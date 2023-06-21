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Им просто все равно: польский офицер заявил о порче техники военными ВСУ
Им просто все равно: польский офицер заявил о порче техники военными ВСУ - РИА Новости Крым, 21.06.2023
Им просто все равно: польский офицер заявил о порче техники военными ВСУ
Украинцы, которых насильно призвали в ряды ВСУ, не проявляют никакого рвения к тренировкам в Польше и халатно относятся к военной технике. Об этом со ссылкой на РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T16:59
2023-06-21T16:59
2023-06-21T17:07
всу (вооруженные силы украины)
польша
поставки западного оружия украине
сво
танки leopard
германия
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Украинцы, которых насильно призвали в ряды ВСУ, не проявляют никакого рвения к тренировкам в Польше и халатно относятся к военной технике. Об этом со ссылкой на заявление офицера запаса польской армии Петра Павелка сообщает РИА Новости.Тероборона ВСУ и Нацгвардия устроили перестрелку в Херсоне: причины >>Офицер в своем YouTube-канале рассказал, что обучением ВСУ в стране занимается много польских подразделений. И они сразу отмечают безразличие и халатность украинских солдат.Такая позиция вызывает недовольство польских военных, отметил он. По словам офицера, украинцы не заботятся о военной технике, потому что знают, что их "затащили силой, записали в эту армию", и теперь им надо проходить обучение.Петр Павелка не исключил, что ряд инцидентов в ходе обучения солдат ВСУ, таких как случай с двумя столкнувшимися польскими танками Leopard 2A4, мог происходить не случайно. Он предполагает, что часть украинцев хотели прикинуться негодными к службе или нанести себе таким образом ранения, чтобы не возвращаться на Украину для участия в боях."К сожалению, они знают, к чему возвращаются, знают, что они возвращаются во многих случаях, чтобы умереть на этой войне", — резюмировал он.Ранее украинские военные, обучающиеся в Польше управлению танками Leopard 2, оторвали башню одному из них, устроив столкновение двух боевых машин.Накануне немецкая газета Der Spiegel сообщила о том, что украинские танкисты делают все возможное, чтобы не вступать в бой на немецкой технике. По данным таблоида, обученные в Европе военнослужащие имитируют поломки, намеренно портят танки и порой специально заводят в грязь, чтобы они поглубже увязли в ней и не могли быть оперативно эвакуированы.Однако немецкая пресса может откровенно слукавить с целью спасти репутацию немецких машин. После первых кадров, подтверждающих уничтожение Leopard 2, акции производителя Rheinmetal серьезно упали в цене. Вскоре в западной прессе появились публикации о недостаточной квалификации украинских бойцов. Новая статья Der Spiegel также списывает провал немецкой техники в условиях реального боя на танкистов ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: российские войска "наколотили" 245 танков и 678 бронемашин ВСУЗеленский разочарован ходом контрнаступления ВСУПутин о поставках Украине F-16: будут гореть, как танки Leopard
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), польша, поставки западного оружия украине, сво, танки leopard, германия, в мире, новости
Им просто все равно: польский офицер заявил о порче техники военными ВСУ
Польский офицер Павелка заявил о безразличии призванных в ряды ВСУ военных
16:59 21.06.2023 (обновлено: 17:07 21.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Украинцы, которых насильно призвали в ряды ВСУ, не проявляют никакого рвения к тренировкам в Польше и халатно относятся к военной технике. Об этом со ссылкой на заявление офицера запаса польской армии Петра Павелка сообщает РИА Новости.
Офицер в своем YouTube-канале рассказал, что обучением ВСУ в стране занимается много польских подразделений. И они сразу отмечают безразличие и халатность украинских солдат.
"И это не те ребята, которые подняли руки и сказали: "Да, я хочу на войну", — сказал Павелка. - И это одна из причин, почему они не заботятся о технике, которую они используют, и поэтому иногда происходит повреждение техники, потому что им просто все равно".
Такая позиция вызывает недовольство польских военных, отметил он. По словам офицера, украинцы не заботятся о военной технике, потому что знают, что их "затащили силой, записали в эту армию", и теперь им надо проходить обучение.
Петр Павелка не исключил, что ряд инцидентов в ходе обучения солдат ВСУ, таких как случай с двумя столкнувшимися польскими танками Leopard 2A4, мог происходить не случайно. Он предполагает, что часть украинцев хотели прикинуться негодными к службе или нанести себе таким образом ранения, чтобы не возвращаться на Украину для участия в боях.
"К сожалению, они знают, к чему возвращаются, знают, что они возвращаются во многих случаях, чтобы умереть на этой войне", — резюмировал он.
Ранее украинские военные, обучающиеся в Польше управлению танками Leopard 2, оторвали башню одному из них, устроив столкновение двух боевых машин.
Накануне немецкая газета Der Spiegel сообщила о том, что украинские танкисты делают все возможное, чтобы не вступать в бой на немецкой технике. По данным таблоида, обученные в Европе военнослужащие имитируют поломки, намеренно портят танки и порой специально заводят в грязь, чтобы они поглубже увязли в ней и не могли быть оперативно эвакуированы.
Однако немецкая пресса может откровенно слукавить с целью спасти репутацию немецких машин. После первых кадров, подтверждающих уничтожение Leopard 2, акции производителя Rheinmetal серьезно упали в цене. Вскоре в западной прессе появились публикации о недостаточной квалификации украинских бойцов. Новая статья Der Spiegel также списывает провал немецкой техники в условиях реального боя на танкистов ВСУ.
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