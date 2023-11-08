https://crimea.ria.ru/20231108/vystrelil-v-zhenschinu-iz-granatometa-boevik-vsu-poluchil-14-let-strogacha-1132661009.html

Выстрелил в женщину из гранатомета: боевик ВСУ получил 14 лет "строгача"

Выстрелил в женщину из гранатомета: боевик ВСУ получил 14 лет "строгача" - РИА Новости Крым, 08.11.2023

Выстрелил в женщину из гранатомета: боевик ВСУ получил 14 лет "строгача"

Суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима 22-летнего военнослужащего ВСУ, который в феврале прошлого года ранил из подствольного гранатомета мирную... РИА Новости Крым, 08.11.2023

2023-11-08T17:19

2023-11-08T17:19

2023-11-08T17:19

ск рф (следственный комитет российской федерации)

луганская народная республика (лнр)

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима 22-летнего военнослужащего ВСУ, который в феврале прошлого года ранил из подствольного гранатомета мирную жительницу Луганской Народной Республики. Об этом сообщает Следственный комитет.В результате детонации гранаты и разлета ее осколков 47-летняя женщина получила ранения, ей своевременно оказали необходимую помощь.В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину в содеянном и раскаялся, а потерпевшая заявила гражданский иск в котором потребовал от мужчины миллион рублей в счет компенсации причиненного ей вреда.Суд приговорил военного к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также удовлетворил гражданский иск потерпевшей.Ранее суд приговорил боевика вооруженных сил Украины за расстрел мирного жителя в ДНР в марте 2022 года. В частности, он потребовал от одного из гражданских лиц "правильно" произнести слово "хлеб" на украинском языке. Однако, по мнению боевика, мирный житель не смог этого сделать, за что военнослужащий дважды выстрелил в него из автомата. Мужчина скончался на месте.Читайте также на РИА Новости Крым:Убил за посещение Крыма: бойца ВСУ осудили за расстрел мирного жителя ДНРБоевик "Азова"* получил 25 лет колонии за расстрел мирного жителяС февраля 2022 года ВСУ убили 4,6 тысяч мирных граждан

https://crimea.ria.ru/20231107/pozhiznennyy-srok-poluchil-boevik-vsu-za-rasstrel-mirnykh-zhiteley-mariupolya-1132633656.html

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), луганская народная республика (лнр), происшествия, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, новости, общество