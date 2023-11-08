Выстрелил в женщину из гранатомета: боевик ВСУ получил 14 лет "строгача"
СК: солдат ВСУ получил 14 лет колонии за выстрел в мирную жительницу из гранатомета
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима 22-летнего военнослужащего ВСУ, который в феврале прошлого года ранил из подствольного гранатомета мирную жительницу Луганской Народной Республики. Об этом сообщает Следственный комитет.
"25 февраля 2022 года осужденный находился на блокпосту в городе Счастье ЛНР. В ходе общения с местными жителями он неоднократно пытался получить от них сведения о передвижениях российских войск. Убедившись в тщетности этих попыток, 22-летний боевик, испытывая негативное отношение к местному населению, зарядил подствольный гранатомет своего автомата осколочным боеприпасом, после чего прицелился в женщину и выстрелил", - говорится в сообщении.
В результате детонации гранаты и разлета ее осколков 47-летняя женщина получила ранения, ей своевременно оказали необходимую помощь.
В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину в содеянном и раскаялся, а потерпевшая заявила гражданский иск в котором потребовал от мужчины миллион рублей в счет компенсации причиненного ей вреда.
Суд приговорил военного к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также удовлетворил гражданский иск потерпевшей.
Ранее суд приговорил боевика вооруженных сил Украины за расстрел мирного жителя в ДНР в марте 2022 года. В частности, он потребовал от одного из гражданских лиц "правильно" произнести слово "хлеб" на украинском языке. Однако, по мнению боевика, мирный житель не смог этого сделать, за что военнослужащий дважды выстрелил в него из автомата. Мужчина скончался на месте.
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