транспорт будут досматривать вручную в связи с поломкой оборудования.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия. Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту ввели сплошной паспортный контрольСухопутный маршрут в Крым - безопасно ли ехать и что брать с собойВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
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Ситуация на Крымском мосту сейчас: очередь растет по двум берегам
У Крымского моста сейчас проезда ждут 400 автомобилей
14:31 28.03.2025 (обновлено: 14:37 28.03.2025)