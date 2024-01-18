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Выборы на Украине не повлияют на достижение Россией целей СВО – Лавров
Выборы на Украине не повлияют на достижение Россией целей СВО – Лавров - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Выборы на Украине не повлияют на достижение Россией целей СВО – Лавров
Россия достигнет целей специальной военной операции вне зависимости от политической ситуации на Украине. Об этом в четверг на ежегодной пресс-конференции заявил РИА Новости Крым, 18.01.2024
2024-01-18T12:13
2024-01-18T12:13
2024-01-18T12:16
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
россия
украина
политика
выборы на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Россия достигнет целей специальной военной операции вне зависимости от политической ситуации на Украине. Об этом в четверг на ежегодной пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, состоятся ли на Украине выборы президента, и могут ли в этом случае к власти прийти силы, способные к договоренностям с РФ.Он подчеркнул, что Запад сегодня осознал иллюзорность разрекламированного контрнаступления и возможностей нанести стратегическое поражение России. США и Европа поняли свою ошибку, хотя признать им ее трудно. Поэтому ищут способы, позволяющие подталкивать Киев к тому, чтобы он стал более покладистым. При этом любые договоренности Запада с Киевом, в том числе соглашение о безопасности с Лонодоном, не могут повлиять на исход специальнйо военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия не допустит возврата Украины к границам 1991 года: ответ ЛавроваКаждого из преступников украинского режима настигнет возмездие - ЛавровЗапад хочет выйти из украинского конфликта и сохранить лицо – Лавров
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РИА Новости Крым
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, россия, украина, политика, выборы на украине
Выборы на Украине не повлияют на достижение Россией целей СВО – Лавров
Лавров: Россия достигнет целей СВО независимо от политической ситуации на Украине
12:13 18.01.2024 (обновлено: 12:16 18.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Россия достигнет целей специальной военной операции вне зависимости от политической ситуации на Украине. Об этом в четверг на ежегодной пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, состоятся ли на Украине выборы президента, и могут ли в этом случае к власти прийти силы, способные к договоренностям с РФ.
"Мы не сильно озабочены теми препинаниями, которые наблюдаются в контексте обсуждения политической жизни Украины. Вопрос выборов (на Украине – ред.) всплывал. Мы слышали о том, что Запад настоятельно рекомендует Зеленскому такие выборы провести. Видимо, рассчитывая, что избирательная кампания и само голосование позволят немного ввести Зеленского в русло интересов Запада, потому что он отбивается от рук. Зеленский публично завил, что не будет никакие выборы организовывать, потому что идет война. Это напоминает очередную инсценировку и отражает исключительно желания этого человека и его сподручных максимально держаться за власть", – сказал Лавров.
Он подчеркнул, что Запад сегодня осознал иллюзорность разрекламированного контрнаступления и возможностей нанести стратегическое поражение России. США и Европа поняли свою ошибку, хотя признать им ее трудно. Поэтому ищут способы, позволяющие подталкивать Киев к тому, чтобы он стал более покладистым. При этом любые договоренности Запада с Киевом, в том числе соглашение о безопасности с Лонодоном, не могут повлиять на исход специальнйо военной операции.
"Мы не возражаем против договоренностей, которые заключают другие страны с Украиной, но это нисколько не меняет нашу цель. Мы будем целей СВО достигать последовательно, настойчиво, и мы их достигнем… Президент неоднократно заявлял, что Россия не отказывается от переговоров. Те, кто отказывается, должны понимать: нет никаких надежд на то, что Россия будет каким-то образом побеждена. Те, кто не учил историю и географию, а таких много на Западе, они могут на эти темы фантазировать или писать очередной сценарий для "Квартал-95", но к реальной жизни это не имеет никакого отношения", – констатировал глава российского внешнеполитического ведомства.
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