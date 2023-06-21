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Минометы в центре Херсона: зачем ВСУ стреляют из жилых кварталов
Минометы в центре Херсона: зачем ВСУ стреляют из жилых кварталов - РИА Новости Крым, 21.06.2023
Минометы в центре Херсона: зачем ВСУ стреляют из жилых кварталов
Украинские боевики размещают боевую технику в жилых кварталах, чтобы обвинить российских военнослужащих в случае ответного прилета по жилым домам, другая задача РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T18:07
2023-06-21T18:07
2023-06-21T18:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Украинские боевики размещают боевую технику в жилых кварталах, чтобы обвинить российских военнослужащих в случае ответного прилета по жилым домам, другая задача – запугать мирное население и даже уничтожить как можно больше пророссийски настроенных жителей. Так очередной случай размещения боевой техники ВСУ в жилых кварталах РИА Новости Крым объяснил военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.Накануне вечером очевидцы заметили в Херсоне, в районе парка Херсонская крепость, военный пикап черного цвета с минометом, накрытым маскировочной сетью. Затем в городе были слышны взрывы, производился обстрел мирных граждан левого берега."Тактика кочующих минометов""В данном случае речь идет о так называемой "тактике кочующих минометов". Они производят один-два выстрела и перемещаются в другое место, чтобы их трудно было обнаружить. Прячутся между жилых кварталов, и в этом случае, если наносить ответный удар по месту, удар может привести к попаданию по жилым домам", - поясняет эксперт.Так украинские боевики решают сразу две задачи: во-первых, маскируется позиция, откуда ведется огонь, во-вторых, в случае ответного прилета и попадания в жилые дома, можно обвинить российских военных в том, что они стреляют по мирному населению. Кнутов напоминает: эту тактику ВСУ применяли в Донбассе, где население использовали в качестве живого щита. Сейчас не стесняются размещать орудия даже в жилых кварталах украинской столицы.Убить как можно больше русскихЕще одна задача, по мнению эксперта, состоит в запугивании местных жителей. В этой связи Кнутов не исключает, что в Херсоне боевики ВСУ могут бить не только по мирным жителям подконтрольного РФ левобережья, но и по правому берегу, который пока занимают украинские силы.Читайте также на РИА Новости Крым:Пушечное мясо: эксперт обозначил роль штурмовых бригад для захвата КрымаПогибли четверо мирных жителей из украинского "живого щита"Им просто все равно: польский офицер заявил о порче техники военными ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230619/v-khersone-boeviki-vsu-pokhitili-muzhchinu-i-izbili-ego-zhenu-1129472238.html
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Галина Оленева
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_35ffbe86e8b5f7e3ca35b0fa03e6d942.jpg.webp
сво, херсон, всу (вооруженные силы украины), общество, обстрелы всу, мнения, юрий кнутов
Минометы в центре Херсона: зачем ВСУ стреляют из жилых кварталов
Эксперт Кнутов объяснил, зачем ВСУ стреляют из жилых кварталов
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым, Галина Оленева
. Украинские боевики размещают боевую технику в жилых кварталах, чтобы обвинить российских военнослужащих в случае ответного прилета по жилым домам, другая задача – запугать мирное население и даже уничтожить как можно больше пророссийски настроенных жителей. Так очередной случай размещения боевой техники ВСУ в жилых кварталах РИА Новости Крым
объяснил военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Накануне вечером очевидцы заметили в Херсоне, в районе парка Херсонская крепость, военный пикап черного цвета с минометом, накрытым маскировочной сетью. Затем в городе были слышны взрывы, производился обстрел мирных граждан левого берега.
"Тактика кочующих минометов"
"В данном случае речь идет о так называемой "тактике кочующих минометов". Они производят один-два выстрела и перемещаются в другое место, чтобы их трудно было обнаружить. Прячутся между жилых кварталов, и в этом случае, если наносить ответный удар по месту, удар может привести к попаданию по жилым домам", - поясняет эксперт.
Так украинские боевики решают сразу две задачи: во-первых, маскируется позиция, откуда ведется огонь, во-вторых, в случае ответного прилета и попадания в жилые дома, можно обвинить российских военных в том, что они стреляют по мирному населению. Кнутов напоминает: эту тактику ВСУ применяли в Донбассе, где население использовали в качестве живого щита. Сейчас не стесняются размещать орудия даже в жилых кварталах украинской столицы.
"Даже в Киеве зенитно-ракетные системы размещают непосредственно среди жилых кварталов, и мы знаем, что ракеты, сопровождающие цель, влетают в жилые дома, а потом Украина пытается обвинить ВС РФ, хотя люди находят обломки ракет ПВО, которые стоят на вооружении киевского режима", - констатирует собеседник агентства.
Убить как можно больше русских
Еще одна задача, по мнению эксперта, состоит в запугивании местных жителей. В этой связи Кнутов не исключает, что в Херсоне боевики ВСУ могут бить не только по мирным жителям подконтрольного РФ левобережья, но и по правому берегу, который пока занимают украинские силы.
"Тактика геноцида - это норма для Зеленского. Посмотрите, что делается: русскоязычных мужчин на востоке и в центре Украины хватают прямо на улицах и отправляют на фронт. Получается, что русские убивают русских. При этом только небольшая часть жителей западных областей идет на фронт. Там только недавно частично мобилизация коснулась Ивано-Франковской области. Это продуманная линия. И они легко могут стрелять по правому берегу, поскольку нацисты рассматривают население Херсона, как пророссийское. Убийство этих людей для них – забава", - убежден военный эксперт.
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