https://crimea.ria.ru/20240330/v-kremle-i-mide-otvetili-na-zayavlenie-zelenskogo-o-peregovorakh-1136155538.html

В Кремле и МИДе ответили на заявление Зеленского о переговорах

В Кремле и МИДе ответили на заявление Зеленского о переговорах - РИА Новости Крым, 30.03.2024

В Кремле и МИДе ответили на заявление Зеленского о переговорах

Геополитическая реальность с момента начала спецоперации изменилась, поменялись границы России и Украины и Киеву приходится это учитывать. Так пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 30.03.2024

2024-03-30T12:15

2024-03-30T12:15

2024-03-30T12:15

дмитрий песков

кремль

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

владимир зеленский (президент украины)

переговоры

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Геополитическая реальность с момента начала спецоперации изменилась, поменялись границы России и Украины и Киеву приходится это учитывать. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления Зеленского о возможности переговоров с РФ.Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS News накануне впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года.Заявление Зеленского прокомментировала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая считает, что президент Украины высказался о переговорах с Россией, поскольку нервничает из-за истекающего срока своих полномочий.О том, что Киев может обсудить с Россией урегулирование конфликта в рамках потенциальных второго и третьего мирного саммита в Швейцарии, ранее заявлял глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью индийскому телеканалу NDTV в ходе визита в Индию. Это заявление Киева противоречит запрету украинского президента Владимира Зеленского на переговоры, в любом случае контакты могут состояться только на основе приемлемых для России правил, заявлял ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Читайте также на РИА Новости Крым:Президент "в законе": зачем Зеленский идет в Конституционный судВыборы на Украине не повлияют на достижение Россией целей СВО – ЛавровДипломатические конвульсии: Лавров о саммите по "формуле мира" Зеленского

https://crimea.ria.ru/20240223/utopicheskiy-proekt-formuly-mira-zelenskogo--falshivka-1135179772.html

украина

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, кремль, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), владимир зеленский (президент украины), переговоры, украина, россия