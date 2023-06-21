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Зеленский разочарован ходом контрнаступления ВСУ - РИА Новости Крым, 21.06.2023
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Зеленский разочарован ходом контрнаступления ВСУ
Зеленский разочарован ходом контрнаступления ВСУ - РИА Новости Крым, 21.06.2023
Зеленский разочарован ходом контрнаступления ВСУ
Владимир Зеленский в интервью британским СМИ признал, что украинское контрнаступление продвигается "медленнее, чем хотелось бы", однако Киев по-прежнему не... РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T14:22
2023-06-21T14:26
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский в интервью британским СМИ признал, что украинское контрнаступление продвигается "медленнее, чем хотелось бы", однако Киев по-прежнему не готов вести с Россией переговоры о прекращении конфликта."Некоторые люди думают, что это голливудское кино, и ожидают результатов прямо сейчас. Это не оно", - цитирует Зеленского ТАСС.Он добавил, что Киев не пойдет на переговоры с Москвой и не согласится на "замораживание" конфликта."Как бы далеко мы ни продвинулись в нашем контрнаступлении, мы не пойдем на замороженный конфликт, потому что война - это бесперспективное развитие для Украины", - сказал он.Президент Владимир Путин ранеезаявил о начале контрнаступления ВСУ. Российский лидер подчеркнул, что киевский режим не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, при этом ВСУ несут "катастрофические" потери, и шансов у Киева нет. По данным Минобороны РФ, с начала контрнаступления украинская армия потеряла около 7,5 тысяч боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Где ВСУ теряют больше всего людей и техникиВСУ после начала наступления 263 раза пытались атаковать позиции РоссииУ ВСУ нет шансов в контрнаступлении – Путин
https://crimea.ria.ru/20230618/kontrnastuplenie-vsu-priostanovleno-izmenit-li-kiev-taktiku-1129460790.html
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владимир зеленский (президент украины), украина, сво, в мире, новости
Зеленский разочарован ходом контрнаступления ВСУ

Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ идет "медленнее, чем хотелось бы"

14:22 21.06.2023 (обновлено: 14:26 21.06.2023)
 
© BRENDAN SMIALOWSKIПрезидент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом . Фото AFP
Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом . Фото AFP
© BRENDAN SMIALOWSKI
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский в интервью британским СМИ признал, что украинское контрнаступление продвигается "медленнее, чем хотелось бы", однако Киев по-прежнему не готов вести с Россией переговоры о прекращении конфликта.
"Некоторые люди думают, что это голливудское кино, и ожидают результатов прямо сейчас. Это не оно", - цитирует Зеленского ТАСС.
Он добавил, что Киев не пойдет на переговоры с Москвой и не согласится на "замораживание" конфликта.
"Как бы далеко мы ни продвинулись в нашем контрнаступлении, мы не пойдем на замороженный конфликт, потому что война - это бесперспективное развитие для Украины", - сказал он.
Украинский флаг на экипировке во время участия украинских солдат в позиционных учениях на военной базе британской армии - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
18 июня, 18:22Эксклюзивы РИА Новости Крым
Контрнаступление ВСУ приостановлено: изменит ли Киев тактику
Президент Владимир Путин ранеезаявил о начале контрнаступления ВСУ. Российский лидер подчеркнул, что киевский режим не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, при этом ВСУ несут "катастрофические" потери, и шансов у Киева нет. По данным Минобороны РФ, с начала контрнаступления украинская армия потеряла около 7,5 тысяч боевиков.
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