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Где ВСУ теряют больше всего людей и техники
Где ВСУ теряют больше всего людей и техники - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Где ВСУ теряют больше всего людей и техники
Украинские войска за прошедшие сутки потеряли на разных направлениях около 650 человек и свыше 60 единиц техники, поражены силы и вооружение противника в 112... РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T16:44
2023-06-20T16:44
2023-06-20T16:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли на разных направлениях около 650 человек и свыше 60 единиц техники, поражены силы и вооружение противника в 112 районах. Об этом сообщает Минобороны РФ.Попытки атак и потери на двух направленияхВ течение суток ВСУ продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. Кроме того, на Положском тактическом направлении в районе населенного пункта Решетиловское пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы.Донецкое направлениеЗдесь группировка сил "Южная" отразила 10 атак противника. В ходе боев ликвидировано около 220 украинских военнослужащих. Кроме того, украинские силы потеряли здесь три боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицу "Мста-Б", а также артиллерийскую систему М777 производства США.Купянское направлениеУдарами авиации, огнем артиллерии и действиями группировки войск "Западная" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Масютовка, Кисловка, Новомлынск, Берестовое Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Кроме того, в Харьковской области и на территории ЛНР разбиты три украинские ДРГ.Краснолиманское направлениеНа этом направлении работает группировка сил "Центр". Российские военнослужащие нанесли удары по подразделениям украинских сил в нескольких районах ЛНР и ДНР, а также пресекли деятельность трех диверсионно-разведывательных групп."Потери противника составили до 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО "Град", гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - проинформировали в оборонном ведомстве.Херсонское направлениеВ результате огневого поражения противника в течение суток ликвидировано около 25 украинских военнослужащих, а также пять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30.Как сообщалось ранее во вторник, средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала контрнаступления ВСУ отбито 263 атаки.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ после начала наступления 263 раза пытались атаковать позиции РоссииРоссийские военные уничтожили восемь складов ВСУ с боеприпасамиРоссийские военные отразили 14 атак ВСУ за сутки
https://crimea.ria.ru/20230620/sem-snaryadov-himars-i-13-bespilotnikov-sbity-rossiyskoy-pvo-1129512343.html
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министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), сво, армия и флот, новости, украина, россия
Где ВСУ теряют больше всего людей и техники
Минобороны: ВСУ за минувшие сутки потеряли 645 боевиков и более 60 единиц техники
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли на разных направлениях около 650 человек и свыше 60 единиц техники, поражены силы и вооружение противника в 112 районах. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Попытки атак и потери на двух направлениях
В течение суток ВСУ продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. Кроме того, на Положском тактическом направлении в районе населенного пункта Решетиловское пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы.
"Общие потери противника Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки составили до 260 украинских военнослужащих, девять танков, боевая машина пехоты Bradley, 12 боевых бронированных машин, три автомобиля, две гаубицы Д-20, две гаубицы "Мста-Б", а также артиллерийская система М777 производства США", - рассказали в ведомстве.
Донецкое направление
Здесь группировка сил "Южная" отразила 10 атак противника. В ходе боев ликвидировано около 220 украинских военнослужащих. Кроме того, украинские силы потеряли здесь три боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицу "Мста-Б", а также артиллерийскую систему М777 производства США.
Купянское направление
Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями группировки войск "Западная" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Масютовка, Кисловка, Новомлынск, Берестовое Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Кроме того, в Харьковской области и на территории ЛНР разбиты три украинские ДРГ.
"За сутки на данном направлении уничтожено порядка 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы "Зоопарк", - уточнили в Минобороны.
Краснолиманское направление
На этом направлении работает группировка сил "Центр". Российские военнослужащие нанесли удары по подразделениям украинских сил в нескольких районах ЛНР и ДНР, а также пресекли деятельность трех диверсионно-разведывательных групп.
"Потери противника составили до 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО "Град", гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - проинформировали в оборонном ведомстве.
Херсонское направление
В результате огневого поражения противника в течение суток ликвидировано около 25 украинских военнослужащих, а также пять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30.
Как сообщалось ранее во вторник, средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала контрнаступления ВСУ отбито 263 атаки.
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