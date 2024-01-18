https://crimea.ria.ru/20240118/vybory-na-ukraine-ne-povliyayut-na-dostizhenie-rossiey-tseley-svo--lavrov-1134281987.html

Выборы на Украине не повлияют на достижение Россией целей СВО – Лавров

Выборы на Украине не повлияют на достижение Россией целей СВО – Лавров - РИА Новости Крым, 18.01.2024

Выборы на Украине не повлияют на достижение Россией целей СВО – Лавров

Россия достигнет целей специальной военной операции вне зависимости от политической ситуации на Украине. Об этом в четверг на ежегодной пресс-конференции заявил РИА Новости Крым, 18.01.2024

2024-01-18T12:13

2024-01-18T12:13

2024-01-18T12:16

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

новости

россия

украина

политика

выборы на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/12/1134282428_0:625:2528:2047_1920x0_80_0_0_fa3939ce834a6d3fec941e86a25cfe1d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Россия достигнет целей специальной военной операции вне зависимости от политической ситуации на Украине. Об этом в четверг на ежегодной пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, состоятся ли на Украине выборы президента, и могут ли в этом случае к власти прийти силы, способные к договоренностям с РФ.Он подчеркнул, что Запад сегодня осознал иллюзорность разрекламированного контрнаступления и возможностей нанести стратегическое поражение России. США и Европа поняли свою ошибку, хотя признать им ее трудно. Поэтому ищут способы, позволяющие подталкивать Киев к тому, чтобы он стал более покладистым. При этом любые договоренности Запада с Киевом, в том числе соглашение о безопасности с Лонодоном, не могут повлиять на исход специальнйо военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия не допустит возврата Украины к границам 1991 года: ответ ЛавроваКаждого из преступников украинского режима настигнет возмездие - ЛавровЗапад хочет выйти из украинского конфликта и сохранить лицо – Лавров

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, россия, украина, политика, выборы на украине