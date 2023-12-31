https://crimea.ria.ru/20231231/kazhdogo-iz-prestupnikov-ukrainskogo-rezhima-nastignet-vozmezdie---lavrov-1133930638.html

Каждого из преступников украинского режима настигнет возмездие - Лавров

Каждого из преступников украинского режима настигнет возмездие - Лавров - РИА Новости Крым, 31.12.2023

Каждого из преступников украинского режима настигнет возмездие - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что каждого из преступников украинского режима настигнет справедливое возмездие. РИА Новости Крым, 31.12.2023

2023-12-31T08:45

2023-12-31T08:45

2023-12-31T08:45

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что каждого из преступников украинского режима настигнет справедливое возмездие.В интервью РИА Новости министр напомнил, что российские суды на основании собранных доказательств Следственного комитета России приговорили к длительным срокам лишения свободы за совершенные злодеяния "более 200 представителей украинских вооруженных формирований".ВСУ в субботу днем ударили по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетными частями и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Средствами ПВО ракеты и большая часть снарядов были перехвачены. При этом на город упали кассетные части от сбитых ракет и несколько снарядов. На данный утро 31 декабря число погибших составляет 22 человека, среди них трое детей, более сотни раненых.Глава области Вячеслав Гладков доложил о ситуации в городе президенту РФ Владимиру Путину и главе правительства РФ Михаилу Мишустину. Проведено заседание оперативного штаба, где силовые структуры рассказали о последствиях массированного удара и о тех мерах, которые принимает каждая служба для обеспечения и усиления безопасности.Власти Белгородской области приняли решение об отмене массовых мероприятий на территории всех девяти приграничных муниципальных образований, а также в Белгороде и Яковлевском округе.Все о произошедшем собрали здесь >>Читайте также на РИА Новости Крым:Боевик ВСУ получил пожизненное за приказ расстрелять 37 мариупольцевВыстрелил в женщину из гранатомета: боевик ВСУ получил 14 лет "строгача"Расстрел за "хлеб": карателя ВСУ приговорили к 19 годам строгого режима

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, украина, новости, новости сво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу