Признает ли Украина потерю территорий – заявление Зеленского
Признание потерянных территорий российскими вызовет раскол Украины – Зеленский
17:23 11.12.2024 (обновлено: 17:26 11.12.2024)
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киев на законодательном уровне не может признать потерю территорий, которые перешли под контроль России, поскольку это приведет к расколу Украины и ее общества, пишет РИА Новости.
"Мы не можем ... юридически признать их как российские территории, согласно конституции и законодательству. Внутри страны это приведет к расколу Украины и украинского общества... Мы не должны заигрывать с темами, которые могут расколоть общество... Если у нас меньше (оружия и артиллерии – ред.), чем мы просили, конечно, некоторые вопросы придется решать дипломатически, но на уровне закона мы не собираемся признавать их российскими", – заявил Зеленский в интервью американскому телеканалу CBN News.
Он добавил, что победивший на выборах в США Дональд Трамп хочет быстро завершить конфликт на Украине. По мнению Зеленского, это должно случиться как можно скорее, потому что Украина каждый день несет потери.
В конце марта Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года. В интервью одному из западных телеканалов он отметил, что Россия будет "готова к диалогу", если Украина сможет выйти на границы 2022 года до начала специальной военной операции. В ноябре Зеленский в одном из интервью западному телеканалу признал невозможность для Украины вернуть Крым военным путем и вернуться к границам 1991 года, отметив, что у Киева нет для этого сил. При этом он добавил, что хотел бы вернуть Крым в состав Украины "дипломатическим путем".
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