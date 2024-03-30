Рейтинг@Mail.ru
В Кремле и МИДе ответили на заявление Зеленского о переговорах - РИА Новости Крым, 30.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240330/v-kremle-i-mide-otvetili-na-zayavlenie-zelenskogo-o-peregovorakh-1136155538.html
В Кремле и МИДе ответили на заявление Зеленского о переговорах
В Кремле и МИДе ответили на заявление Зеленского о переговорах - РИА Новости Крым, 30.03.2024
В Кремле и МИДе ответили на заявление Зеленского о переговорах
Геополитическая реальность с момента начала спецоперации изменилась, поменялись границы России и Украины и Киеву приходится это учитывать. Так пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 30.03.2024
2024-03-30T12:15
2024-03-30T12:15
дмитрий песков
кремль
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
владимир зеленский (президент украины)
переговоры
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/06/1135458581_0:0:3198:1799_1920x0_80_0_0_812bd890cb22dda935e4a545efc8b026.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Геополитическая реальность с момента начала спецоперации изменилась, поменялись границы России и Украины и Киеву приходится это учитывать. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления Зеленского о возможности переговоров с РФ.Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS News накануне впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года.Заявление Зеленского прокомментировала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая считает, что президент Украины высказался о переговорах с Россией, поскольку нервничает из-за истекающего срока своих полномочий.О том, что Киев может обсудить с Россией урегулирование конфликта в рамках потенциальных второго и третьего мирного саммита в Швейцарии, ранее заявлял глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью индийскому телеканалу NDTV в ходе визита в Индию. Это заявление Киева противоречит запрету украинского президента Владимира Зеленского на переговоры, в любом случае контакты могут состояться только на основе приемлемых для России правил, заявлял ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Читайте также на РИА Новости Крым:Президент "в законе": зачем Зеленский идет в Конституционный судВыборы на Украине не повлияют на достижение Россией целей СВО – ЛавровДипломатические конвульсии: Лавров о саммите по "формуле мира" Зеленского
https://crimea.ria.ru/20240223/utopicheskiy-proekt-formuly-mira-zelenskogo--falshivka-1135179772.html
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/06/1135458581_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_d1bee51f7ed8a4a77bd3ae18423f6ea0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, кремль, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), владимир зеленский (президент украины), переговоры, украина, россия
В Кремле и МИДе ответили на заявление Зеленского о переговорах

Геополитическая реальность изменилась - Песков о переговорах с Киевом

12:15 30.03.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВсемирный фестиваль молодежи в Сочи
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Геополитическая реальность с момента начала спецоперации изменилась, поменялись границы России и Украины и Киеву приходится это учитывать. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления Зеленского о возможности переговоров с РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS News накануне впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года.
"Геополитическая реальность с момента начала СВО кардинально поменялась, изменились границы и Украины, и Российской Федерации. У нас появилось четыре новых субъекта, и это нельзя не учитывать, это новая реальность, с которой, безусловно, всем придется считаться", - цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Заявление Зеленского прокомментировала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая считает, что президент Украины высказался о переговорах с Россией, поскольку нервничает из-за истекающего срока своих полномочий.

"Нервничает. У него выборы на носу. Или на носу не выборы?" — написала дипломат в своем ТГ-канале.

О том, что Киев может обсудить с Россией урегулирование конфликта в рамках потенциальных второго и третьего мирного саммита в Швейцарии, ранее заявлял глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью индийскому телеканалу NDTV в ходе визита в Индию. Это заявление Киева противоречит запрету украинского президента Владимира Зеленского на переговоры, в любом случае контакты могут состояться только на основе приемлемых для России правил, заявлял ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Президент "в законе": зачем Зеленский идет в Конституционный суд
Выборы на Украине не повлияют на достижение Россией целей СВО – Лавров
Дипломатические конвульсии: Лавров о саммите по "формуле мира" Зеленского
Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
23 февраля, 20:55
Утопический проект "формулы мира" Зеленского – фальшивка
 
Дмитрий ПесковКремльМария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Владимир Зеленский (президент Украины)ПереговорыУкраинаРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:16ВСУ ударили по селу в Брянской области - ранен подросток
12:53Зеленский уволил первого помощника президента Шефира
12:43Число пострадавших при теракте в "Крокусе" - новая цифра
12:15В Кремле и МИДе ответили на заявление Зеленского о переговорах
12:08Атака на Севастополь и мобилизация в России: топ новостей недели
11:45В Крыму ответили Зеленскому на угрозы ударить ATACMS по полуострову
11:38Сотни взрывов: в городах Украины поражены объекты инфраструктуры
11:07В Следком РФ доложат о ходе расследования смерти ребенка в Севастополе
10:52При каких условиях Вашингтон передаст Киеву дальнобойные ATACMS
10:06Шойгу проинспектировал оборонные заводы - производство растет
09:39Змиевская ТЭС в Харьковской области полностью разрушена
09:11Как цифровые платформы помогут развитию туризма в Крыму – мнение
08:43В Севастополе перекроют несколько улиц из-за чемпионата по футболу
08:36На Украине объявили Булгакова символом "российской имперской политики"
08:04В Красногвардейском районе Крыма будут взрывать боеприпасы
07:45Крым в июне ожидает дождевой паводок - МЧС
07:36Где в Севастополе на выходных не будет света: список адресов
07:32Зеленский хочет ударить ATACMS по Крыму
07:21Ученики автошкол без лицензии в РФ не смогут сдать экзамен на права
07:14В Крыму построят железнодорожный обход монастыря в Инкермане
Лента новостейМолния