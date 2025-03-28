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ЕС ограничит импорт сельхозпродукции с Украины
ЕС ограничит импорт сельхозпродукции с Украины - РИА Новости Крым, 28.03.2025
ЕС ограничит импорт сельхозпродукции с Украины
ЕС планирует с июня ограничить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины, передает агентство France Presse со ссылкой на неназванного еврокомиссара. РИА Новости Крым, 28.03.2025
2025-03-28T20:38
2025-03-28T20:38
2025-03-28T20:38
сельское хозяйство
украина
европейский союз (ес)
новости
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости Крым. ЕС планирует с июня ограничить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины, передает агентство France Presse со ссылкой на неназванного еврокомиссара.В июне 2022 года Евросоюз на год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие из республики, чтобы помочь ей увеличить объемы экспорта. Это привело к проблемам со сбытом продукции у местных фермеров. Тем не менее беспошлинный режим для Украины продлевали ежегодно, очередной срок истекает 5 июня 2025 года. При этом ЕС из-за превышения лимитов импорта восстанавливал пошлины на некоторые украинские товары, например на сахар, мед и куриные яйца.Кроме того, Украина и ЕС в июне 2022 года подписали соглашение о "транспортном безвизе". Оно позволяет украинским водителям совершать перевозки по странам Евросоюза без получения визы и разрешения на транзит.Эти решения вызвали возмущение среди европейских фермеров. Так, в Польше они требовали прекратить ввоз в страну сельскохозяйственной продукции с Украины. Протестующие неоднократно перекрывали дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе, неизвестные несколько раз высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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сельское хозяйство, украина, европейский союз (ес), новости, экономика
ЕС ограничит импорт сельхозпродукции с Украины
AFP: Евросоюз планирует с июня ограничить импорт сельхозпродукции с Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости Крым. ЕС планирует с июня ограничить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины, передает агентство France Presse со ссылкой на неназванного еврокомиссара.
"ЕС планирует с июня ограничить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины", — говорится в публикации.
В июне 2022 года Евросоюз на год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие из республики, чтобы помочь ей увеличить объемы экспорта. Это привело к проблемам со сбытом продукции у местных фермеров. Тем не менее беспошлинный режим для Украины продлевали ежегодно, очередной срок истекает 5 июня 2025 года. При этом ЕС из-за превышения лимитов импорта восстанавливал пошлины на некоторые украинские товары, например на сахар, мед и куриные яйца.
Кроме того, Украина и ЕС в июне 2022 года подписали соглашение о "транспортном безвизе". Оно позволяет украинским водителям совершать перевозки по странам Евросоюза без получения визы и разрешения на транзит.
Эти решения вызвали возмущение среди европейских фермеров. Так, в Польше они требовали прекратить ввоз в страну сельскохозяйственной продукции с Украины. Протестующие неоднократно перекрывали дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе, неизвестные несколько раз высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов.
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