В Кремле и МИДе ответили на заявление Зеленского о переговорах
Геополитическая реальность изменилась - Песков о переговорах с Киевом
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Геополитическая реальность с момента начала спецоперации изменилась, поменялись границы России и Украины и Киеву приходится это учитывать. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления Зеленского о возможности переговоров с РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS News накануне впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года.
"Геополитическая реальность с момента начала СВО кардинально поменялась, изменились границы и Украины, и Российской Федерации. У нас появилось четыре новых субъекта, и это нельзя не учитывать, это новая реальность, с которой, безусловно, всем придется считаться", - цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Заявление Зеленского прокомментировала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая считает, что президент Украины высказался о переговорах с Россией, поскольку нервничает из-за истекающего срока своих полномочий.
"Нервничает. У него выборы на носу. Или на носу не выборы?" — написала дипломат в своем ТГ-канале.
О том, что Киев может обсудить с Россией урегулирование конфликта в рамках потенциальных второго и третьего мирного саммита в Швейцарии, ранее заявлял глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью индийскому телеканалу NDTV в ходе визита в Индию. Это заявление Киева противоречит запрету украинского президента Владимира Зеленского на переговоры, в любом случае контакты могут состояться только на основе приемлемых для России правил, заявлял ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Читайте также на РИА Новости Крым:
23 февраля, 20:55Утопический проект "формулы мира" Зеленского – фальшивка