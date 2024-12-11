https://crimea.ria.ru/20241211/priznaet-li-ukraina-poteryu-territoriy--zayavlenie-zelenskogo-1142557403.html

Признает ли Украина потерю территорий – заявление Зеленского

Признает ли Украина потерю территорий – заявление Зеленского - РИА Новости Крым, 11.12.2024

Признает ли Украина потерю территорий – заявление Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киев на законодательном уровне не может признать потерю территорий, которые перешли под контроль России,... РИА Новости Крым, 11.12.2024

2024-12-11T17:23

2024-12-11T17:23

2024-12-11T17:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киев на законодательном уровне не может признать потерю территорий, которые перешли под контроль России, поскольку это приведет к расколу Украины и ее общества, пишет РИА Новости.Он добавил, что победивший на выборах в США Дональд Трамп хочет быстро завершить конфликт на Украине. По мнению Зеленского, это должно случиться как можно скорее, потому что Украина каждый день несет потери.В конце марта Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года. В интервью одному из западных телеканалов он отметил, что Россия будет "готова к диалогу", если Украина сможет выйти на границы 2022 года до начала специальной военной операции. В ноябре Зеленский в одном из интервью западному телеканалу признал невозможность для Украины вернуть Крым военным путем и вернуться к границам 1991 года, отметив, что у Киева нет для этого сил. При этом он добавил, что хотел бы вернуть Крым в состав Украины "дипломатическим путем".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем грозит Украине "дипломатия" ЗеленскогоЧто означают слова главы офиса Зеленского о "границах 2022 года" – мнениеВопрос Крыма закрыт для России окончательно и бесповоротно – МИД РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, новости, украина, политика, в мире