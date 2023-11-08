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Выстрелил в женщину из гранатомета: боевик ВСУ получил 14 лет "строгача" - РИА Новости Крым, 08.11.2023
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Выстрелил в женщину из гранатомета: боевик ВСУ получил 14 лет "строгача"
Выстрелил в женщину из гранатомета: боевик ВСУ получил 14 лет "строгача" - РИА Новости Крым, 08.11.2023
Выстрелил в женщину из гранатомета: боевик ВСУ получил 14 лет "строгача"
Суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима 22-летнего военнослужащего ВСУ, который в феврале прошлого года ранил из подствольного гранатомета мирную... РИА Новости Крым, 08.11.2023
2023-11-08T17:19
2023-11-08T17:19
ск рф (следственный комитет российской федерации)
луганская народная республика (лнр)
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима 22-летнего военнослужащего ВСУ, который в феврале прошлого года ранил из подствольного гранатомета мирную жительницу Луганской Народной Республики. Об этом сообщает Следственный комитет.В результате детонации гранаты и разлета ее осколков 47-летняя женщина получила ранения, ей своевременно оказали необходимую помощь.В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину в содеянном и раскаялся, а потерпевшая заявила гражданский иск в котором потребовал от мужчины миллион рублей в счет компенсации причиненного ей вреда.Суд приговорил военного к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также удовлетворил гражданский иск потерпевшей.Ранее суд приговорил боевика вооруженных сил Украины за расстрел мирного жителя в ДНР в марте 2022 года. В частности, он потребовал от одного из гражданских лиц "правильно" произнести слово "хлеб" на украинском языке. Однако, по мнению боевика, мирный житель не смог этого сделать, за что военнослужащий дважды выстрелил в него из автомата. Мужчина скончался на месте.Читайте также на РИА Новости Крым:Убил за посещение Крыма: бойца ВСУ осудили за расстрел мирного жителя ДНРБоевик "Азова"* получил 25 лет колонии за расстрел мирного жителяС февраля 2022 года ВСУ убили 4,6 тысяч мирных граждан
https://crimea.ria.ru/20231107/pozhiznennyy-srok-poluchil-boevik-vsu-za-rasstrel-mirnykh-zhiteley-mariupolya-1132633656.html
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РИА Новости Крым
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5
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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ск рф (следственный комитет российской федерации), луганская народная республика (лнр), происшествия, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, новости, общество
Выстрелил в женщину из гранатомета: боевик ВСУ получил 14 лет "строгача"

СК: солдат ВСУ получил 14 лет колонии за выстрел в мирную жительницу из гранатомета

17:19 08.11.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима 22-летнего военнослужащего ВСУ, который в феврале прошлого года ранил из подствольного гранатомета мирную жительницу Луганской Народной Республики. Об этом сообщает Следственный комитет.

"25 февраля 2022 года осужденный находился на блокпосту в городе Счастье ЛНР. В ходе общения с местными жителями он неоднократно пытался получить от них сведения о передвижениях российских войск. Убедившись в тщетности этих попыток, 22-летний боевик, испытывая негативное отношение к местному населению, зарядил подствольный гранатомет своего автомата осколочным боеприпасом, после чего прицелился в женщину и выстрелил", - говорится в сообщении.

В результате детонации гранаты и разлета ее осколков 47-летняя женщина получила ранения, ей своевременно оказали необходимую помощь.
В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину в содеянном и раскаялся, а потерпевшая заявила гражданский иск в котором потребовал от мужчины миллион рублей в счет компенсации причиненного ей вреда.
Суд приговорил военного к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также удовлетворил гражданский иск потерпевшей.
Ранее суд приговорил боевика вооруженных сил Украины за расстрел мирного жителя в ДНР в марте 2022 года. В частности, он потребовал от одного из гражданских лиц "правильно" произнести слово "хлеб" на украинском языке. Однако, по мнению боевика, мирный житель не смог этого сделать, за что военнослужащий дважды выстрелил в него из автомата. Мужчина скончался на месте.
ВСУ
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Луганская Народная Республика (ЛНР)ПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Новые регионы РоссииНовостиОбщество
 
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