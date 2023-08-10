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Боевик "Азова"* получил 25 лет колонии за расстрел мирного жителя - РИА Новости Крым, 10.08.2023
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Боевик "Азова"* получил 25 лет колонии за расстрел мирного жителя
Боевик "Азова"* получил 25 лет колонии за расстрел мирного жителя - РИА Новости Крым, 10.08.2023
Боевик "Азова"* получил 25 лет колонии за расстрел мирного жителя
Верховный суд Донецкой народной республики приговорил боевика запрещенного в России террористического полка "Азов"* к 25 годам лишения свободы за расстрел... РИА Новости Крым, 10.08.2023
2023-08-10T18:48
2023-08-10T18:48
новости
суд
мариуполь
донецкая народная республика (днр)
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Верховный суд Донецкой народной республики приговорил боевика запрещенного в России террористического полка "Азов"* к 25 годам лишения свободы за расстрел мирного жителя в Мариуполе. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.По информации следственных органов, командир отделения взвода "Азова"* Анатолий Килюших с сослуживцами в Мариуполе задержал мирного жителя и впоследствии по приказу вышестоящего командира расстрелял его из пистолета-пулемета. От полученных ранений мужчина скончался. Мотивом убийства явились предположения Килюшика и его соучастников, что потерпевший поддерживает пророссийские взгляды, отметили в СК.Свидетели из числа местного населения, допрошенные следствием, рассказали, что расстрелянный боевиками мужчина занимался доставкой гуманитарной помощи жителям МариуполяВ ходе предварительного следствия Килюшик признал свою вину и раскаялся в содеянном.Следствие также установило вышестоящих должностных лиц, которые отдавали приказы о совершении этого преступления. Принимаются меры к установлению их местонахождения.Ранее Верховый суд ДНР приговорил к 25 годам колонии украинского военного, который забил насмерть мирного жителя в Мариуполя.Читайте также на РИА Новости Крым:С февраля 2022 года ВСУ убили 4,6 тысяч мирных гражданМинометы в центре Херсона: зачем ВСУ стреляют из жилых кварталовСтрелял по жилым домам для устрашения: в ЛНР осужден боевик ВСУ*террористическая организация, запрещенная в России
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, суд, мариуполь, донецкая народная республика (днр), ск рф (следственный комитет российской федерации)
Боевик "Азова"* получил 25 лет колонии за расстрел мирного жителя

Суд приговорил боевика "Азова"* к 25 годам колонии за расстрел мирного жителя в Мариуполе

18:48 10.08.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Верховный суд Донецкой народной республики приговорил боевика запрещенного в России террористического полка "Азов"* к 25 годам лишения свободы за расстрел мирного жителя в Мариуполе. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
По информации следственных органов, командир отделения взвода "Азова"* Анатолий Килюших с сослуживцами в Мариуполе задержал мирного жителя и впоследствии по приказу вышестоящего командира расстрелял его из пистолета-пулемета. От полученных ранений мужчина скончался. Мотивом убийства явились предположения Килюшика и его соучастников, что потерпевший поддерживает пророссийские взгляды, отметили в СК.
Свидетели из числа местного населения, допрошенные следствием, рассказали, что расстрелянный боевиками мужчина занимался доставкой гуманитарной помощи жителям Мариуполя
В ходе предварительного следствия Килюшик признал свою вину и раскаялся в содеянном.

"Приговором суда Килюшику назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также судом удовлетворены иски потерпевшей стороны на сумму 20 млн рублей", – говорится в сообщении.

Следствие также установило вышестоящих должностных лиц, которые отдавали приказы о совершении этого преступления. Принимаются меры к установлению их местонахождения.
Ранее Верховый суд ДНР приговорил к 25 годам колонии украинского военного, который забил насмерть мирного жителя в Мариуполя.
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*террористическая организация, запрещенная в России
НовостиСудМариупольДонецкая Народная Республика (ДНР)СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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