Рейтинг@Mail.ru
Каждого из преступников украинского режима настигнет возмездие - Лавров - РИА Новости Крым, 31.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231231/kazhdogo-iz-prestupnikov-ukrainskogo-rezhima-nastignet-vozmezdie---lavrov-1133930638.html
Каждого из преступников украинского режима настигнет возмездие - Лавров
Каждого из преступников украинского режима настигнет возмездие - Лавров - РИА Новости Крым, 31.12.2023
Каждого из преступников украинского режима настигнет возмездие - Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что каждого из преступников украинского режима настигнет справедливое возмездие. РИА Новости Крым, 31.12.2023
2023-12-31T08:45
2023-12-31T08:45
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
украина
новости
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/18/1130925258_0:0:3214:1807_1920x0_80_0_0_4b89e10743db2beb0d6d4e1e4f0cd93c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что каждого из преступников украинского режима настигнет справедливое возмездие.В интервью РИА Новости министр напомнил, что российские суды на основании собранных доказательств Следственного комитета России приговорили к длительным срокам лишения свободы за совершенные злодеяния "более 200 представителей украинских вооруженных формирований".ВСУ в субботу днем ударили по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетными частями и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Средствами ПВО ракеты и большая часть снарядов были перехвачены. При этом на город упали кассетные части от сбитых ракет и несколько снарядов. На данный утро 31 декабря число погибших составляет 22 человека, среди них трое детей, более сотни раненых.Глава области Вячеслав Гладков доложил о ситуации в городе президенту РФ Владимиру Путину и главе правительства РФ Михаилу Мишустину. Проведено заседание оперативного штаба, где силовые структуры рассказали о последствиях массированного удара и о тех мерах, которые принимает каждая служба для обеспечения и усиления безопасности.Власти Белгородской области приняли решение об отмене массовых мероприятий на территории всех девяти приграничных муниципальных образований, а также в Белгороде и Яковлевском округе.Все о произошедшем собрали здесь &gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:Боевик ВСУ получил пожизненное за приказ расстрелять 37 мариупольцевВыстрелил в женщину из гранатомета: боевик ВСУ получил 14 лет "строгача"Расстрел за "хлеб": карателя ВСУ приговорили к 19 годам строгого режима
https://crimea.ria.ru/20231231/nebenzya-vystupil-v-oon-po-atake-na-belgorod-glavnye-tezisy-1133930286.html
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/18/1130925258_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_56bcd90b19e3a6471982398801f00979.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, украина, новости, новости сво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Каждого из преступников украинского режима настигнет возмездие - Лавров

Каждого из преступников украинского режима настигнет справедливое возмездие - Лавров

08:45 31.12.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что каждого из преступников украинского режима настигнет справедливое возмездие.
В интервью РИА Новости министр напомнил, что российские суды на основании собранных доказательств Следственного комитета России приговорили к длительным срокам лишения свободы за совершенные злодеяния "более 200 представителей украинских вооруженных формирований".
"Такая же судьба ждет и всех остальных преступников. Каждого из них настигнет справедливое возмездие", - заключил Лавров.
ВСУ в субботу днем ударили по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетными частями и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Средствами ПВО ракеты и большая часть снарядов были перехвачены. При этом на город упали кассетные части от сбитых ракет и несколько снарядов. На данный утро 31 декабря число погибших составляет 22 человека, среди них трое детей, более сотни раненых.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
08:11
Небензя выступил в ООН по атаке на Белгород: главные тезисы
Глава области Вячеслав Гладков доложил о ситуации в городе президенту РФ Владимиру Путину и главе правительства РФ Михаилу Мишустину. Проведено заседание оперативного штаба, где силовые структуры рассказали о последствиях массированного удара и о тех мерах, которые принимает каждая служба для обеспечения и усиления безопасности.
Власти Белгородской области приняли решение об отмене массовых мероприятий на территории всех девяти приграничных муниципальных образований, а также в Белгороде и Яковлевском округе.
Все о произошедшем собрали здесь >>
Читайте также на РИА Новости Крым:
Боевик ВСУ получил пожизненное за приказ расстрелять 37 мариупольцев
Выстрелил в женщину из гранатомета: боевик ВСУ получил 14 лет "строгача"
Расстрел за "хлеб": карателя ВСУ приговорили к 19 годам строгого режима
 
Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияУкраинаНовостиНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:52Опасный Новый год: что нужно знать о хлопушках, елках и гирляндах
09:11Какой будет погода в новогоднюю ночь и первую неделю 2024 года в Крыму
08:45Каждого из преступников украинского режима настигнет возмездие - Лавров
08:21"Живи трезво": 1 января крымчан приглашают на утреннюю пробежку
08:11Небензя выступил в ООН по атаке на Белгород: главные тезисы
07:34Главные события декабря 2023 глазами фотокорреспондента РИА Новости Крым
07:21Число погибших при ударе ВСУ по Белгороду продолжает расти
07:08Рекордный МРОТ и дорогие сигареты: что ждет россиян в январе
00:32Уже 20 погибших: новые данные МЧС по ситуации в Белгороде
00:01Погода в Крыму в преддверии Нового года
00:00Какой сегодня праздник: 31 декабря
23:58Главное за день: 30 декабря
23:03Умер колумнист РИА Новости Максим Соколов
22:48Число погибших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до 18
22:16Медведев пообещал ответ Зеленскому за Белгород
21:50В Запорожской области не будут отменять комендантский час на Новый год
21:25Севастополь выразил поддержку пострадавшему от теракта ВСУ Белгороду
20:54За жертв в Белгороде последует возмездие - Константинов
20:39Москва запросила срочное заседание СБ ООН по обстрелу Белгорода
20:27Рожденная в Крыму и покорившая страну: история одной новогодней песни
Лента новостейМолния