Рейтинг@Mail.ru
ЕС ограничит импорт сельхозпродукции с Украины - РИА Новости Крым, 28.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250328/es-ogranichit-import-selkhozproduktsii-s-ukrainy-1145305157.html
ЕС ограничит импорт сельхозпродукции с Украины
ЕС ограничит импорт сельхозпродукции с Украины - РИА Новости Крым, 28.03.2025
ЕС ограничит импорт сельхозпродукции с Украины
ЕС планирует с июня ограничить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины, передает агентство France Presse со ссылкой на неназванного еврокомиссара. РИА Новости Крым, 28.03.2025
2025-03-28T20:38
2025-03-28T20:38
сельское хозяйство
украина
европейский союз (ес)
новости
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1b/1140678007_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c2fbffde44007420cc6c2fbea1a3a653.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости Крым. ЕС планирует с июня ограничить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины, передает агентство France Presse со ссылкой на неназванного еврокомиссара.В июне 2022 года Евросоюз на год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие из республики, чтобы помочь ей увеличить объемы экспорта. Это привело к проблемам со сбытом продукции у местных фермеров. Тем не менее беспошлинный режим для Украины продлевали ежегодно, очередной срок истекает 5 июня 2025 года. При этом ЕС из-за превышения лимитов импорта восстанавливал пошлины на некоторые украинские товары, например на сахар, мед и куриные яйца.Кроме того, Украина и ЕС в июне 2022 года подписали соглашение о "транспортном безвизе". Оно позволяет украинским водителям совершать перевозки по странам Евросоюза без получения визы и разрешения на транзит.Эти решения вызвали возмущение среди европейских фермеров. Так, в Польше они требовали прекратить ввоз в страну сельскохозяйственной продукции с Украины. Протестующие неоднократно перекрывали дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе, неизвестные несколько раз высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1b/1140678007_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1de81ac942269dd699164863dd3afc89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сельское хозяйство, украина, европейский союз (ес), новости, экономика
ЕС ограничит импорт сельхозпродукции с Украины

AFP: Евросоюз планирует с июня ограничить импорт сельхозпродукции с Украины

20:38 28.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости Крым. ЕС планирует с июня ограничить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины, передает агентство France Presse со ссылкой на неназванного еврокомиссара.
"ЕС планирует с июня ограничить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины", — говорится в публикации.
В июне 2022 года Евросоюз на год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие из республики, чтобы помочь ей увеличить объемы экспорта. Это привело к проблемам со сбытом продукции у местных фермеров. Тем не менее беспошлинный режим для Украины продлевали ежегодно, очередной срок истекает 5 июня 2025 года. При этом ЕС из-за превышения лимитов импорта восстанавливал пошлины на некоторые украинские товары, например на сахар, мед и куриные яйца.
Кроме того, Украина и ЕС в июне 2022 года подписали соглашение о "транспортном безвизе". Оно позволяет украинским водителям совершать перевозки по странам Евросоюза без получения визы и разрешения на транзит.
Эти решения вызвали возмущение среди европейских фермеров. Так, в Польше они требовали прекратить ввоз в страну сельскохозяйственной продукции с Украины. Протестующие неоднократно перекрывали дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе, неизвестные несколько раз высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Сельское хозяйствоУкраинаЕвропейский Союз (ЕС)НовостиЭкономика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:18Временное управление на Украине и освобожденные села: главное за день
21:43Зеленский сделал резкое заявление о помощи со стороны США
21:22Как аллергикам в Крыму подготовиться к весне: советы специалиста
20:38ЕС ограничит импорт сельхозпродукции с Украины
20:09Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти
19:53Более 1,7 тыс жителей КНР пострадали от землетрясения в Мьянме
19:06Очередь на Крымском мосту выросла до 700 машин
19:03Суд в Молдавии арестовал главу Гагаузии Евгению Гуцул
18:51Мощное землетрясение в Мьянме: погибли 144 человека
18:31Крым на втором месте в ЮФО по инвестициям в валовый региональный продукт
17:43Атаку ВСУ на станцию "Суджа" координировали из Британии – МИД РФ
17:04Крымские заповедники закрывают для туристов с 1 апреля
16:42Групповой грабеж в Симферополе - приговор суда
16:21Будь готов: что в Крыму надо знать идущему в горы туристу
16:03Ушел как настоящий патриот: крымчане попрощались с воином СВО
15:37Обломки танкеров "Волгонефть" в проливе накроют спецконструкциями
15:29Перебегала на красный: в Севастополе сбили девочку на переходе
15:24Жуткие цифры: ВСУ за неделю потеряли 11 тысяч солдат
15:03РФ оставляет за собой право возобновить удары по энергетике Украины
14:48Невменяем и очень опасен: в Крыму ответили Зеленскому на слова о русских
Лента новостейМолния