https://crimea.ria.ru/20230810/boevik-azova-poluchil-25-let-kolonii-za-rasstrel-mirnogo-zhitelya-1130660840.html

Боевик "Азова"* получил 25 лет колонии за расстрел мирного жителя

Боевик "Азова"* получил 25 лет колонии за расстрел мирного жителя - РИА Новости Крым, 10.08.2023

Боевик "Азова"* получил 25 лет колонии за расстрел мирного жителя

Верховный суд Донецкой народной республики приговорил боевика запрещенного в России террористического полка "Азов"* к 25 годам лишения свободы за расстрел... РИА Новости Крым, 10.08.2023

2023-08-10T18:48

2023-08-10T18:48

2023-08-10T18:48

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суд

мариуполь

донецкая народная республика (днр)

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Верховный суд Донецкой народной республики приговорил боевика запрещенного в России террористического полка "Азов"* к 25 годам лишения свободы за расстрел мирного жителя в Мариуполе. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.По информации следственных органов, командир отделения взвода "Азова"* Анатолий Килюших с сослуживцами в Мариуполе задержал мирного жителя и впоследствии по приказу вышестоящего командира расстрелял его из пистолета-пулемета. От полученных ранений мужчина скончался. Мотивом убийства явились предположения Килюшика и его соучастников, что потерпевший поддерживает пророссийские взгляды, отметили в СК.Свидетели из числа местного населения, допрошенные следствием, рассказали, что расстрелянный боевиками мужчина занимался доставкой гуманитарной помощи жителям МариуполяВ ходе предварительного следствия Килюшик признал свою вину и раскаялся в содеянном.Следствие также установило вышестоящих должностных лиц, которые отдавали приказы о совершении этого преступления. Принимаются меры к установлению их местонахождения.Ранее Верховый суд ДНР приговорил к 25 годам колонии украинского военного, который забил насмерть мирного жителя в Мариуполя.Читайте также на РИА Новости Крым:С февраля 2022 года ВСУ убили 4,6 тысяч мирных гражданМинометы в центре Херсона: зачем ВСУ стреляют из жилых кварталовСтрелял по жилым домам для устрашения: в ЛНР осужден боевик ВСУ*террористическая организация, запрещенная в России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, суд, мариуполь, донецкая народная республика (днр), ск рф (следственный комитет российской федерации)