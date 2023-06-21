https://crimea.ria.ru/20230621/im-prosto-vse-ravno-polskiy-ofitser-zayavil-o-porche-tekhniki-voennymi-vsu-1129538577.html

Им просто все равно: польский офицер заявил о порче техники военными ВСУ

Им просто все равно: польский офицер заявил о порче техники военными ВСУ - РИА Новости Крым, 21.06.2023

Им просто все равно: польский офицер заявил о порче техники военными ВСУ

Украинцы, которых насильно призвали в ряды ВСУ, не проявляют никакого рвения к тренировкам в Польше и халатно относятся к военной технике. Об этом со ссылкой на РИА Новости Крым, 21.06.2023

2023-06-21T16:59

2023-06-21T16:59

2023-06-21T17:07

всу (вооруженные силы украины)

польша

поставки западного оружия украине

сво

танки leopard

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Украинцы, которых насильно призвали в ряды ВСУ, не проявляют никакого рвения к тренировкам в Польше и халатно относятся к военной технике. Об этом со ссылкой на заявление офицера запаса польской армии Петра Павелка сообщает РИА Новости.Тероборона ВСУ и Нацгвардия устроили перестрелку в Херсоне: причины >>Офицер в своем YouTube-канале рассказал, что обучением ВСУ в стране занимается много польских подразделений. И они сразу отмечают безразличие и халатность украинских солдат.Такая позиция вызывает недовольство польских военных, отметил он. По словам офицера, украинцы не заботятся о военной технике, потому что знают, что их "затащили силой, записали в эту армию", и теперь им надо проходить обучение.Петр Павелка не исключил, что ряд инцидентов в ходе обучения солдат ВСУ, таких как случай с двумя столкнувшимися польскими танками Leopard 2A4, мог происходить не случайно. Он предполагает, что часть украинцев хотели прикинуться негодными к службе или нанести себе таким образом ранения, чтобы не возвращаться на Украину для участия в боях."К сожалению, они знают, к чему возвращаются, знают, что они возвращаются во многих случаях, чтобы умереть на этой войне", — резюмировал он.Ранее украинские военные, обучающиеся в Польше управлению танками Leopard 2, оторвали башню одному из них, устроив столкновение двух боевых машин.Накануне немецкая газета Der Spiegel сообщила о том, что украинские танкисты делают все возможное, чтобы не вступать в бой на немецкой технике. По данным таблоида, обученные в Европе военнослужащие имитируют поломки, намеренно портят танки и порой специально заводят в грязь, чтобы они поглубже увязли в ней и не могли быть оперативно эвакуированы.Однако немецкая пресса может откровенно слукавить с целью спасти репутацию немецких машин. После первых кадров, подтверждающих уничтожение Leopard 2, акции производителя Rheinmetal серьезно упали в цене. Вскоре в западной прессе появились публикации о недостаточной квалификации украинских бойцов. Новая статья Der Spiegel также списывает провал немецкой техники в условиях реального боя на танкистов ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: российские войска "наколотили" 245 танков и 678 бронемашин ВСУЗеленский разочарован ходом контрнаступления ВСУПутин о поставках Украине F-16: будут гореть, как танки Leopard

https://crimea.ria.ru/20230620/istoschenie-arsenalov-nato-politolog-raskryl-smysl-slov-stoltenberga-1129515849.html

https://crimea.ria.ru/20230611/v-chem-slabost-tankov-leopard-i-drugoy-zapadnoy-tekhniki---mnenie-eksperta-1129324200.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), польша, поставки западного оружия украине, сво, танки leopard, германия, в мире, новости