https://crimea.ria.ru/20230620/gde-vsu-teryayut-bolshe-vsego-lyudey-i-tekhniki-1129514125.html

Где ВСУ теряют больше всего людей и техники

Где ВСУ теряют больше всего людей и техники - РИА Новости Крым, 20.06.2023

Где ВСУ теряют больше всего людей и техники

Украинские войска за прошедшие сутки потеряли на разных направлениях около 650 человек и свыше 60 единиц техники, поражены силы и вооружение противника в 112... РИА Новости Крым, 20.06.2023

2023-06-20T16:44

2023-06-20T16:44

2023-06-20T16:44

министерство обороны рф

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

сво

армия и флот

новости

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/05/1129197361_0:114:1080:722_1920x0_80_0_0_6a131fcad1b22ad68a037ae07b288550.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли на разных направлениях около 650 человек и свыше 60 единиц техники, поражены силы и вооружение противника в 112 районах. Об этом сообщает Минобороны РФ.Попытки атак и потери на двух направленияхВ течение суток ВСУ продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. Кроме того, на Положском тактическом направлении в районе населенного пункта Решетиловское пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы.Донецкое направлениеЗдесь группировка сил "Южная" отразила 10 атак противника. В ходе боев ликвидировано около 220 украинских военнослужащих. Кроме того, украинские силы потеряли здесь три боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицу "Мста-Б", а также артиллерийскую систему М777 производства США.Купянское направлениеУдарами авиации, огнем артиллерии и действиями группировки войск "Западная" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Масютовка, Кисловка, Новомлынск, Берестовое Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Кроме того, в Харьковской области и на территории ЛНР разбиты три украинские ДРГ.Краснолиманское направлениеНа этом направлении работает группировка сил "Центр". Российские военнослужащие нанесли удары по подразделениям украинских сил в нескольких районах ЛНР и ДНР, а также пресекли деятельность трех диверсионно-разведывательных групп."Потери противника составили до 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО "Град", гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - проинформировали в оборонном ведомстве.Херсонское направлениеВ результате огневого поражения противника в течение суток ликвидировано около 25 украинских военнослужащих, а также пять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30.Как сообщалось ранее во вторник, средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала контрнаступления ВСУ отбито 263 атаки.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ после начала наступления 263 раза пытались атаковать позиции РоссииРоссийские военные уничтожили восемь складов ВСУ с боеприпасамиРоссийские военные отразили 14 атак ВСУ за сутки

https://crimea.ria.ru/20230620/sem-snaryadov-himars-i-13-bespilotnikov-sbity-rossiyskoy-pvo-1129512343.html

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), сво, армия и флот, новости, украина, россия