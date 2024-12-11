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Признает ли Украина потерю территорий – заявление Зеленского - РИА Новости Крым, 11.12.2024
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Признает ли Украина потерю территорий – заявление Зеленского
Признает ли Украина потерю территорий – заявление Зеленского - РИА Новости Крым, 11.12.2024
Признает ли Украина потерю территорий – заявление Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киев на законодательном уровне не может признать потерю территорий, которые перешли под контроль России,... РИА Новости Крым, 11.12.2024
2024-12-11T17:23
2024-12-11T17:26
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киев на законодательном уровне не может признать потерю территорий, которые перешли под контроль России, поскольку это приведет к расколу Украины и ее общества, пишет РИА Новости.Он добавил, что победивший на выборах в США Дональд Трамп хочет быстро завершить конфликт на Украине. По мнению Зеленского, это должно случиться как можно скорее, потому что Украина каждый день несет потери.В конце марта Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года. В интервью одному из западных телеканалов он отметил, что Россия будет "готова к диалогу", если Украина сможет выйти на границы 2022 года до начала специальной военной операции. В ноябре Зеленский в одном из интервью западному телеканалу признал невозможность для Украины вернуть Крым военным путем и вернуться к границам 1991 года, отметив, что у Киева нет для этого сил. При этом он добавил, что хотел бы вернуть Крым в состав Украины "дипломатическим путем".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем грозит Украине "дипломатия" ЗеленскогоЧто означают слова главы офиса Зеленского о "границах 2022 года" – мнениеВопрос Крыма закрыт для России окончательно и бесповоротно – МИД РФ
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владимир зеленский, новости, украина, политика, в мире
Признает ли Украина потерю территорий – заявление Зеленского

Признание потерянных территорий российскими вызовет раскол Украины – Зеленский

17:23 11.12.2024 (обновлено: 17:26 11.12.2024)
 
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Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киев на законодательном уровне не может признать потерю территорий, которые перешли под контроль России, поскольку это приведет к расколу Украины и ее общества, пишет РИА Новости.
"Мы не можем ... юридически признать их как российские территории, согласно конституции и законодательству. Внутри страны это приведет к расколу Украины и украинского общества... Мы не должны заигрывать с темами, которые могут расколоть общество... Если у нас меньше (оружия и артиллерии – ред.), чем мы просили, конечно, некоторые вопросы придется решать дипломатически, но на уровне закона мы не собираемся признавать их российскими", – заявил Зеленский в интервью американскому телеканалу CBN News.
Он добавил, что победивший на выборах в США Дональд Трамп хочет быстро завершить конфликт на Украине. По мнению Зеленского, это должно случиться как можно скорее, потому что Украина каждый день несет потери.
В конце марта Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года. В интервью одному из западных телеканалов он отметил, что Россия будет "готова к диалогу", если Украина сможет выйти на границы 2022 года до начала специальной военной операции. В ноябре Зеленский в одном из интервью западному телеканалу признал невозможность для Украины вернуть Крым военным путем и вернуться к границам 1991 года, отметив, что у Киева нет для этого сил. При этом он добавил, что хотел бы вернуть Крым в состав Украины "дипломатическим путем".
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